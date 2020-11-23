Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 ноября

Всего в стране подтверждено 125 466 случаев, из них:
в Алматы - 15 594 (+52),
в Нур-Султане - 15 570 (+59),
в ВКО - 15 075 (+198),
в Атырауской области - 11 523 (+13),
в Карагандинской области - 10 937 (+18),
в ЗКО - 7730 (+43),
в Алматинской области - 5521 (+26),
в СКО - 5523 (+91),
в Шымкенте - 5328 (+5),
в Павлодарской области - 5482 (+93),
в Костанайской области - 4699 (+75),
в Акмолинской области - 4563 (+56),
в Жамбылской области - 4314 (+10),
в Туркестанской области - 3459 (+5),
в Актюбинской области - 3440 (+6),
в Мангистауской области - 3424 (+2),
в Кызылординской области - 3284 (+4).
За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 397 человек.
в Нур-Султане - 33,
в Алматы - 17,
в Акмолинской области - 35,
в Атырауской области - 1,
в ВКО - 64,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 10,
в Костанайской области - 49,
в Павлодарской области - 20,
в СКО - 158.
Всего количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 112 292 человека.
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 157 новых случаев заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели от нее 99 человек, двое скончались.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 млн, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 37 млн заболевших.
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