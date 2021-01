Нам вместе обязательно будет лучше - Перспективы китайско-казахстанских отношений в 2021 году

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

2020 год - самый необычный год за 28 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Внезапная эпидемия коронавируса бушевала по всему миру, представляя серьезную угрозу жизни и здоровью жителей Китая и Казахстана, а также препятствовала обмену людьми и товарооборота между двумя странами. Перед лицом эпидемии две страны придерживались духа вечного всестороннего стратегического партнерства, работали вместе в одной лодке и объединили усилия для борьбы с эпидемией, рассеивая темные тучи, которые нависли над будущим китайско-казахстанских отношений.

Политические отношения между Китаем и Казахстаном укрепились. После вспышки пандемии 1 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев специально позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, заявив, что окажет гуманитарную помощь в пределах своих возможностей. 24 марта председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Токаевым и отметил, что Китай чувствует то же самое в отношении нынешней ситуации в Казахстане и будет активно оказывать поддержку и помощь. Взаимная поддержка между Китаем и Казахстаном отражает высокий уровень и особенное отношение между двумя странами и показывает международному сообществу пример сотрудничества в борьбе с эпидемией. В апреле китайское правительство направило группу медицинских медиков в Казахстан, чтобы помочь Казахстану бороться с эпидемией, что сыграло важную роль и было высоко оценено казахстанской стороной. В течение года член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, государственный советник и министр иностранных дел КНР Ван И последовательно посетили Казахстан. Это заявило о продолжении непрерывных офлайн-обменов на высоком уровне между двумя странами, что свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений.

Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество развивается вопреки преобладающим тенденциям. В 2020 году двусторонняя торговля и строительство "Одного пояса, одного пути" преодолели все проблемы, вызванные эпидемией, и обеспечили устойчивый рост.





Согласно статистике Китайской таможни, с января по ноябрь 2020 года объем двусторонней торговли между Китаем и Казахстаном составил 19,96 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Из них Китай импортировал из Казахстана 9,15 млрд долларов США, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Количество составов на железнодорожной линии Экспресс Китай - Европа с репутацией "железный караван" превысило 10 тыс. После согласования и договоренностей двух стран почти тысячи китайских экспертов вернулись на площадку проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в Казахстане, создав благоприятные условия для завершения проектов в срок и во благо местных жителей. В этом году китайскими компаниями были завершены и введены в эксплуатацию солнечная электростанция в Алматинской области, ветроэлектростанция "Жанатас" в Жамбылской области и проект термоэлектрической печи на ферросиликоновой руде YDD в Карагандинской области. Кроме того, строительство Тургусунской ГЭС возобновилось. Казахстанские предприятия приняли активное участие в 3-й выставке China Import Expo, высококачественная продукция, такая как отечественные молочные продукты, впервые вышла на китайский рынок и стала новым фаворитом китайских потребителей.

Культурный обмен между Китаем и Казахстаном продолжает расти. Из-за пандемии офлайн-общение между двумя странами сократилось, но онлайн-общение постепенно улучшилось. Онлайн-мир стал новой платформой для общения между двумя народами. Жители двух стран записывали видеоролики, чтобы укрепить уверенность друг в друге во время борьбы с эпидемией. Телеканалы Казахстана перевели и показали документальные фильмы, такие как "Уханьский антиэпидемический отчет" и "Ухань 24 часа", чтобы познакомить казахстанский народ с опытом и достижениями Китая в борьбе с эпидемией. Китайские фильмы, такие как "Go La La Go", "I do", "Young Style", и китайские телесериалы, такие как "Все хорошо" и "Хорошая жизнь", были впервые переведены на казахский язык и транслировались по казахстанскому телевидению. Публика была в восторге, фильмы получили высшие оценки в 12%. Посольство КНР в Казахстане последовательно проводило онлайн-культурные мероприятия, такие как летний курс по китайскому языку, конкурс видеороликов "Один пояс, один путь", конкурс китайской песни "В облаках Шелкового пути", конкурс на знания о Китае и т.д. Интернет-пользователи из обеих стран тепло приветствовали все эти мероприятия. Даже пользователи из России, Ирана и других стран также участвовали, что демонстрирует безграничный потенциал культурного обмена в Интернете.

В 2021 году исполнится 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, и Казахстан также отметит свое 30-летие независимости. В этот исторический год Китай и Казахстан, несомненно, преодолеют последствия эпидемии и получат новые, еще более важные результаты.

Китай и Казахстан добьются нового развития в политических отношениях. Обе страны будут и дальше развивать вечное всестороннее стратегическое партнерство, заранее планировать обмены на высоком уровне в "постэпидемическую эпоху", совместно поддерживать многосторонность, выступать против гегемонизма и протекционизма, выступать против возрождения холодной войны и идеологического разграничения, защищать мир и спокойствие в регионе и способствовать созданию Сообщества единой судьбы человечества.

Китай и Казахстан добьются великой победы в борьбе с эпидемией. В настоящее время исследования и разработки вакцин в Китае занимают лидирующие позиции в мире, имеется 5 технических маршрутов, и 15 вакцин против коронавируса, которые уже проверяются клиническими испытаниями, 5 из них проходят клинические испытания III фазы. Китайские вакцины обладают такими уникальными преимуществами, как высокая безопасность, простота транспортировки и хранения. Мы рады слышать, что вакцина против коронавируса, разработанная Казахстаном, начала клинические испытания III фазы. Верю, что 2021 год для обеих стран станет годом преодоления эпидемии и восстановления социально-экономического порядка.

Китайско-казахстанское сотрудничество в различных сферах выйдет на более высокий уровень. В этом году экономика Китая вышла из спада и стала единственной крупной экономикой в мире, добившейся положительного роста. Сильное восстановление экономики Китая способствовало стабильности мировой экономики, а также принесет пользу казахстанскому народу. Обе страны должны укреплять сотрудничество в инвестиционной, торговой, научно-технической, гуманитарной и других областях, качественно строить "Один пояс, один путь", укреплять экономическую основу и основу общественного мнения двусторонней дружбы, а также способствовать постоянной стабильности и долгосрочному развитию китайско-казахстанских отношений в 2021 году.

