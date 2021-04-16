УОЗ Алматы: при возникновении побочных эффектов после вакцины можно брать больничный

АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - Руководитель отдела мониторинга и аналитики городской поликлиники №4 Гульжан Картаева сообщила, что при возникновении побочных эффектов после прививки горожанам необходимо обращаться в поликлиники, где им откроют больничный, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если после постановки вакцины у пациента поднялась температура, он имеет право оформить лист нетрудоспособности", - сообщила Гульжан Картаева в ходе брифинга.

Также спикер ответила на популярный вопрос, можно ли получить первый компонент вакцины в одном городе, а второй в другом. По словам представителя УОЗ, обе прививки необходимо получать в одном городе, желательно в том же прививочном пункте, где был поставлен первый компонент вакцины.

По словам представителя УОЗ, всего в мегаполисе с 1 февраля по 15 апреля вакцинированы 108 069 человек. За минувшие сутки 10 924 человека.

По данным Картаевой, в числе вакцинированных 9 985 сотрудников правоохранительных органов, 11 178 педагогов, 13 951 медработник и представители других профессий.

В Алматы для вакцинации открыто порядка 200 прививочных пунктов. Причем не только на базе медицинских учреждений, но и на рынках, в ТРЦ, ЦОНах, в школах, на объектах культуры и даже в жилых комплексах", - напоминает пресс-служба акима Алматы.

В ходе онлайн-брифинга спикер сообщила, что в южную столицу 13 апреля поступил шестой транш вакцины, всего доставлено 65 290 доз. Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 68 330 доз.

Поступление следующего транша вакцины в количестве 34 900 доз ожидается 23 апреля. Поэтому переживать о нехватке вакцины не стоит.

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