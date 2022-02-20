Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует по количеству заболевших COVID-19 за сутки

НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 297 609 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 75;

в Алматы - 301;

в Шымкенте - 6;

в Акмолинской области - 53;

в Актюбинской области - 8;

в Алматинской области - 83;

в Атырауской области - 10;

в ВКО - 50;

в Жамбылской области - 14;

в ЗКО - 26;

в Карагандинской области - 96;

в Костанайской области - 97;

в Кызылординской области - 8;

в Мангистауской области - 5;

в Павлодарской области - 80;

в СКО - 92;

в Туркестанской области - 4.





В "красной" зоне: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

С 13 марта 2020 года по 18 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 535 летальных случаев от КВИ+. 17 февраля от заболевания скончались 6 человек.

Кроме того, 18 февраля зарегистрировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-), 2 человека скончались и 61 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года по 18 февраля 2022 года зарегистрировано: заболевших - 87 835, летальных случаев - 5322, выздоровевших - 81 363.

В Казахстане за сутки 3439 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 244 669 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 338 220 человек, 2-м компонентом - 8 924 341 человек.

На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них: в стационарах находится 4926 пациентов, на амбулаторном уровне - 32 190.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 278 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 116, на аппарате ИВЛ - 82.