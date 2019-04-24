Научный заговор, космический катаклизм и секреты археологии

Падение кометы

В интервью RT британский писатель и журналист Грэм Хэнкок изложил альтернативную теорию появления первых жителей Америки и рассказал, почему считает научные изыскания в этой области ошибочными. Кроме того, исследователь высказал свою версию о причинах гибели древней высокоразвитой цивилизации. По его словам, в современном мире человек также не защищён от природных катаклизмов и угроз из космоса. Хэнкок оспаривает классическую научную картину мира, и многие учёные называют его псевдоархеологом. Он объясняет, почему его взгляды не находят поддержки у специалистов.

— Грэм, вы выступаете против официальной версии археологов о появлении первых людей в Америке?

— Археология очень догматична. С 60-х годов прошлого столетия была распространена точка зрения, в соответствии с которой первые люди появились в Америке примерно 13 400 лет назад. Согласно этой теории, носители культуры Кловис (её распространение официально датируется 9500—9000 годами до н.э. — RT) попали на материк из Сибири. Любой учёный, который опровергал эту доктрину, подвергался жесточайшим нападкам. Археологическое сообщество вело себя, как стая гиен — набрасывалось на несогласных и полностью уничтожало их карьеру.

Аэрофотоснимок изображения утки или динозавра на плато Наска в Перу, 11 декабря 2014 года

— Вы пишете, что редактор журнала Nature говорил о настоящей травле тех, у кого было другое мнение. Кому и зачем это было нужно?



— Речь шла об ужасной агрессии. Возможно, дело в том, что людям свойственно охранять свою интеллектуальную территорию. Они не готовы принять противоположную точку зрения на развитие Америки. Более 50 лет все свидетельства о более раннем присутствии человека на материке игнорировались. Сейчас мы знаем, что материк был заселён 130 тыс. лет назад — период его истории протяжённостью 100 тыс. лет не изучался из-за догматичности археологического сообщества.

— В своей книге об Америке вы, помимо археологии, упоминали генетику и биологию?

— Появляются генетические свидетельства, которые нельзя объяснить в рамках старой парадигмы. Считалось, что люди пришли на территорию Америки лишь по одному пути — через Северную Азию, Сибирь, Берингов пролив, который ранее был перешейком. Но анализ ДНК подтверждает, что генетическая связь существует между аборигенами Австралии, Новой Гвинеи и амазонскими племенами. Если бы такой след был обнаружен в Центральной и Северной Америке, то это бы не шло вразрез с существующей догмой, но его там нет. Первые люди, возможно, перебрались на материк через Тихий океан во время последнего ледникового периода. ДНК древнего скелетного материала это подтверждает.

Писатель Грэм Хэнкок

— Цивилизации в разных частях планеты возникли практически одновременно?



— Дело моей жизни — донести до людей, что в ледниковый период существовало высокоразвитое общество, которое было уничтожено в результате катаклизма. Об этом нам говорят многие мифы и традиции. Традиционная археология полностью это игнорирует. Моя роль заключается в том, чтобы представить серьёзные, хорошо изученные и тщательно задокументированные свидетельства, которые идут вразрез с установившимся мнением на этот счёт. Оба американских континента могли быть колыбелью цивилизации. Археологи на протяжении долгого времени считали, что цивилизация зародилась на Ближнем Востоке, в Месопотамии. Но сейчас они обнаружили более древние следы, например храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции. Таким образом, предполагаемая дата возникновения первой цивилизации отодвигается к последнему ледниковому периоду.

— Причиной её гибели могло быть падение кометы?

— Да, но такая гипотеза археологам не нравится. Её выдвигают более 60 авторитетных учёных: океанографов, геофизиков, геологов. Они изучали очень необычный по своим параметрам пограничный слой позднего дриаса. В нём было обнаружено много сажи и других свидетельств масштабных природных пожаров. В его основании находятся элементы, которые могли возникнуть только в случае столкновения кометы с Землёй. На территории площадью десятки миллионов квадратных миль обнаружены иридий, расплавленное стекло, микросферические частицы углерода и наноалмазы, образовавшиеся 12 800 лет назад в результате удара. Тогда произошёл некий катаклизм — этого никто не отрицает. Именно на то время пришлось вымирание мамонтов, саблезубых тигров и мастодонтов. До сих пор утверждалось, что это могло произойти по вине человека.

— Из-за чрезмерной охоты?

— Да, но гипотеза уничтожения мегафауны людьми — неудачная. Невозможно представить, что одна группа охотников могла полностью истребить свою добычу. На историю человечества повлиял неведомый фактор — судя по всему, комета, диаметр которой изначально мог составлять около 160 км. Она прилетела в Солнечную систему из дальнего космоса и начала делиться на части. 12 800 лет назад четыре из них упали в районе ледяной шапки нашей планеты, которая сместилась в сторону Гренландии и Северной Америки. Растаяли огромные объёмы льда, в результате чего в Мировой океан попало очень большое количество воды. Произошло внезапное сильное похолодание в глобальном масштабе.

Древние люди

— Почему, по вашему мнению, часть научного сообщества пытается скрыть правду о находках ранних цивилизаций в районе проживания коренного населения Америки?



— Здесь нужно учитывать два момента. Англосаксы столкнулись с коренным населением, которое проживало в тех краях десятки тысяч лет, и попытались его уничтожить. Также завоеватели стали обесценивать высокий уровень культуры индейцев. Целью этого заговора было оправдание колониальных завоеваний, в ходе которых были присвоены огромные территории. Такой подход успешно перекочевал в ХХ век.

— В своей книге вы упоминаете "города Амазонии" и сравниваете их с Лондоном, население которого в XVI веке составляло 60 тыс. человек.

— Как ни прискорбно, этим открытием мы обязаны масштабной вырубке лесов. Найдены следы существования крупных городов, где проживали десятки тысяч человек и была высоко развита наука. Размеры геоглифов — нанесённых на землю узоров в форме квадратов и окружностей — достигают сотен метров. Древние жители Амазонии решали сложнейшие математические задачи.

— Информация об уничтоженной развитой цивилизации осталась на Земле благодаря охотникам и собирателям?

— Люди, уклад жизни которых основан на охоте и собирательстве, есть в Намибии и Амазонии. Они предпочитают сохранять свой образ жизни. Я полагаю, что раньше на планете с охотниками и собирателями сосуществовали представители развитой цивилизации. Однако в результате столкновения с кометой они не выжили. То же самое произошло бы и с нами сейчас, поскольку мы, избалованные дети Земли, психологически не готовы к катастрофе. Мы привыкли к одежде, крыше над головой, большим запасам еды в супермаркете. Преимущественно выжили охотники и собиратели и некоторые представители развитой цивилизации.

— Мы тратим триллионы на военные технологии. Возможно, нам стоит выделить деньги на то, чтобы защититься от подобных катаклизмов в будущем?

— Безусловно. Мы тратим огромные средства на создание оружия массового поражения, но не думаем о том, как защитить Землю от экологических угроз или от столкновения с кометой. Фрагменты, на которые распалось небесное тело 12 800 лет назад, по-прежнему находятся на орбите, в тауридном метеорном потоке, через который планета проходит два раза в год. Авторитетные астрономы считают их наиболее серьёзной угрозой для Земли.

— Вы собрали огромное количество подтверждений своей теории о существовании развитой цивилизации. Чего вы ожидаете в дальнейшем?

— Всё указывает на то, что человек старше, чем было принято считать. Знания древних людей в области геометрии и астрономии были гораздо шире, чем мы думали. В Америке существуют искусно созданные монументы, очень сложные с инженерной точки зрения. Области, которые археологи раньше не изучали, могли быть очагом развитой цивилизации. Постоянно появляются новые доказательства, что эти территории заселялись не так, как мы полагали ранее. Происходит то, что в науке называется сменой парадигмы.





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