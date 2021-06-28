В Нур-Султане ужесточат карантин

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - На основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 22 июня 2021 года главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, жителям и гостям столицы запрещено проводить и принимать участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и другие), за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, а также на организацию и проведение митингов, шествий, сходов и других

Также запрещено посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов, PlayStation клубов, кинотеатров, бильярдных, караоке, кинорумов, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов участвующих в проекте Ashyq); - для входа на объекты предпринимательства участвующих в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Разрешено проводить спортивные тренировки на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров.





Разрешено проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате.





Постановление вступает в силу с 00.00 27 июня.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 23 июня в Казахстане подтверждено 413 267 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 568.

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