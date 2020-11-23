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Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 ноября

22.11.2020 13015
Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 ноября
Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Всего в стране подтверждено 125 466 случаев, из них:
 
в Алматы - 15 594 (+52),
 
в Нур-Султане - 15 570 (+59),
 
в ВКО - 15 075 (+198),
 
в Атырауской области - 11 523 (+13),
 
в Карагандинской области - 10 937 (+18),
 
в ЗКО - 7730 (+43),
 
в Алматинской области - 5521 (+26),
 
в СКО - 5523 (+91),
 
в Шымкенте - 5328 (+5),
 
в Павлодарской области - 5482 (+93),
 
в Костанайской области - 4699 (+75),
 
в Акмолинской области - 4563 (+56),
 
в Жамбылской области - 4314 (+10),
 
в Туркестанской области - 3459 (+5),
 
в Актюбинской области - 3440 (+6),
 
в Мангистауской области - 3424 (+2),
 
в Кызылординской области - 3284 (+4).
 
За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 397 человек. 
 
в Нур-Султане - 33,
 
в Алматы - 17,
 
в Акмолинской области - 35,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 64,
 
в ЗКО - 10,
 
в Карагандинской области - 10,
 
в Костанайской области - 49,
 
в Павлодарской области - 20,
 
в СКО - 158.
 
Всего количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 112 292 человека.

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 157 новых случаев заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели от нее 99 человек, двое скончались.
 
По данным американского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 млн, скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 37 млн заболевших.
 

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