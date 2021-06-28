В Алматы отмечается резкий рост заболеваемости индийским штаммом COVID-19

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АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проводится ежедневный мониторинг возбудителя COVID-19 на выявление мутаций. 24 июня зарегистрирован резкий рост заболеваемости (1 к 10), а в целом удельный вес положительных проб на штамм Дельта (индийский) возрос до 23%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если штамм дельта в городе был выявлен ранее в одной пробе, то в динамике, по истечение 3 суток, отмечается увеличение до 10 проб, сообщает пресс-служба ДСЭК.

В этой связи ранее мы вновь обращаемся к горожанам и напоминаем о необходимо проявить сознательность и привиться против COVID-19. Еще раз напоминаем, что распространение среди населения штамма Дельта (индийского) COVID-19 - это большой риск к увеличению госпитализации и летальности. Поэтому необходимо строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления населения", - добавили в ДСЭК.

Ранее индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм коронавируса Дельта плюс (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". Позже доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила , что индийский штамм коронавирусной инфекции наиболее опасен из-за "быстрой консолидации" поражения лёгких.

24 июня в Индии скончался первый пациент со штаммом коронавируса Дельта плюс.

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