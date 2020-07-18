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Какие меры принимаются в РК для быстрой и своевременной доставки лекарств в регионы

17.07.2020, 19:37 5860
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Для решения вопроса быстрой и своевременной доставки лекарств в регионы, а также проработки всех возможных дополнительных вариантов сотрудничества, в "СК-Фармация" состоялось экстренное совещание с участием таможенной и пограничной служб, комитетом гражданской авиации, участниками транспортно-логистического рынка, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба ТОО "СК-Фармация", логистическая цепь в компании требует срочной отладки для выхода на максимальный уровень эффективности. 
 
Запланировано выведение имеющихся логистических мощностей на максимальный уровень. Компании, обеспечивающие для "СК-Фармация" логистическую цепочку по доставке лекарств в каждый уголок страны, запускают дополнительные шаттлы, увеличивают автопарки, задействованные в доставке бесплатных препаратов для госсектора. Для оперативной подготовки отгрузки медикаментов склады переходят в формат работы 24/7.
 

Тем не менее в условиях острой ситуации по распространению коронавирусной инфекции необходимы дополнительные меры и подключение всех логистических ресурсов", - отметил председатель правления "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.

 
Руководители управляющих компаний Международных аэропортов Алматы и Нур-Султана заявили, что для срочного получения всех поступающих в страну грузов с лекарствами и медицинскими изделиями поддержку готовы оказать управляющие компании аэропортов. Теперь весь приходящий в страну груз для лекарственного обеспечения, будь то гуманитарная помощь или плановые поставки медпрепаратов, без задержек и проволочек может пройти все необходимые при ввозе процедуры и таможенную очистку и буквально "с колес" отгружаться в медицинские учреждения. 
 
В таможенной и пограничной службе уже определены лица, которые будут курировать и координировать вопросы срочного оформления груза, приходящего для обеспечения лекарствами. Эта мера уже дала ощутимый эффект и позволила оптимизировать время, затрачиваемое на его таможенную очистку. Так, для получения гуманитарного груза из Турции благодаря модели предварительного информирования и поддержке таможенной и пограничной служб, средства индивидуальной защиты для медиков, поступил на склады "СК-Фармация" в день прилета. 
 
Учитывая острую потребность в лекарствах во всех регионах страны, при поддержке акиматов, комитета гражданской авиации и казахстанских авиакомпаний прорабатываются возможности оперативной транспортировки лекарств авиасообщениями при срочной потребности.  
Свои предложения о возможности перевозки грузов при необходимости оперативной доставки лекарств авиатранспортом при наличии необходимых документов сообщили представители "Эйр-Астана" и "Авиакомпания SCAT". 
 
Комитет гражданской авиации также готов оказать содействие, предоставив список внутренних и внешних перевозок до загрузки для возможности ускоренной транспортировки лекарственных препаратов при наличии бортов в соответствующих направлениях. 
 
В ходе совещания также была обсуждена возможность привлечения развитой логистической сети, транспортных средств и маршрутов АО "Казпочта" для оперативной поставки лекарств в любую точку страны. Поскольку машины "Казпочты" не оснащены специальными холодильными камерами, рассматривается возможность использования ресурсов почтового оператора для транспортировки медицинских изделий, а также препаратов, не требующих соблюдения особых условий при транспортировке. 
 
Прорабатывается вопрос сотрудничества с Союзом международных автомобильных перевозчиков РК "КазАТО" по отлаженным маршрутам, чтобы в случае срочной потребности предоставить автотранспорт, оснащенный необходимыми рефрижераторами и холодильными камерами. 
 
Также в ходе совещания обсуждались вопросы оказания логистической поддержки на всех этапах цепи поставок - от возможности самовывоза лекарств от производителя до помощи в организации поставок сырья для отечественных фармзаводов. 
 
Как сообщалось ранее, президент поручил решить кадровые проблемы в "СК-Фармация", а также проверить эффективность работы компании. 
 
Начато досудебное расследование по факту хищения в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования".
 

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