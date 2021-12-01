С 1 декабря для въезда в Кыргызстан необходим ПЦР-тест

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МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила, что из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она подчеркнула, что решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта SARS-CoV-2 и его "потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма", сообщает РИА "Новости"

Как отметила Попова, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения этим штаммом. Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно "омикрона".

Главный санитарный врач также подчеркнула, что в России этот вариант инфекции не выявлен.

Как сообщалось ранее, Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничила въезд из 9 стран Африки и Гонконга.

Также напомним, что согласно предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм более опасен , чем версия Дельта, и распространяется быстрее.