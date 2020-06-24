Блокпосты установят вокруг Степногорска

Кокшетау. 23 июня. Kazakhstan Today - Вышло новое постановление главного санврача Акмолинской области от 23 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В Кокшетау, Степногорске и регионах области введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинаров, симпозиумов, а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий. Также под запретом деятельность развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей.





Ранее блокпосты были установлены вокруг Кокшетау. Согласно постановлению, запрещается въезд карантинных зон Кокшетау и Степногорска и выезд из них, за исключением определенных категорий лиц.

С 22.00 до 06.00 вводится запрет на передвижение жителей и автотранспорта по территории Кокшетау и Степногорска. За исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы и других служб жизнеобеспечения.

Также приостанавливается плановая госпитализация пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,8%. Из них в Акмолинской области - 21 (6,4%).





Ранее стало известно, что карантин ужесточают в Шымкенте.

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