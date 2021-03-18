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Минздрав РК не ведет активных переговоров по поводу закупки вакцины AstraZeneca

17.03.2021 10774
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал, по поставкам каких вакцин в Казахстан сегодня ведутся переговоры, передает Kazakhstan Today. 
 

По AstraZeneca переговоры были, но я бы сказал, что по этому вопросу таких активных переговоров пока не было. На сегодня, вы знаете, какова ситуация, следите за СМИ. С учетом того, что некоторые страны приостанавливают вакцинацию AstraZeneca, мы в этом вопросе не слишком активность проявляем", - сказал Ерлан Киясов.

 
Он подчеркнул, что переговоры ведут по вакцинам, показавшим наименьшее число побочных проявлений.
 
По словам вице-министра, в настоящее время Казахстан ведет переговоры о поставках вакцин Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson. 
 
Напомним, в Казахстане в апреле планируют начать прививки вакциной отечественного производства QAZCOVID-IN.
 
12 марта стало известно, что десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. Позже к ним присоединились Нидерланды и Ирландия. 16 марта власти Германии, Франции и Италии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca.
 

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