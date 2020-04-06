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42 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

05.04.2020, 20:53 9046
Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане от коронавируса вылечились еще шесть человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today. 
 

Шесть человек выздоровели от КВИ в Нур-Султане", - говорится в сообщении.

 
Итого вылечившихся от коронавируса в стране - 42 человека.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 66 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По последним данным, в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 42 выздоровели, шестеро скончались.
 

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