Эксперты назвали страны, которые первыми преодолеют пандемию

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ЧИКАГО. 12 НОЯБРЯ - Европейские эпидемиологи рассказали, какие страны первыми справятся с пандемией коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В странах, которые первыми выйдут из пандемии, будет определенное сочетание высоких показателей вакцинации и естественного иммунитета, сообщает Reuters

По мнению экспертов, первыми пандемию преодолеют США, Великобритания, Португалия и Индия.

Однако SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения. Не исключен так называемый "сценарий судного дня", при котором вирус мутирует до такой степени, что с трудом завоеванной иммунитет будет перед ним бессилен.

Специалисты считают, что контроль над болезнью может возникнуть к концу 2022 года. В то же время они отметили, что вирус будет еще долго оставаться одной из основных причин смертности на планете. Некоторые ученые предрекают для него сезонность, другие считают, что вспышки КВИ будут возникать спонтанно в странах или на тех территориях, где будет вакцинировано низкое число людей.

Напомним, власти Сингапура с 8 декабря перестанут оплачивать лечение больных с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию.