Notre-Dame

Исторически такого значения пожар можно сравнить разве что с пожаром Рима при Нероне (когда, как утверждают историки, Нерон сам поджёг Рим и смотрел на пожар, играя на кифаре) и с поджогом рейхстага.
А ещё (не совсем точно, но по значению) сходен он с трагедией башен-близнецов в 2001 году в Нью-Йорке.
Очень символическое событие.
Я уже слышал, что это "закат Европы".
Вот — свидетельствуют французские граждане:
Я учусь в Сорбонне, вчера до утра был с друзьями в центре Парижа.
Когда загорелось, периметр храма эвакуировали минут за десять, очень быстро и грамотно, потом приехала одна пожарная машина, почти 20 минут думали, как тушить. Забросили шланг в Сену и начали лить воду минут через 25.
Следующие пожарные подтянулись через 30 минут, но тушили очень смазано.
Надо было отсекать доступ кислорода порошками или инертным азотом: кислорода нет — нет и огня... Но этого не делали.
Заливать краски и прочую химию водой — это как тушить водой напалм: бесполезно, пока всё не выгорит.
Мобильные телефоны работали плохо. В общем на нас всё это произвело тягостное впечатление — так не работают пожарные".
От историка искусств:
Официальная версия "случайности" (называемой "уничтожение в результате ненамеренного возгорания") выглядит всё более хрупкой!!!
К сожалению, я думаю, что это не был случайный пожар. Я учился в школе Лувра и дипломирован в истории искусств. Я посещал деревянную часть Нотр-Дама вместе с архитекторами "Строений Франции" несколько лет тому назад. Это дерево XII века было охраняемо как никогда!
Каждое посещение к нему сопровождалось историками, архитекторами, экспертами, никакие работы не были возможны без экстремальной осторожности.
Никаких источников жары, никаких электросварок, вообще никаких электрических аппаратов, система тревоги постоянно работала и наблюдение было строжайшим. Я думаю, что мы закончим тем, что узнаем, что это был криминальный поджог".
Макрон, народ Франции ждёт правды, а не бла-бла!"
Владелец строительно-ремонтной дорожной фирмы. Человек крутится более 30 лет в строительно-ремонтном бизнесе, много связей, выполняет господряды, последнее время строит и ремонтирует дороги к элитным виллам супербогачей (включая Борм, где находятся одна из летних резиденций президента, вилла Люка Бессона, родовое гнездо семьи Ситроен):
Случай или террористы? Или Макрон (чтобы создать во Франции предлог к резкому изменению политики)?
Комментировать не могу, но как-то всё подозрительно. Конечно, это пахнет теорией заговора.
Ведь президент приезжал ночью посмотреть на пожар и выразил благодарность сотрудникам мэрии Парижа, которые с первых минут были рядом (смотрели как всё горит) с храмом...
Что-то всё не так... Вот и товарищ мой говорит, что всё не так. А если всё по команде сверху?
Не дай Бог... Страшно, куда валится Франция..."
Человек, у которого сегодня день рождения. Плачет:
Начали ремонт, набрали мигрантов по дешёвке, всё завалили горючими материалами, опалубка с использованием пластика, всё и сгорело. Совместное раздолбайство реставраторов и ненависть мигрантов-работяг.
Возгорание возникло ПОСЛЕ закрытия храма для посещения.
Это всё смахивает на тихую диверсию..."
Ну что тут добавлять? Тут добавлять нечего.
Великое несчастье для мировой культуры.
Сгорел собор Парижской Богоматери. Кое-что осталось. Остовы двух башен собора.
На обложке моей книги "Под небом Парижа" помещена фотография: Э. Лимонов стоит спиной к Парижу, на его фоне.
Так что у меня были личные отношения с Нотр-Дамом. Более десятка лет я проходил мимо его старых стен. Часто сидел в сквере за собором. Вид сзади — Нотр-Дам был похож на присевший на лапы космический корабль.
Никогда не мог представить, что он так внезапно умрёт, собор-то.
Только что узнал, что пожар начался одновременно в двух местах собора.
А наши лучше тушат пожары.
Источник: https://russian.rt.com/
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