Сводка эпидситуации на 8 августа: выявлено более 7,8 тыс. новых больных

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НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из них: в Нур-Султане - 1496, в Алматы - 1516, в Шымкенте - 552, в Акмолинской области - 256, в Актюбинской области - 344, в Алматинской области - 350, в Атырауской области - 420, в ВКО - 244, в Жамбылской области - 200, в ЗКО - 132, в Карагандинской области - 1050, в Костанайской области - 220, в Кызылординской области - 181, в Мангистауской области - 240, в Павлодарской области - 301, в СКО - 158, в Туркестанской области - 142.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 634 214 случая коронавируса.

За сутки 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 520 102 человека.

Зафиксировано 376 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 17 летальных исходов и 177 человек выздоровело. Всего с начала пандемии зарегистрировано заболевших - 63366, летальных случаев - 3887, выздоровевших - 55 588.

По данным Минздрава, зарегистрировано 105 случаев с летальным исходом при положительном результате ПЦР-теста на COVID-19 (КВИ+) и 17 случаев - при отрицательном (КВИ-).

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 111 239 человек (107 348 КВИ+ и 3891 КВИ-)

Из них в стационарах находятся 30 633 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 80 606 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-: в тяжелом состоянии - 1918 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 405, на аппарате ИВЛ - 196.

По данным Минздрава на 8 августа, первым компонентом привились 5 727 414 человек, оба компонента получили 4 356 279 человек.

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