В Алматы усилили контроль за прибывающими из-за рубежа

АЛМАТЫ. 21 ОКТЯБРЯ - В Алматы усилили контроль за прибывающими из стран Европы и России. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он отметил, что в Российской Федерации зафиксирован очередной рост заболеваемости. Антирекорды по ковиду установлены в европейских и прибалтийских странах.

По словам Бекшина, специалисты-эпидемиологи управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте и медработники усилили контроль за прибывающими из этих стран в международный аэропорт Алматы.

Все прибывающие из-за рубежа пассажиры сканируются специальным прибором - тепловизором, который регистрирует повышенную температуру. Связано это с усилением мер безопасности.

Резко осложнилась ситуация в Российской Федерации, мы усилили контроль также за прибывающими из Европы, там сейчас резкий рост заболеваемости. Зафиксированы антирекорды в Румынии, Великобритании, прибалтийских странах. Населению необходимо с полной серьезностью отнестись к циркулирующему в настоящее время Дельта-варианту. Если прежде превалировал такой симптом КВИ, как диарея, то сегодня к нему прибавился нервно-токсический синдром, это ухудшение памяти. Бывает, что пациенты при поступлении в больницу теряют сознание. Поражается головной мозг, переболевшего человека преследует постковидный синдром", - сообщил Бекшин.

Он добавил, что больше всего заражаются граждане 20-39 лет , составляющие 28% зараженных за неделю, в 24% случаях это жители 40-59 лет, в 25% - это лица старше 60 лет. "За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости среди детей и подростков на 2,6%", - сказал главный санврач Алматы.

Он призвал не откладывать вакцинацию, ограничить посещение мест массового скопления людей, ночных клубов, ресторанов, проведение домашних мероприятий.

Бекшин считает, что при нынешней ситуации с Дельта-вариантом коронавируса, его волнообразности и мутациях, необходимо достичь иммунной прослойки в 80%.

Пока иммунная прослойка составляет 54%. Если сохранять такие темпы, то сроки вакцинации могут растянуться до конца года и достигнут 70%", - сказал он.