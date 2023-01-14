12.01.2023, 23:16 1626
Мнения экспертов о проекте правил содержания и защиты зеленых насаждений в Алматы
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Одно из классных новшеств - обязать ИЖС и ЛПХ брать разрешение в уполномоченном органе на снос деревьев. Раньше они ни с кем не согласовывали и вырубали целые массивы иногда очень ценных деревьев", - поделился Тимур Елеусизов, экоактивист и основатель ОФ "KazEcoPotrol".
Второе новшество - таблица отступов, от края стволов деревьев, кустарников при проведении земляных работ. Дело в том, что при прокладке коммуникаций, когда капают траншеи, могут пострадать корни деревьев, и хоть сами насаждения нетронуты, они погибнут в дальнейшем. Эта таблица позволяет избежать таких ситуаций и сохранить деревья. Это, я думаю, два ключевых момента. Если все нормы устоятся, то на основании этого опыта уже нужно будет в республиканские типовые правила вносить изменения.
Конечно, придется некоторые деревья сносить для того, чтобы расширить, перенести улицы, сделать дополнительные повороты. Но мы добились, что вместо штрафа (максимум, что могли применить к тем, кто сносил деревья) сейчас должен будешь компенсировать 1 к 50 с трехлетним уходом. А в случае, если это краснокнижное растение (яблоня, абрикос, ясень, дуб) - 1 к 100. То есть, за один срубленный дуб нужно будет компенсировать 100 дубов с трехлетним уходом. Я думаю это хорошая санкция.
К тому же, мы с бизнесменами работаем, чтобы они соблюдали законный порядок, с разными службами: полиция, прокуратура, антикоррупционная служба. Я думаю, мы за 3 года добились успехов.
Алматы қаласы Экология және жаңа қоршаған орта басқармасының ұстанымы дұрыс. Сүйікті қаламызда ағаштардың өліп жатқаны рас. Бұл іс-шара біз сияқты мердігерлерге дұрыс жұмыс істеуге жол ашады. Көшетті отырғызуда өзіндік стандарт бар, егер сол қатаң сақталса, уақытылы суарылса, нәтижесі де жақсы болады", - рассказала Гүлзада Қалдыбаева, сарапшы, директор "Грин Ланд" ЖШС.
Наш город своеобразный и интересный, здесь есть много озеленительных особенностей, поэтому разработка правил по содержнанию зеленых насаждений города очень актуальный сейчас. В настоящее время действуют правила 2007 года, и, конечно, они устарели. Уже достаточного долго идет разработка этих правил, это не случайно, потому что очень много особенностей связано именно с нашим городом. Была проведена очень большая работа нашим городским акиматом и профильным управлением по разработке правил, это достаточно открыто проводилось, участвовали и активисты, и специалисты, и экологи, и юристы", - сказала Анна Балхватина, дендролог.
Хочу еще сказать, что очень важно содержание деревьев в центральных частях города, именно возможность использования воды в арыках, чтобы действительно арыки также были присоединены к системе полива. Такие нормы должны быть прописаны в договорах с подрядчиками, выигравшими тендеры на содержание зеленых насаждений.
Что касается старовозрастных, очень много таких деревьев, должна быть систематизирована работа по их содержанию и химобработке. Графики должны быть составлены сейчас, чтобы не ждать пока пройдут тендеры, пока выделять средства.
Проведена очень полезная и плодотворная работа, надеюсь она пойдет на пользу нашим зеленым насаждениям. Главное, чтобы наши жители, не только на уровне предприятий, а граждане ухаживали за зелеными насаждениями.
Этот документ рассматривался общественностью, учеными и другими организациями, имеющими отношение к зеленым насаждениям. Я считаю, что получилась плодотворная работа", - сообщил Булкайр Мамбетов, директор лесного научно-инновационного института, профессор кафедры лесных ресурсов и охотоведения.
Исследования показали, что деревья в молодом возрасте поглощают углекислый газ, который дают парниковый эффект и они интенсивно растут. Основной углерод, который они поглощают, благодаря нему по нашим исследованиям деревья растут до 40-50 лет. Но в дальнейшем, когда дерево уже не растет, а просто дышит, оно уже тогда 50 на 50 поглощает углекислый газ и уже больше поглощает кислорода. Это мнение ученых, поэтому в возрасте 40-50 лет деревья эффективно работают на вышесказанные поглощения углерода, улучшения воздуха, а в дальнейшем их надо уже менять. А многие общественники этого не понимают, когда деревья рубят.
Я думаю, что в это время ее эффект не такой уж и большой, и надо заменять. Тем более это городские условия, деревья могут упасть на дома или на человека", - заключил Булкайр Мамбетов.
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09.01.2023, 18:46 8426
Государство должно проектировать зоопарки как исследовательские центры - эксперт Эксклюзив КТ
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Исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
В нашей стране этой проблемы не избежать. Ежегодно регистрируются факты угроз биоразнообразию. Среди них многие ценные животные и лекарственные растения подвергаются браконьерству и уничтожению местообитаний. Решение таких экологических проблем простое - люди должны быть экологически грамотными. А путь формирования экологической грамотности - это зеленое образование и природоохранная деятельность. Зоопарки являются одним из них", - заявил эксперт.
По его словам, зоопарки должны быть не только местом, куда люди могут прийти и развлечься, но и научно-исследовательским центром, сохраняющим генофонд исчезающих видов, охраняющим, защищающим, воспроизводящим и изучающим их поведение.
Например, в недавней статье в журнале Animal Conservation впервые сообщается, что наземные позвоночные - млекопитающие, птицы, земноводные и рептилии - были классифицированы как "вымершие таксоны". Авторы выявили 562 таких вида из Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП) и источников популярной литературы. Среди них 130 млекопитающих, 38 птиц, 137 земноводных и 257 пресмыкающихся", - сообщил Ыдырыс Алибек.
В то же время, отметил он, неофициальные источники описывают, что в мире насчитывается более 2200 видов организмов, исчезнувших на десятилетия.
Поэтому зоопарки должны стать местом пробуждения у людей симпатии к природе, помнящим такие виды, как туранский тигр и красный волк, виды которых исчезли в стране. В связи с этим средства, направляемые на сохранение государственных зоопарков, в будущем многократно окупятся за счет снижения антропогенного воздействия на экологию страны (за счет предотвращения экологического ущерба). Поэтому я считаю, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры", - добавил директор Научно-исследовательского центра биомедицины.
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
09.01.2023, 12:05 9556
Контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило
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К 2022 году в Казахстане работало 13 зоопарков, 6 из них - контактные. Заметим, зоопарки имелись лишь в 8 регионах Казахстана. 8 зоопарков принадлежало малому бизнесу, 3 - среднему, 2 - крупному бизнесу.
По данным energyprom.kz, общее количество зоопарков в стране сокращается. Так, в 2018 году их насчитывалось 20, в 2019-м -18, в 2020-м - 16.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
При этом количество обычных зоопарков выросло с 5 в 2016 году до 7 уже в 2018-м и с тех пор не меняется. Остается надеяться, что в этих зоопарках созданы приемлемые условия.
Общая площадь территории зоопарков в РК в 2021 году достигала 100,5 гектара, в том числе 63,4 тысячи квадратных метров составляла площадь помещений для животных, птиц и рыб.
Численность животных, содержащихся в зоопарках страны, к 2022 году сократилась на 29% за год, до 12 тысяч. Наибольшая их часть пришлась на южную столицу: 3,8 тысячи экземпляров, минус 55,3% за год.
На второй строчке расположилась Астана (данные приведены вместе с Акмолинской областью): в зоопарках столицы и области обитало 3,2 тысячи экземпляров животных, птиц и рыб - на 6,7% меньше, чем год назад.
Тройку лидирующих по численности животных замкнул Шымкент: в зоопарке этого южного мегаполиса обитало 2,6 тысячи экземпляров - на 0,7% больше, чем годом ранее.
Больше всего среди обитателей казахстанских зоопарков было рыб: 7,1 тысячи экземпляров по итогам 2021 года. Также в зоопарках насчитывалось по 1,9 тысячи млекопитающих и птиц, 744 беспозвоночных, 341 пресмыкающееся и 54 земноводных.
Тем временем в Алматы планируют реконструировать зоопарк, сообщает zakon.kz. В 2023 году отдельное внимание в РК будет уделено инфраструктуре объектов культуры, износ которых сегодня составляет 70%. Планируется начать поэтапную реконструкцию Алматинского зоопарка в соответствии с международными стандартами с целью превращения его в центр притяжения горожан и туристов. Мы лишь можем сказать: давно пора. Жаль, не все животные доживут до создания "центра притяжения".
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
В Акмолинской области на глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений. Позже в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. В июле на одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу. В сентябре в Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку.
16.12.2022, 19:49 81646
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
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Доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.
Отмечается положительная динамика: все дети набрали вес, улучшился интеллект, увеличился словарный запас, все дети стали самостоятельно передвигаться", - сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Александр Ляхов со ссылкой на Министерство просвещения.
Семья живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.
Также дети еженедельно наблюдаются медицинскими работниками территориальной поликлиники, сообщили в ведомстве.
Между тем психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова рассказала, какое влияние на детскую психику может оказать жизнь в подобных условиях.
Четверо детей - разного возраста, и для каждого возраста последствия для дальнейшего психического развития будут разные. Чем старше ребенок, тем последствия будут хуже", - заявила психолог.
Она подчеркнула, что человеческая психика нуждается в "психологической пище".
Точно так же, как тела детей искалечены (…) потому что им не хватало питания. Примерно подобное происходит с детской психикой, только ей не хватало психического питания: заботы, развивающих моментов, игрушек, социальных контактов. В этом смысле, безусловно, последствия для детей есть", - пояснила Ольга Третьякова.
Она также предположила, что "скорее всего, в данном случае наблюдаются определенные отставания психологического развития в области социализации".
Для детской психики это, безусловно, был стресс. И стресс связан с тем, что базовые потребности детей - физические и психические были не удовлетворены, а означает это, что тело и психика не получали достаточно ресурсов для питания и поэтому развивались, конечно же, медленнее, хуже", - добавила Ольга Третьякова.
Психолог также отметила, что темпы психологического восстановления детей будут зависеть от того, как дальше с этими детьми будут заниматься специалисты.
Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.
У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
Стоит отметить, что родители отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
15.12.2022, 11:04 90286
Почему Казахстан не смог стать мясной державой
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Два полюса животноводства Казахстана представила информационная повестка: с одной стороны, после годичного моратория на экспорт живого скота Казахстан возобновляет его поставки за границу в рамках квот. На год лимиты составят 60 тысяч бычков и 120 тысяч баранчиков. С другой - казахстанские рестораны быстрого питания глобальной сети McDonald’s будут импортировать мясные полуфабрикаты из Объединенных Арабских Эмиратов, eldala.kz.
Две эти новости минувшей недели хорошо говорят о тех проблемах, с которыми животноводство Казахстана так и не смогло справиться за предыдущее десятилетие.
Для тех, кто подзабыл, напомним, что в 2011 году Минсельхоз Казахстана приступил к реализации Проекта повышения экспортного потенциала по мясу крупного рогатого скота. Его конечной целью было довести поставки говядины за рубеж до 180 тысяч тонн в 2020 году.
Однако что мы видим сегодня? Вместо экспорта Казахстан вынужден закупать эту самую говядину в ОАЭ.
Что пошло не так?
Руководители Минсельхоза, хоть нынешние, хоть прошлые, могут сколько угодно рассказывать о том, что в развитии животноводства все делалось правильно. Но давайте исходить из старой поговорки: покупатель всегда прав. И в этом случае покупатель - McDonald’s полностью прав, отказываясь брать то мясо, которое ему доступно на рынке Казахстана. Дело в том, что сеть ресторанов принципиально подходит к выбору продуктов, требуя наличия сертификатов безопасности и происхождения продукции.
Как у нас обеспечивают себя мясом многие отечественные рестораны? Они покупают у никому не известных перекупщиков мясо животных, которые всю свою короткую жизнь паслись неизвестно где, а потом были забиты просто во дворе сельского дома. Никаких гарантий качества и безопасности такого мяса обеспечить невозможно.
Понятно, что McDonald’s такие риски не устраивают - им нужна полная прослеживаемость продуктов питания - начиная с понимания того, где и когда появился на свет теленок, где его пасли первые полтора года жизни и где откармливали на финише перед забоем. Конечно, сертифицирован по всем требованиям должен быть и мясокомбинат, где разделывали тушу.
Как оказалось, в Казахстане нет производителей, которые бы могли показать и доказать прозрачность всей этой цепочки. Вернее, при желании они могли бы, но до сего момента у них просто не было мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. А все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда.
Чтобы понять, почему так получилось, давайте вернемся к тому самому проекту повышения экспортного потенциала по говядине. Это только на его старте чиновники говорили о том, что подавать за рубеж Казахстан будет мясо. Но чем дальше, тем упорнее они сводили все перспективы только лишь к экспорту живого скота. Именно поэтому мы и видим нынешнюю ситуацию - в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производство конечной продукции с добавленной стоимостью. Вернее, никакой экосистемы нет вообще: животноводство Казахстана, по сути, включает всего две ступени: на первой находятся мелкие фермеры либо просто жители села, которые выращивают молодняк на личных подворьях. А на второй ступени - откормочные площадки, которые с определенного момента стали выполнять не больше, чем роль скупщика скота в ЛПХ, чтобы формировать товарные партии и отгружать их в Узбекистан.
Мясопереработчики оказались, по сути, вне этой системы - из-за низкой рентабельности они даже не претендуют да более дорогих бычков, а довольствуются коровам и различной некондицией.
Естественно, что в этой, с позволения сказать, системе и речи нет ни о какой добавленной стоимости. Рентабельность животноводства, торгующего, по сути дела, даже не откормленным молодняком, минимальна. Ведь даже откорм казахстанского молодняка себе забрали узбекские покупатели, а именно тут и можно было бы получать маржу.
Какие потери при такой организации производства еще несет Казахстан?
Продавая скот живым весом, фермер, по сути, получает деньги только за мясо. А это далеко не все, что может дать бык. Думаю, многие фермеры помнят слова одного из бывших заместителей бывшего министра сельского хозяйства о том, что на современных мясокомбинатах от быка остается только последний вздох. То есть там в переработку идет все - от шкуры и внутренних органов до крови, рогов и копыт. Казахстан же, продавая быка живьем, может рассчитывать максимум на $1 тысячу с одного животного. Это цена мяса. Все остальное, что включает бычок, достается покупателю бесплатно.
А именно, забив животное самостоятельно, узбекский покупатель только на субпродуктах получает дополнительно $120, шкура дает ему еще $20. То есть дополнительна рентабельность. Даже без учета костей, крови, рогов и копыт уже составляет 15%. Это притом, что наши мясокомбинаты говорят о том, что они сидят на 5%.
Ну а если учесть дополнительную маржу на откорме, то тут прибыль можно смело удваивать.
Так что неудивительно, что Узбекистан заинтересован именно в импорте из Казахстана живого скота, а не мяса. И всячески защищает свой рынок. Ситуация дошла до смешного - Узбекистан, покупая мясо, долгое время отказывался выдавать ветеринарные разрешения па поставки в страну сбоя, то есть внутренних органов того самого животного, чье мясо он берет. Якобы из опасений в ветеринарной безопасности. А по факту это просто пример того, как соседи защищают свои интересы, вводя административные барьеры для поставок переработанной продукции в пользу поставок сырья. Это служит поддержкой мясокомбинатам Узбекистана, позволяя им получать большую рентабельность на переработке и, значит, предлагать фермерам Казахстана более высокие закупочные цены на скот.
В то же время госорганы Казахстана не принимали никаких мер, чтобы поставить отечественных и зарубежных переработчиков в равные условия. И только на прошлой неделе появилась информация, что Узбекистан все-таки снимет запрет на поставки сбоя. Видимо, наши чиновники из Министерства торговли все-таки наконец-то обратили внимание на интересы фермеров страны и смогли добиться встречных уступок от соседей в обмен на возобновление поставок живого скота.
Кстати, о ветеринарии: это, действительно, ахиллесова пята казахстанского животноводства, мешающая открытию новых рынков для казахстанской говядины. Именно сомнения в безопасности мяса из Казахстана много лет подряд тормозят переговоры с Китаем о выходе наших переработчиков на рынок Поднебесной со своей продукцией. И ситуация не только не улучшается, а напротив - усугубляется. В период пандемии Китай захлопнул слегка приоткрытую дверь, запретив поставки замороженного мяса с пяти заводов, которые к тому моменту с большим трудом смогли-таки пройти сертификацию. А ровно год назад Россия ввела запрет на поставки говядины из Казахстана в связи со вспышкой ящура в северных регионах.
Что самое печальное, Минсельхоз Казахстана долгое время игнорировал сигналы фермеров о том, что очаги ящура появляются тут и там, опасаясь потерять статус Международного эпизоотического бюро как страны, свободной от этого заболевания. В итоге, когда скрывать правду оказалось уже невозможно, и статус был потерян, и масса скота погибла, и рынок России закрылся. А ведь он оставался одним из немногих открытых. Теперь в северных регионах идет вакцинация скота, а Комитет ветеринарного контроля с нуля начинает работу по возвращению статуса МЭБ. Вот так дорого обошлась фермерам и экспортерам некомпетентность чиновников.
И тут мы вновь возвращаемся к ресторанам McDonald’s. Работу по сертификации мясокомбинатов тоже нужно начинать, и роль государства должна стать ведущей. Все мы знаем позицию Минсельхоза о том, что он отвечает только за производство сельхозпродукции, а все остальное его не касается - ни переработка, ни продажи. Но с производством мяса показывает: одно без другого не имеет смысла. Да, в рамках проекта повышения экспортного потенциала по мясу КРС в страну ввезли ангусов и герефордов на миллиард долларов. Создано племенное ядро, качественные характеристики скота улучшены. Но зачем? Пока не удастся выстроить всю производственную цепочку от теленка до полуфабриката, можно не мечтать ни об экспорте, ни о продажах в мировые сети, работающие в Казахстане. А значить, животноводство не будет прибыльным - у страны просто не останется другого выхода, кроме как продолжать продажи живого скота. И вся маржинальность продолжит доставаться тем, кто за бесценок покупает бычков и баранчиков в нашей стране.
Автор: Сергей Буянов, главный редактор портала eldala.kz.
10.12.2022, 23:32 95896
Казахстанский эксперт по изучению Китая: китайская экономика отличается гибкостью
Фото: Кадр с видео
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Одно из главных отличий китайской экономики - ее адаптивность. Будучи гибкой, она оперативно реагирует на любые новые тренды и способна быстро пересобраться. Об этом в эксклюзивном интервью заявил профессор Института дипломатии Академии госуправления при президенте Казахстана Тимур Шаймергенов, сообщает CGTN.
Например, возьмем западные страны, в определенной степени это консервативные страны. И очень многие производства претерпели очень большие убытки, сложности за счет того, что не успели вовремя перестроиться. Мы видим, что в Китае производства, различные порты, объекты роботизируются. Есть целые порты, где работают фактически несколько человек. Остальное все роботизировано. Фабрики, заводы, различные предприятия тоже самое роботизируются. Новый тренд - даже сегодня в кафе работают вместо официантов роботы. Роботы не болеют. Соответственно это один из сдвигов", - поделился Тимур Шаймергенов.
В принципе если вспомните, февральская Олимпиада зимняя была очень роботизирована. Это тоже факто того, что Китай сегодня является одним из лидеров по роботизации. И этот эффект имеет свое значение. Это тоже надо учитывать. Огромный рынок, политика локдаунов, купирование этого вируса, и в принципе автоматизация и роботизация тоже приводит к тому, там, где можно заменить человека, который может заболеть и принести вирус, его заменяет робот. И это тоже оказывает свое влияние.
05.12.2022, 18:20 101536
Коснется ли Казахстана запрет Евросоюза на морские поставки нефти из России
Фото: cpc-online.ru
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С 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает sputnik.kz.
Также с 5 декабря начинает действовать потолок цен на российскую нефть - 60 долларов за баррель.
Подобные нормы содержатся в шестом пакете санкций в отношении России. Этим же документом предусмотрен запрет европейским странам оказывать услуги по страхованию танкеров, с помощью которых Россия доставляет нефть в третьи страны.
Предварительно известно, что введенные в отношении российской нефти санкции не затронут казахстанскую нефть. В Министерстве энергетики Казахстана информацию пока не комментировали.
Отметим, что на фоне эмбарго в отношении российской нефти эксперты прогнозируют рост мировых цен на нефть, которые из-за эмбарго могут превысить $100 за баррель.
КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тысячи км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.
Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК Компани".
25.11.2022, 00:26 108466
Председатель Кубы посещает Китай с госвизитом с 24 по 26 ноября
Фото: кадр с видео
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В четверг председатель Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с государственным визитом. Эксперт от Китайской академии общественных наук Хань Хань, поделится своим мнением, почему этот визит так важен для обеих сторон, сообщает телеканал СGTN на русском.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Кубы. А Куба, в свою очередь, один из основных торговых партнеров Китая среди стран Карибского бассейна. Мы остаемся привержены сотрудничеству в торговле, инвестициях и реализации инфраструктурных проектов. По статистике таможенной службы Китая, товарооборот между нашими странами в 2021 году превысил 1 млрд долларов, увеличившись на 7,2% в годовом выражении. Можно с уверенностью охарактеризовать сотрудничество двух стран как многоплановое. Визит лидера Кубы в Китай передает положительный сигнал, что развивающиеся страны стараются преодолеть раскол международного сообщества и восстановить доверие. К сожалению, по этому поводу далеко не все страны наши единомышленники. Гавана не первый год живет под давлением внешних санкций с США, что не только вредит экономическому развитию страны, но и препятствует повышению благосостоянию народа. На площадке ООН призывали и призывают США прекратить блокаду Кубы. Это справедливо и логично. Если все эти ограничительные меры будут сняты, страна будет получать больше пользы от международного сотрудничества, в частности в области медицины", - рассказала эксперт от Китайской академии общественных наук Хань Хань.
07.11.2022, 15:53 125916
Страховой обман под прикрытием
Фото: Depositphotos
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28.01.2016 г. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 14 были утверждены Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству (далее - Правила). В п.3 ст. 22 Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности внесены изменения, и если раньше размер ущерба определялся независимыми оценщиками, то после внесения изменений в Закон размер ущерба определяется страховщиком.
Для получения лицензии оценщика необходимо иметь соответствующий диплом о высшем образовании, стаж работы помощником оценщика не менее 2 лет, сдать квалификационные экзамены. В случае выявления нарушений со стороны оценщика к нему применяются различные санкции вплоть до приостановления действия лицензии.
На сегодняшний день Правила вызывают очень много нареканий. К примеру: до принятия Правил количество нормо-часов на устранение перекоса кузова ТС принималось из нормативов, утвержденными АО "Автоваз" и составляло от 6 до 24 нормо-часов. Однако Национальный банк РК решил, что минимальное количество на устранение перекоса составляет 2 нормо-часа, а на устранение перекоса особой сложности будет достаточно 7,5 нормо-часов. В соответствии с этими Правилами никаких квалификационных требований к страховщикам не предъявляется и никакой ответственности за неверно составленную калькуляцию не предусмотрено. Т.е. оценкой ущерба может заниматься любой сотрудник страховых компаний независимо от образования, наличия лицензии, опыта и стажа работы. По понятным причинам страховщики, абсолютно ничем не рискуя, занижают размер ущерба.
Единственным государственным органом, осуществляющим контроль за исполнением Правил, является Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, правопреемник прав и обязательств Национального банка РК. Одной из ключевых задач Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) является обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения. Однако и оно заняло оборонительную позицию, отказываясь вмешиваться в ситуацию и привлекать к ответственности недобросовестных страховщиков. За 5 лет не известно ни одного случая о привлечении к ответственности какой-либо страховой компании по факту занижения размера ущерба, хотя таковые носят массовый характер. Из разъяснений Агентства следует, что определение размера вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется страховщиком в соответствии с нормативно-правовым актом уполномоченного органа. При этом касательно вопросов о несогласии с оценкой размера вреда, причиненного имуществу, следует отметить, что согласно Положению об Агентстве осуществление, в том числе проверка правильности определения размера вреда, причиненного имуществу, равно как и регулирование деятельности независимых оценочных компаний, в функцию Агентства не входит.
Т.е. Агентство явно показывает, что не может контролировать исполнение и соблюдение своих же Правил. Более того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка закрывает глаза на многочисленные факты ущемления прав потребителей и на те жалобы, которые направляются вместе с решениями суда или страхового омбудсмана, при этом демонстрируя полную недееспособность в вопросах оценки ущерба и, принимая жалобы от потребителей по многочисленным фактам занижения, не готово дать должную оценку действиям страховых компаний.
В настоящее время Агентство приняло новую практику рассмотрения жалоб от потребителей, которая заключается в изложении хронологии событий и рекомендации обратиться в суд либо к страховому омбудсману. В редких случаях Агентство усматривает нарушения, допущенные страховыми компаниями, но затем эти нарушения по каким-либо мотивам обнуляются в суде. За истекшие три года известны всего лишь три случая, по которым Агентством возбуждалось административное производство.
Случай первый
СК оценивает ущерб гр. Р. в размере 470992 тенге. Спустя какое-то время Р. получает письмо от СК, в котором говорится о том, что размер ущерба пересмотрен и теперь он составляет 392726 тенге. После вмешательства независимого оценщика СК принимает решение добавить к своей оценке 196607 тенге. Вся процедура затянулась более чем на 3 месяца. По данному факту была подана жалоба в Агентство. По итогам проверки Агентство дает разъяснение, что Законом и Правилами не предусмотрена возможность изменения страховщиком размера ущерба, с которым потерпевший (выгодоприобретатель) или их представитель были ознакомлены, в том числе по основаниям выявления страховщиком факта некорректного расчета размера вреда и возбуждает административное производство. Однако в суде представитель Агентства, указывая на отсутствие, предусмотренной законодательством, возможности изменения страховщиком отчета о размере вреда в сторону уменьшения, допускает возможность изменения размера вреда в отчете, в сторону увеличения. Дело было закрыто.
Случай второй
В январе 2020г. в СК обращается гр. П. с заявлением об определении размера вреда, который был оценен в 276734 тенге. После длительных переговоров в конце июня того же года СК перечисляет 555104 тенге. За 6 месяцев оценка пересматривалась 4 раза. Независимый оценщик оценил ущерб в 642529 тенге. Процедура оспаривания размера ущерба затянулась еще на 5 месяцев. В итоге получение возмещения затянулось почти на год. По данному факту была подана жалоба в Агентство, в которой одним из требований было обязать СК оплатить неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Однако, как и подавляющем большинстве случаев, Агентство никак не отреагировало на жалобу. П был вынужден обратиться в суд, который длился еще 6 месяцев. Суд решил взыскать с СК в пользу П неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Данное решение было направлено в Агентство и в очередной раз реакции не последовало. После получения ответа с изложением хронологии событий в Агентство была направлена досудебная претензия, после которой Агентство принимает решение возбудить административное производство. Однако, производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" было прекращено за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
В данном и конкретном случае Агентство абсолютно неприкрыто продемонстрировало свое нежелание заниматься защитой прав потребителей. Потребитель не должен был обращаться в суд для того чтобы получить неустойку. Обязанность по возмещению неустойки регламентируется п.4 ст. 26 Закона РК об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Агентство должно было защитить права потребителя и возбудить административное производство по первой жалобе.
Случай третий
14.07.2021 г. гр. К обратилась в СК с заявлением на проведение оценки а/м "Ниссан Альмера". В свою очередь СК определила размер ущерба на сумму 891749 тенге. Не согласившись с оценкой страховщика и понимая, что этой суммы ей не хватит даже на покрытие половины реального ущерба, К обратилась к независимому оценщику, по заключению которого сумма нанесенного ущерба составила 1977640 тенге.
17.09.2021 г. страховая выплата в размере 891749 тенге была получена.
22.09.2021 г. от СК на электронную почту приходит новая оценка на сумму 1 166 409 тенге датированная 16.09.2021 г. При этом никаких пояснений действиям компании или рекомендаций не было. Т.е. ей надо было самой догадаться, что делать с этой оценкой. Представитель страховой компании дать письменные пояснения действиям компании отказался, и дал устные пояснения, что для получения оставшейся части необходимо написать новое заявление на выплату. Таким образом первая версия оценки стала недействительной, а вторая версия появилась без всяких на то оснований, да еще и с нарушением сроков, установленных п.3. ст.22 Закона об ОС ГПО ВТС (Определение размера вреда, причиненного имуществу, производится страховщиком в течение десяти рабочих дней на основании заявления об определении размера вреда). После подачи жалобы Агентством было возбуждено административное производство. В действиях Компании усматривались признаки административного правонарушения согласно части 1 статьи 229 КоАП, в которой предусмотрена административная ответственность за неосуществление, а равно несвоевременное осуществление страховой выплаты либо осуществление страховой выплаты не в полном объеме. В судебном заседании представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка полностью поддержал факты указанные в протоколе об административном правонарушении. В связи с чем, просил привлечь к административной ответственности СК по части 1 статьи 229 КРК об АП указывая, что Компания осуществила страховую выплату не в полном объеме. Однако на вопрос суда пояснил, что страховая выплата Компанией была осуществлена своевременно.
Производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 КоАП РК было прекращено за отсутствием состава правонарушения.
Из приведенных случаев выводы напрашиваются сами по себе и не в пользу Агентства, которое даже если возбуждает административное производство, то в дальнейшем "сливает" его в суде.
Аналогичная ситуация складывается с определением стоимости заменяемых деталей при составлении калькуляции ущерба. На просторах интернета находятся самые низкие цены из сомнительных источников, от которых отнимается величина физического износа. Принимать цены от официальных дилеров страховщики просто отказываются. В итоге мы получаем сумму кратно недостающую для восстановления поврежденного имущества. По данным фактам потребители неоднократно обращались с жалобами в Агентство, однако повлиять на ситуацию государственный регулятор отказывается и нарушений в этом не усматривает, ограничиваясь лишь тем, что дает потребителям рекомендации обратиться в суд. В судах неоднократно рассматривался данный вопрос в пользу потребителя. Такие решения направлялись в Агентство. Реакция нулевая. При этом стоит отметить, что обращение в суды влекут за собой немалые расходы. Во время проведения судебных заседаний поднимаются вопросы, которые должны контролироваться, но не контролируются уполномоченным государственным органом. Так в 5 мая 2020 г. Алматинский городской суд поставил точку в деле гр. М, которая до подачи искового заявления безрезультатно обращалась с жалобой на действия СК, которые заключались в нарушении Правил, что повлекло значительное занижение ущерба. В суде было выявлено множество нарушений, на которые Агентство закрыло глаза. Т.е. Правила есть, а контролировать их исполнение и соблюдение некому.
Многие спорные вопросы на безвозмездной основе можно решить у страхового омбудсмана. Однако и он во многих случаях принимает позицию страховщиков, вводя в заблуждение потребителей. К примеру, при вынесении решения в офисе страхового омбудсмана требуют дать свое согласие или не согласие с принятым решением. И дают разъяснение, что в случае несогласия исполнение решения для страховщика не обязательно. При этом не принимается во внимание, что согласно п.3 ст.90 Закона о страховой деятельности решение страхового омбудсмана по разногласиям между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховой организацией обязательно для страховой организации в случае принятия его страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем). Здесь ни слова не сказано о согласии/не согласии, и тем более о не обязательном исполнении решения в случае несогласия. Но таких случаев было не мало. И благодаря такой подмене терминов страховщики успешно уклонялись от исполнения своих обязательств. Агентство как обычно нарушений в этом не усматривало.
Немало нареканий в адрес омбудсмана вызывает практика изменения Отчетов об оценке, составленных независимыми оценщиками. Согласно ст.11 Закона об оценочной деятельности экспертиза отчета об оценке проводится экспертным советом палаты оценщиков, членом которой является оценщик, проводивший оценку. Заседания у страхового омбудсмана больше напоминают торговлю на базаре, ни на какие нормы закона не обращается внимание. Известен случай, когда действующий страховой омбудсман огласил одно решение, а спустя полгода заявитель получил совсем другое решение.
Насыров Данияр, заместитель председателя ОО по защите прав потребителей финансовых услуг
Михаил Будянский, член Столичной палаты профессиональных оценщиков
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