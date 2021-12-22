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ВОЗ: привитые и переболевшие могут заразиться штаммом Омикрон

21.12.2021, 10:04 47431
ВОЗ: привитые и переболевшие могут заразиться штаммом Омикрон
Фото: ru.newsbot.press
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что новым штаммом коронавируса Омикрон могут заразиться как ранее переболевшие, так и вакцинированные. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Гебрейесус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время имеется убедительные доказательства того, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем вариант Дельта... и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - сказал Тедрос Гебрейесус.

 
Он также указал, что в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых, пишет rbc.ru.
 
Омикрон-штамм впервые выявили в странах южной Африки (ЮАР, Лесото и Ботсвана) в середине ноября. Позднее он распространился в ряде других стран мира. По данным ВОЗ на 16 декабря, Омикрон был обнаружен уже в 89 странах.
 
Ранее в ВОЗ говорили, что из-за нового штамма ожидается большее количество смертей и госпитализаций. При этом в организации считают, что новый штамм менее опасен по сравнению с прошлыми мутациями. Однако разработанные вакцины, по предварительным данным, менее эффективны против Омикрон-штамма.

 

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Буркитбаев рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК

22.12.2021, 09:39 4246
Буркитбаев рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - И. о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане за последние четыре месяца заболеваемость снизилась в 16 раз (с 56 120 случаев в неделю в августе до 3524 случаев в неделю в декабре). Репродуктивное число составляет 0,90, по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза", - сказал Буркитбаев.

 
По его словам, занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%; число лиц, продолжающих лечение, за последние три месяца снизилось в 4,5 раза (с 84 268 в сентябре до 18 852 в декабре).
 

Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,9 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 78,3%; вторым компонентом привито более 8,4 млн человек с охватом 73,8% от подлежащего взрослого населения. Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 235 117 человек, в том числе 187 315 подростков, 47 786 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом - 66 017 человек", - проинформировал и. о. министра здравоохранения РК. 

 
Он сообщил, что ревакцинацию в РК получили 303 тысячи граждан РК.
 

Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце в среднем 560 случаев в сутки", - отметил Жандос Буркитбаев.


 

ВОЗ подтвердила, что Омикрон распространяется быстрее других штаммов

22.12.2021, 09:23 6256
ВОЗ подтвердила, что Омикрон распространяется быстрее других штаммов
Фото: gettyimages
ЖЕНЕВА. 22 декабря - Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время имеется устойчивое подтверждение, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем Дельта. И более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут заразиться вновь", - сказал глава ВОЗ, пишет РИА Новости.

 
Кроме того, по его данным, в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 миллиона человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.
 
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.
 
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название Омикрон - по 15-й букве греческого алфавита.
 
По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении нового штамма Омикрон, особенно у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".

 

Сводка эпидситуации в РК: 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

22.12.2021, 08:41 8701
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 21 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 984 079 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 65,
 
в городе Алматы - 35,
 
в городе Шымкенте - 8,
 
в Акмолинской области - 42,
 
в Актюбинской области - 4,
 
в Алматинской области - 13,
 
в Атырауской области - 7,
 
в ВКО - 22,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 10,
 
в Карагандинской области - 49,
 
в Костанайской области - 36,
 
в Кызылординской области - 6,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 47,
 
в СКО - 69,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 954 772 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человека (16 365 КВИ+ и 2 487 КВИ-), из них: в стационарах - 3207 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 645.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 273 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 72, на аппарате ИВЛ - 61.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 21 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 12 942 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 20 декабря 2021 года от КВИ+ скончались шесть человек.
 
20 декабря 2021 года зафиксировано 86 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 143 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 732, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76 042.
 
В "желтой" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 21 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 915 421 человек, вторым - 8 400 554.
 
На 21 декабря 2021 году первой дозой вакциной Pfizer вакцинировано: подростки - 187 315, беременные женщины - 13 760, кормящие женщины - 34 026. Второй дозой: подростки - 52 566, беременные женщины - 3802, кормящие женщины - 9646.
 

Карантин смягчают в Карагандинской области

21.12.2021, 19:18 26521
КАРАГАНДА. 21 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области на фоне улучшения эпидситуации смягчают карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление главного санврача региона о поэтапном смягчении карантина опубликовано на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области. 
 

Продлить на территории Карагандинской области режим карантина с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения", - сообщается в документе.

 
Все социальные объекты в области с сегодняшнего дня работают по режиму "желтой" зоны. 
 
Детские оздоровительные лагеря могут работать при условии заполняемости не более 50%. Также разрешена деятельность театров, кинотеатров, концертных залов и филармоний при заполняемости не более 20%. 
 
При этом запрещена организация, посещение и проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных, спортивно-массовых, конференций, семинаров, форумов, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому, за исключением проведения данных мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии безопасного "зеленого" статуса сотрудников и посетителей. 
 
Также жителям запретили области запретили посещать объекты, чья работа не возобновлена или приостановлена (бильярд, караоке, боулинг-центры, компьютерные и ночные клубы, букмекерские конторы и т.д.). Также запрещается нахождение на объектах после закрытия, за исключением участвующих в проекте Ashyq.
 
Работать в выходные дни разрешили торговым домам и ТРЦ. Летние кафе могут работать до полуночи, раньше они закрывались в 8 вечера. 
 

В Казахстане снизилась стоимость на ПЦР-тесты

21.12.2021, 17:50 32536
В Казахстане снизилась стоимость на ПЦР-тесты
Фото: grinlab.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В Казахстане снизилась стоимость на ПЦР-тесты с 6,4 до 4,9 тыс. тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 декабря 2021 года РГП на ПВХ "Национальный центр экспертизы (НЦЭ) снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 с 6,4 до 4,9 тыс. тенге. НЦЭ оказывает услуги в 17 регионах республики", - сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

 
Снижение цен отмечается в Алматы (лаборатория Иннова) до 6 тыс. тенге), Атырауской области (Interteach, Вестерн, Достар Мед Престиж) - с 7 до 5 тыс. тенге.
 
В рамках заключенного антимонопольного комплаенса департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области и Туркестанской городской больницы в данном медицинском учреждении цены снижены с 7 до 4,9 тыс. тенге.
 

Вместе с тем цены на ПЦР-тесты COVID-19 в крупных сетевых лабораториях, имеющих филиалы по республике, остаются прежними, в среднем около 7,4 тыс. тенге", - сообщили в ведомстве.

 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 369 новых случаев коронавируса

21.12.2021, 08:45 50596
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.50 20 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 983 663 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 74,
 
в городе Алматы - 31,
 
в городе Шымкенте - 3,
 
в Акмолинской области - 39,
 
в Актюбинской области - 3,
 
в Алматинской области - 11,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 14,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 2,
 
в Карагандинской области - 70,
 
в Костанайской области - 8,
 
в Кызылординской области - 3,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 44,
 
в СКО - 50,
 
в Туркестанской области - 3.

В Казахстане за сутки 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 953 971 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
 
На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человека (16 756 КВИ+ и 2 546 КВИ-), из них: в стационарах - 3207 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 095.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 74, на аппарате ИВЛ - 53.
 
19 декабря 2021 года зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 11 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 646, летальных случаев - 5201, выздоровевших - 75 899.
 
В "желтой" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 20 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 907 254 человека, вторым - 8 382 069.
 
На 20 декабря 2021 года первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 177 046, беременные женщины - 13 135, кормящие женщины - 32 403. Второй дозой: подростки - 41 135, беременные женщины - 3246, кормящие женщины - 8220.
 

Количество коек для больных коронавирусной инфекцией сократилось в Алматы

20.12.2021, 16:16 74236
Количество коек для больных коронавирусной инфекцией сократилось в Алматы
АЛМАТЫ. 20 ДЕКАБРЯ - В Алматы сократилось количество коек в инфекционных стационарах для больных коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе управлении общественного здоровья Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации УОЗ Алматы, за 19 декабря в городе зарегистрировано 30 случаев коранавирусной инфекции (местные), из них 28 случаев с симптомами и 2 без симптомов. Выписано всего - 12, поступило - 4. Итого в инфекционных стационарах (1104 койи) физически находится 167 человек, среди них 8 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 32, на ИВЛ - 6, на неинвазивной ИВЛ - 6, High flow занято 9 аппаратов.
 

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 297 пациента, с симптомами - 281, с легкой и средней степенью, без симптомов - 16", - уточнили в пресс-службе.

 
Также по состоянию на 20 декабря за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 429 человек, вторым компонентом - 719 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 19 декабря 2021 года вакцинировано I компонентом 1 061 386 человек, II компонентом 997 802 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 122 986 человек", - проинформировали в УОЗ города. 
 
Кроме того, на сегодняшний день провакцинированы компании Pfizer (Comirnaty) 24 175 человек, в том числе беременные - 1371, кормящие - 4805 и дети и подростки - 17 999.
 

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек", - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

 

Также напомним, что 12 ноября в Алматы началась вакцинация подростков в поликлиниках препаратом Pfizer.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 379 новых случаев заболевания COVID-19

20.12.2021, 08:45 83596
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 19 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 983 294 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 66,
 
в городе Алматы - 30,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 38,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 4,
 
в Атырауской области - 5,
 
в ВКО - 10,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 5,
 
в Карагандинской области - 80,
 
в Костанайской области - 16,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 3,
 
в Павлодарской области - 51,
 
в СКО - 64,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 456 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 953 206 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 721 человек (17 165 КВИ+ и 2 556 КВИ-), из них: в стационарах 3413 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 308. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 293 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 73, на аппарате ИВЛ - 58.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 19 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 12 923 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 18 декабря в КВИ+ скончались два человека.
 
18 декабря 2021 года зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 17 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 640, летальных случаев - 5196, выздоровевших - 75 888.
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 19 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 899 669 человек, вторым - 8 363 114.
 
 Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 169 430, беременные женщины - 12 665, кормящие женщины - 31 156.
 
 Второй дозой: подростки - 31 993, беременные женщины - 2778, кормящие женщины - 6808.
 

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