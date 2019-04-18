Notre-Dame

C таким заголовком на фоне пылающего собора вышла сегодня газета Liberation.

Исторически такого значения пожар можно сравнить разве что с пожаром Рима при Нероне (когда, как утверждают историки, Нерон сам поджёг Рим и смотрел на пожар, играя на кифаре) и с поджогом рейхстага.

А ещё (не совсем точно, но по значению) сходен он с трагедией башен-близнецов в 2001 году в Нью-Йорке.

Очень символическое событие.

Я уже слышал, что это "закат Европы".

Вот — свидетельствуют французские граждане:

Я учусь в Сорбонне, вчера до утра был с друзьями в центре Парижа.

Когда загорелось, периметр храма эвакуировали минут за десять, очень быстро и грамотно, потом приехала одна пожарная машина, почти 20 минут думали, как тушить. Забросили шланг в Сену и начали лить воду минут через 25.

Следующие пожарные подтянулись через 30 минут, но тушили очень смазано.

Надо было отсекать доступ кислорода порошками или инертным азотом: кислорода нет — нет и огня... Но этого не делали.

Заливать краски и прочую химию водой — это как тушить водой напалм: бесполезно, пока всё не выгорит.

Мобильные телефоны работали плохо. В общем на нас всё это произвело тягостное впечатление — так не работают пожарные".

От историка искусств:

Официальная версия "случайности" (называемой "уничтожение в результате ненамеренного возгорания") выглядит всё более хрупкой!!!

К сожалению, я думаю, что это не был случайный пожар. Я учился в школе Лувра и дипломирован в истории искусств. Я посещал деревянную часть Нотр-Дама вместе с архитекторами "Строений Франции" несколько лет тому назад. Это дерево XII века было охраняемо как никогда!

Каждое посещение к нему сопровождалось историками, архитекторами, экспертами, никакие работы не были возможны без экстремальной осторожности.

Никаких источников жары, никаких электросварок, вообще никаких электрических аппаратов, система тревоги постоянно работала и наблюдение было строжайшим. Я думаю, что мы закончим тем, что узнаем, что это был криминальный поджог".

Макрон, народ Франции ждёт правды, а не бла-бла!"

Владелец строительно-ремонтной дорожной фирмы. Человек крутится более 30 лет в строительно-ремонтном бизнесе, много связей, выполняет господряды, последнее время строит и ремонтирует дороги к элитным виллам супербогачей (включая Борм, где находятся одна из летних резиденций президента, вилла Люка Бессона, родовое гнездо семьи Ситроен):

Случай или террористы? Или Макрон (чтобы создать во Франции предлог к резкому изменению политики)?

Комментировать не могу, но как-то всё подозрительно. Конечно, это пахнет теорией заговора.

Ведь президент приезжал ночью посмотреть на пожар и выразил благодарность сотрудникам мэрии Парижа, которые с первых минут были рядом (смотрели как всё горит) с храмом...

Что-то всё не так... Вот и товарищ мой говорит, что всё не так. А если всё по команде сверху?

Не дай Бог... Страшно, куда валится Франция..."

Человек, у которого сегодня день рождения. Плачет:

Начали ремонт, набрали мигрантов по дешёвке, всё завалили горючими материалами, опалубка с использованием пластика, всё и сгорело. Совместное раздолбайство реставраторов и ненависть мигрантов-работяг.

Возгорание возникло ПОСЛЕ закрытия храма для посещения.

Это всё смахивает на тихую диверсию..."

Ну что тут добавлять? Тут добавлять нечего.

Великое несчастье для мировой культуры.

Сгорел собор Парижской Богоматери. Кое-что осталось. Остовы двух башен собора.

На обложке моей книги "Под небом Парижа" помещена фотография: Э. Лимонов стоит спиной к Парижу, на его фоне.

Так что у меня были личные отношения с Нотр-Дамом. Более десятка лет я проходил мимо его старых стен. Часто сидел в сквере за собором. Вид сзади — Нотр-Дам был похож на присевший на лапы космический корабль.

Никогда не мог представить, что он так внезапно умрёт, собор-то.

Только что узнал, что пожар начался одновременно в двух местах собора.

А наши лучше тушат пожары.





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