Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Число выздоровевших от COVID-19 казахстанцев увеличилось до 203, передает Kazakhstan Today.

53 человека выздоровели от КВИ: в Нур-Султане - 46, Атырауской области - 7", - пишет портал coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 203 человека: в Нур-Султане - 110, Алматы - 58, Шымкенте - 2, Акмолинской области - 4, Актюбинской области - 2, Алматинской области - 5, Атырауской области - 12, Жамбылской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 1, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1.

По данным Телеграм-канала coronavirus2020.kz, 14 апреля в Нур-Султане выписаны 47 человек с выздоровлением. Они с 28 марта находились на стационарном лечении в инфекционной больнице города, среди них 19 мужчин и 28 женщин.

По возрастной категории: 1 человек до 18 лет, 19 человек - от 18 до 29 лет, 21 человек - от 30 до 49 лет, 4 человека - от 50 до 59 лет, 2 человека - от 60 до 69 лет.

Все пациенты получили полную схему лечения согласно клиническому протоколу диагностики и лечения КВИ.

После проведенного лечения было проведено двукратное лабораторное исследование на КВИ с интервалом 24 часа с отрицательным результатом. Данные лица выписываются с рекомендациями на домашний карантин длительностью 14 дней.

В целом с 26 марта в Нур-Султане выписаны с выздоровлением от КВИ 110 пациентов.

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