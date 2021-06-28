В Алматы отмечается резкий рост заболеваемости индийским штаммом COVID-19

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АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проводится ежедневный мониторинг возбудителя COVID-19 на выявление мутаций. 24 июня зарегистрирован резкий рост заболеваемости (1 к 10), а в целом удельный вес положительных проб на штамм Дельта (индийский) возрос до 23%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если штамм дельта в городе был выявлен ранее в одной пробе, то в динамике, по истечение 3 суток, отмечается увеличение до 10 проб, сообщает пресс-служба ДСЭК.
В этой связи ранее мы вновь обращаемся к горожанам и напоминаем о необходимо проявить сознательность и привиться против COVID-19. Еще раз напоминаем, что распространение среди населения штамма Дельта (индийского) COVID-19 - это большой риск к увеличению госпитализации и летальности. Поэтому необходимо строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления населения", - добавили в ДСЭК.
Ранее индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм коронавируса Дельта плюс (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". Позже доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что индийский штамм коронавирусной инфекции наиболее опасен из-за "быстрой консолидации" поражения лёгких.
24 июня в Индии скончался первый пациент со штаммом коронавируса Дельта плюс.
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