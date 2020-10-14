Аким Алматы призвал горожан соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности

Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе прямого эфира передачи Akimat Live призвал горожан соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, передает Kazakhstan Today.

По данным акима Алматы, в целом обстановка стабильная. Наблюдался незначительный подъем заболеваемости с 6 октября.

В этой связи хочу призвать горожан не пренебрегать простыми правилами санитарно-эпидемиологической безопасности - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест скопления людей, соблюдать санитарно-гигиенические правила", - подчеркнул Сагинтаев.

Среди дополнительных мер - усиление санитарно-эпидемиологического контроля на государственной границе в международном аэропорту Алматы. В соответствии с постановлением госсанврача города прибывающие международными рейсами пассажиры должны иметь ПЦР-справку об отсутствии КВИ. В противном случае они помещаются на карантин до выхода результатов анализа.

Для вылетающих пассажиров открыт лицензированный пункт забора проб для ПЦР-диагностики на КВИ. Подготовлены гостиницы для временного пребывания пассажиров, прибывающих в город без ПЦР-тестирования.

Также возобновили работу 26 мониторинговых групп, в которые вошли представители районных акиматов, МПС, НПП "Атамекен" и специалисты районных УККБТиУ. С 8 по 10 октября проведено 383 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлены нарушения на 51 объекте.

За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечены 13 физических лиц по части 1 статьи 425 КоАП РК с наложением штрафов на общую сумму 541 710 тенге.

Кроме того, выявлены объекты, деятельность которых была ранее запрещена. Основным нарушением является несоблюдение режима работы.

Призываю предпринимателей не нарушать требования главного госсанврача города. Тогда мы сможем работать в текущем карантинном режиме. Вы сможете стабильно зарабатывать и обеспечивать работой горожан. Все зависит от вас", - обратился аким города Б. Сагинтаев к представителям бизнес-сообщества.

На сегодняшний день действующие карантинные ограничения сохраняются. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации будет рассматриваться возможность введения дополнительных ограничительных мер.

По состоянию на 12 октября в городе зарегистрировано 14 454 случая коронавирусной инфекции, из них 8685 подтвержденных симптомных и 5769 бессимптомных случаев. Показатель заболеваемости равен 723,93.

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