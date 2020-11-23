Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 ноября

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 125 466 случаев, из них:

в Алматы - 15 594 (+52),

в Нур-Султане - 15 570 (+59),

в ВКО - 15 075 (+198),

в Атырауской области - 11 523 (+13),

в Карагандинской области - 10 937 (+18),

в ЗКО - 7730 (+43),

в Алматинской области - 5521 (+26),

в СКО - 5523 (+91),

в Шымкенте - 5328 (+5),

в Павлодарской области - 5482 (+93),

в Костанайской области - 4699 (+75),

в Акмолинской области - 4563 (+56),

в Жамбылской области - 4314 (+10),

в Туркестанской области - 3459 (+5),

в Актюбинской области - 3440 (+6),

в Мангистауской области - 3424 (+2),

в Кызылординской области - 3284 (+4).

За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 397 человек.

в Нур-Султане - 33,

в Алматы - 17,

в Акмолинской области - 35,

в Атырауской области - 1,

в ВКО - 64,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 10,

в Костанайской области - 49,

в Павлодарской области - 20,

в СКО - 158.

Всего количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 112 292 человека.





За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 157 новых случаев заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели от нее 99 человек, двое скончались.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 млн, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 37 млн заболевших.

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