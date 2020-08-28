Школы будут закрывать при выявлении нескольких случаев COVID-19

По словам Есмагамбетовой, если в школе будет выявлен случай заражения коронавирусом, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении нескольких случаев, школу могут закрыть. Также школу могут закрыть, если коронавирус выявят у преподавателя, который проводил уроки у нескольких классов.
Ранее сообщалось, что учителям, заразившимся КВИ во время работы, не будут выплачивать компенсацию.
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