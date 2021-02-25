Киясов назвал условие для полного снятия ограничительных мер

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов назвал условие, при котором возможно полное снятие карантина, передает Kazakhstan Today.

Киясов отметил, что сейчас говорить об отмене карантина преждевременно.

Но, забегая вперед, скажу, что для этого необходимо, чтобы все регионы как минимум были в "зеленой" зоне", - сказал он.

Для этого необходимо, чтобы заболеваемость в стране была не более 25 человек на 100 тысяч населения, и коэффициент распространения - ниже 1.

Это один из возможных критериев, на которые мы в дальнейшем можем ориентироваться", - добавил санврач.









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