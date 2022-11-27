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LIVE: церемония инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

26.11.2022, 10:52 2706

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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