Носителям коронавируса может грозить уголовная ответственность

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Уголовная ответственность может грозить бессимптомным носителям коронавируса если они, нарушив домашний карантин, станут причиной инфицирования других граждан, передает Kazakhstan Today.

Массовое инфицирование вследствие нарушения режима самоизоляции может рассматриваться как "умышленное заражение", заявила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

Также она обратилась к работодателям. По словам главного санврача, во многих организациях у сотрудников требуют прохождение ПЦР-тестов после возвращения из командировок и отпусков. Но эпидемиологи уверяют, что данные меры бесполезны и не смогут уберечь коллектив от заражения, сообщает "Хабар 24"

Выходя за пределы нашей организации, мы контактируем, мы используем общественный транспорт, мы ходим в магазины, мы контактируем со своими близкими и друзьями, получаем определённые услуги. И, конечно, риск заражения присутствует всегда. Но требование работодателей по обязательному прохождению тестирования на данный момент создаёт большую нагрузку дополнительную и снижает доступ к тестированию именно тех, кому это нужно", - отметила Айжан Есмагамбетова.

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