Школы будут закрывать при выявлении нескольких случаев COVID-19

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК разъяснила, как будут действовать школы при выявлении одного или нескольких случаев коронавирусной инфекции у школьников или учителей, передает Kazakhstan Today.

По словам Есмагамбетовой, если в школе будет выявлен случай заражения коронавирусом, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении нескольких случаев, школу могут закрыть. Также школу могут закрыть, если коронавирус выявят у преподавателя, который проводил уроки у нескольких классов.





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