В Казахстане за сутки зарегистрировано 789 случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 378 687 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 178,
в городе Алматы - 79,
в городе Шымкенте - 7,
в Акмолинской области - 80,
в Актюбинской области - 8,
в Алматинской области - 18,
в Жетысуской области - 21,
в Атырауской области - 15,
в ВКО - 23,
в Абайской области - 6,
в Жамбылской области - 18,
в ЗКО - 42,
в Карагандинской области - 159,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области - 29,
в Кызылординской области - 7,
в Мангистауской области - 27,
в Павлодарской области - 52,
в СКО - 2,
в Туркестанской области - 1.
На 15 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 572 613 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 351 702 человека.
В Казахстане за сутки 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровел 1 343 031 человек.
На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 272 человек (21 983 КВИ+ и 289 КВИ-), из них в стационарах находится - 1191 пациент, на амбулаторном уровне - 21 764 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.