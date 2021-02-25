Киясов назвал условие для полного снятия ограничительных мер

Киясов отметил, что сейчас говорить об отмене карантина преждевременно.
Но, забегая вперед, скажу, что для этого необходимо, чтобы все регионы как минимум были в "зеленой" зоне", - сказал он.
Для этого необходимо, чтобы заболеваемость в стране была не более 25 человек на 100 тысяч населения, и коэффициент распространения - ниже 1.
Это один из возможных критериев, на которые мы в дальнейшем можем ориентироваться", - добавил санврач.
Ранее Киясов рассказал о ходе вакцинации в РК.
Напомним, в Казахстане с 1 марта ослабят ограничительные меры для "зеленых" и "желтых" зон.
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