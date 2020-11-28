Немецкий врач привел сенсационную версию о причинах пандемии КВИ

Берлин. 27 ноября. Kazakhstan Today -Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на опасность инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эпидемиолога, коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.

Специалист пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 впервые появился в Ухане.

По мнению эпидемиолога, европейцы совершили серьезную ошибку, игнорируя предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.

Врач также обрушился с критикой на правительство Германии и напомнил, что вирусологи в один голос предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако власти к ней не подготовились.

Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются не по дням, а по часам, особенно в холодное время года", - отметил Кекуле.

Он добавил, что теперь немцам пришлось столкнуться с "настоящим противником".

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