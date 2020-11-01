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123 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

31.10.2020 8749
Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 39;
 
Акмолинская область - 8;
 
Актюбинская область - 4;
 
Восточно-Казахстанская область - 27;
 
Западно-Казахстанская область - 15;
 
Карагандинская область - 20;
 
Костанайская область - 5;
 
Павлодарская область - 5.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 310.
 

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