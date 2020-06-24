Носителям коронавируса может грозить уголовная ответственность

Массовое инфицирование вследствие нарушения режима самоизоляции может рассматриваться как "умышленное заражение", заявила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.
Также она обратилась к работодателям. По словам главного санврача, во многих организациях у сотрудников требуют прохождение ПЦР-тестов после возвращения из командировок и отпусков. Но эпидемиологи уверяют, что данные меры бесполезны и не смогут уберечь коллектив от заражения, сообщает "Хабар 24".
Выходя за пределы нашей организации, мы контактируем, мы используем общественный транспорт, мы ходим в магазины, мы контактируем со своими близкими и друзьями, получаем определённые услуги. И, конечно, риск заражения присутствует всегда. Но требование работодателей по обязательному прохождению тестирования на данный момент создаёт большую нагрузку дополнительную и снижает доступ к тестированию именно тех, кому это нужно", - отметила Айжан Есмагамбетова.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства