Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Инактивированная вакцина Sinopharm стала шестым, зарегистрированным к применению в РК препаратом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вакцина получила временную государственную регистрацию в соответствии с правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан №850. Препарат предназначен для активной иммунизации для предотвращения COVID-19 у лиц в возрасте от 18 лет и старше. После вакцинации вырабатываются антитела, которые способствуют предотвращению заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Препарат вводится внутримышечно двумя дозами по 0,5 мл, с интервалом от 21 до 28 дней.

По результатам третьей стадии клинических испытаний вакцина Sinopharm показала 79%-ную эффективность против клинически выраженной коронавирусной инфекции. Эффективность вакцины против госпитализации также составила 79%.

Клинические испытания не показали серьезных побочных явлений. На вакцину бывают стандартные реакции для вакцин от COVID-19: боль в месте инъекции, гриппозное состояние, слабость.

Противопоказаниями к применению вакцины являются аллергия на любой компонент, лица, у которых ранее была аллергия на вакцины, и лица с неконтролируемой эпилепсией или другими прогрессирующими заболеваниями нервной системы.

Отмечается, что, как и все вакцины, данный продукт может не обладать 100%-ной профилактической эффективностью, однако может существенно снизить тяжесть течения болезни даже в случае заражения.





Напомним, в Казахстане с 1 февраля проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. По информации Минздрава, на сегодняшний день каждый четвертый казахстанец получил первый компонент вакцины. На 13 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 044 062 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 668 157 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства