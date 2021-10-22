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В Алматы усилили контроль за прибывающими из-за рубежа

21.10.2021, 13:39 118450
АЛМАТЫ. 21 ОКТЯБРЯ - В Алматы усилили контроль за прибывающими из стран Европы и России. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он отметил, что в Российской Федерации зафиксирован очередной рост заболеваемости. Антирекорды по ковиду установлены в европейских и прибалтийских странах.
 
По словам Бекшина, специалисты-эпидемиологи управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте и медработники усилили контроль за прибывающими из этих стран в международный аэропорт Алматы.
 
Все прибывающие из-за рубежа пассажиры сканируются специальным прибором - тепловизором, который регистрирует повышенную температуру. Связано это с усилением мер безопасности.
 

Резко осложнилась ситуация в Российской Федерации, мы усилили контроль также за прибывающими из Европы, там сейчас резкий рост заболеваемости. Зафиксированы антирекорды в Румынии, Великобритании, прибалтийских странах. Населению необходимо с полной серьезностью отнестись к циркулирующему в настоящее время Дельта-варианту. Если прежде превалировал такой симптом КВИ, как диарея, то сегодня к нему прибавился нервно-токсический синдром, это ухудшение памяти. Бывает, что пациенты при поступлении в больницу теряют сознание. Поражается головной мозг, переболевшего человека преследует постковидный синдром", - сообщил Бекшин.

 
Он добавил, что больше всего заражаются граждане 20-39 лет, составляющие 28% зараженных за неделю, в 24% случаях это жители 40-59 лет, в 25% - это лица старше 60 лет. "За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости среди детей и подростков на 2,6%", - сказал главный санврач Алматы.
 
Он призвал не откладывать вакцинацию, ограничить посещение мест массового скопления людей, ночных клубов, ресторанов, проведение домашних мероприятий.
 
Бекшин считает, что при нынешней ситуации с Дельта-вариантом коронавируса, его волнообразности и мутациях, необходимо достичь иммунной прослойки в 80%. 
 

Пока иммунная прослойка составляет 54%. Если сохранять такие темпы, то сроки вакцинации могут растянуться до конца года и достигнут 70%", - сказал он.

 

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В Северном Казахстане ужесточают карантин

22.10.2021, 13:54 15094
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ОКТЯБРЯ - Власти Северо-Казахстанской области намерены ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов. В выходные дни - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей", - сообщил главный санитарный врач области Асет Жуматаев. 

 
По его словам, ужесточение карантина связано с ростом заболеваемости. За последние 2 недели зарегистрировано 1999 случаев заражения КВИ, что в 1,7 раза выше, чем в первой половине октября. 
 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней составляет 189,8 - самый высокий в стране, область со 2 октября находится в "красной" зоне", - говорится в сообщении.

 

С 25 октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", в том числе с "зеленым" статусом, проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Продлен запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями".

 
Требования не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии

22.10.2021, 08:29 44389
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 924 802 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 178;
 
в городе Алматы - 292;
 
в городе Шымкенте - 41;
 
в Акмолинской области - 143;
 
в Актюбинской области - 46;
 
в Алматинской области - 89;
 
в Атырауской области - 44;
 
в ВКО - 105;
 
в Жамбылской области - 35;
 
в ЗКО - 52;
 
в Карагандинской области - 139;
 
в Костанайской области - 128;
 
в Кызылординской области - 38;
 
в Мангистауской области - 9;
 
в Павлодарской области - 202;
 
в СКО - 159;
 
в Туркестанской области - 42.
 
В Казахстане за сутки 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 867 961 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 8 124 473 человека, вторым компонентом - 7 269 888 человек.
 
На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном лечении - 42 365 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 625 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента,
 
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 октября 2021 года зарегистрировано 11 879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 октября от КВИ+ скончались 32 человека.  

20 октября 2021 года зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 240 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 460, летальных случаев - 4992, выздоровевших - 67 214.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

22.10.2021, 08:16 50518
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погоду большей части РК будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь в Атырауской, Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части страны ожидается туман, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области, на северо-западе Костанайской области, на востоке, днем на западе и севере Карагандинской области, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, низовая метель, гололед, на большей части областей усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. На западе, юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе Атырауской области, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в центре областей усиление ветра 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель, на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Павлодарской области, на севере Актюбинской области, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, днем на большей части областей усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.



Напомним, в Алматы ожидаются осадки, температура воздуха +2+4 с дальнейшим понижением. Скорость ветра - 2-7, порывы 10 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит +4+6 градусов. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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