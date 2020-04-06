42 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

С умершим от коронавируса мужчиной контактировали более 200 человек. На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 48 заболевших. Трое больных находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии, один из них на управляемом дыхании. Ещё у троих - состояние средней степени тяжести.