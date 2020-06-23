Горздрав Шымкента опроверг информацию о 21 умершем от коронавируса за ночь

Шымкент. 22 июня. Kazakhstan Today - В городском управлении здравоохранения Шымкента прокомментировали видео, снятое в железнодорожной больнице, опровергнув слухи о 21 умершем от коронавируса за ночь, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяются кадры, которые были сняты на видео недалеко от железнодорожной больницы Шымкента. На них скопление людей и крики женщины. При этом в разговоре с мужчиной, сидящим рядом, выясняется, что якобы за ночь в больнице умер 21 человек, пишет otyrar.kz

В управлении здравоохранения эту информацию опровергли. В ведомстве сообщили, что в связи с неблагополучной эпидобстановкой в Шымкенте увеличилось количество больных, доставляемых в Центр. При этом за последние сутки в больнице скончались четверо пациентов, а процент смертности среди пациентов этого стационара составил 3%.

В управлении также отметили, что у всех четырех умерших были сопутствующие заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемия).

Комиссия разбирается по каждому факту смерти.

Напомним, что на сегодняшний день в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 120 человек. Всего зарегистрировано 17 732 заболевших, из них выздоровели 10 962.

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