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Школы будут закрывать при выявлении нескольких случаев COVID-19

27.08.2020, 16:00 5968
Школы будут закрывать при выявлении нескольких случаев COVID-19
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК разъяснила, как будут действовать школы при выявлении одного или нескольких случаев коронавирусной инфекции у школьников или учителей, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Есмагамбетовой, если в школе будет выявлен случай заражения коронавирусом, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении нескольких случаев, школу могут закрыть. Также школу могут закрыть, если коронавирус выявят у преподавателя, который проводил уроки у нескольких классов.

Ранее сообщалось, что учителям, заразившимся КВИ во время работы, не будут выплачивать компенсацию.
 

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