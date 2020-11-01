123 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 39;
Акмолинская область - 8;
Актюбинская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 27;
Западно-Казахстанская область - 15;
Карагандинская область - 20;
Костанайская область - 5;
Павлодарская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 310.
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