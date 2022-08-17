В Казахстане за сутки зарегистрировано 789 случаев COVID-19

Фото: РСК Алматы

АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Ревакцинация от коронавируса эффективна и в несколько раз снижает риски заболеть, а также уменьшает вероятность возникновения симптомов болезни. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила главный внештатный эпидемиолог города Алматы, заместитель директора Центральной городской клинической больницы Эльвира Ибрагимова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, все имеющиеся вакцины в Алматы показывают высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя иммунитет к возбудителю. Также она призвала делать третью прививку.

Вакцинация началась еще в прошлом году, медработники и полицейские прививались в феврале. Массовая вакцинация началась в апреле. Со временем появилась необходимость бустерной дозы, так как штамм мутировал. Вы помните, был дельта-штамм. Третья прививка работает, спасает людей. Сейчас мы рекомендуем и четвертую, и пятую прививки для тех, кто вакцинировался больше года назад", - сказала главный внештатный эпидемиолог Алматы.

Отвечая на вопросы журналистов, Ибрагимова сообщила, что штамм коронавируса кентавр на территории страны не зарегистрирован. Лаборатории продолжают заниматься секвенированием, в случае выявления новых штаммов об этом будет сообщено. В любом случае вакцинированный человек будет защищен от него.

Также спикер сообщила, что эпидемия коронавируса имеет волнообразный характер, в мире до сих пор эпидситуация нестабильная. С марта этого года началось снижение заболеваемости. В апреле и мае регистрировались единичные случаи. А вот в начале июля вновь начался рост зараженных.

Мы в это время проводили мониторинг поступающих пациентов в стационар и установили, что 70% были невакцинированными. Среди них были пенсионеры, которые имели страх из-за наличия сопутствующих заболеваний и не вакцинировались. Но все поликлинические учреждения, наоборот, призывают людей, имеющих хронические заболевания, в первую очередь прививаться от коронавируса", - сообщила спикер РСК.

Она отметила, что важно соблюдать меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом.

По сообщению управления общественного здравоохранения Алматы, за вчерашний день в мегаполисе зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, из них 71 случай с симптомами.

В настоящее время в инфекционных стационарах развернуто 500 коек, при этом физически находятся 68 человек. В это же время на дому под наблюдением мобильных бригад и телемедицинского центра находятся 656 пациентов.

Также в ведомстве сообщили о количестве вакцинированных алматинцев по состоянию на 16 августа. За прошедшие сутки вакцинированы 134 человека, вторым компонентом - 238 человек. Ревакцинированы 738 человек.

Всего за весь период прививочной кампании первым компонентом вакцинирован 1 242 821 человек, вторым - 1 209 454 человека. Количество ревакцинированных - 617 249 горожан. Привиты вакциной компании Pfizer (Comirnaty) 119 101 человек.

В Алматы по-прежнему функционируют 88 пунктов вакцинации, задействованы свыше 300 медиков. Эльвира Ибрагимова отметила, что вакцинация в нашей стране по-прежнему бесплатная.