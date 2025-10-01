30.09.2025, 16:27 22101
Беларусь приветствует инициативу Казахстана создать формат "СНГ плюс"
Идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при Содружестве
Минск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Минск поддерживает инициативу о создании формата "СНГ плюс", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.
Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств - участников Содружества с международными партнерами", - цитирует президента Беларуси ТАСС.
Лукашенко отметил развитие в ЕАЭС института государства-наблюдателя. Такой же вектор развития принят в СНГ. Например, идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при содружестве, сообщает издание БЕЛТА.
Уверен, что мы сможем принять соответствующее решение уже на совете глав государств СНГ, запланированном на 10 октября этого года в Душанбе", - добавил Александр Лукашенко.
30.09.2025, 16:35
ИИ, АПК и углубление экономических процессов: о чем говорили на заседании Евразийского межправсовета в Минске
Фото: primeminister.kz
Минск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Минске состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах, в ходе которого был обсужден ряд важных вопросов, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В частности, в расширенном составе участники обменялись мнениями по вопросам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, транспортной инфраструктуры и др.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем выступлении акцентировал внимание на углублении экономических процессов. Значительный потенциал отмечен в кооперации, транзитно-транспортной и цифровой сферах.
Важным условием для укрепления позиций ЕАЭС в глобальной экономике является международное сотрудничество и создание условий для выхода на новые рынки. Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу как стратегической основе продовольственной обеспеченности и устойчивого развития. Проработан вопрос распространения на аграрную сферу механизмов финансового содействия за счет бюджета ЕАЭС, уже применяемого в области совместных промышленных проектов. Данный подход ускорит внедрение передовых технологий, укрепит устойчивые цепочки поставок и повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС на внешних рынках", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что цифровизация в области разработки технических регламентов обеспечит актуализацию, ускорение и повышение прозрачности единых требований безопасности. Новый импульс интеграции придаст реализация совместного проекта "Цифровое техническое регулирование".
Правительство Казахстана сейчас активно работает над цифровизацией, внедрением технологий искусственного интеллекта. Мы в скором будущем откроем Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который будет драйвером продвижения цифровой экономики, креативной индустрии и создания экосистемы искусственного интеллекта. Работаем над увеличением экспорта казахстанских IT решений. Приглашаю всех коллег к активной реализации проектов в сфере ИИ. Это должно занять серьезное место в разрабатываемой нами дорожной карте", - отметил Олжас Бектенов.
По итогам заседания ЕМПС подписан ряд документов.
Принятые решения направлены на развитие промышленной и агропромышленной кооперации, цифровых инструментов взаимодействия, расширение рынков сбыта и укрепление устойчивости экономик государств-членов союза. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в декабре текущего года в городе Москве", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов.
30.09.2025, 15:45
Вопросы сотрудничества в области обеспечения безопасности обсудил Токаев с министром по делам обороны ОАЭ
Президент обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев и государственный министр по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Мубарак Фадел Аль-Мазруи обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области обеспечения безопасности и военного образования, проинформировали в Акорде.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил достижения ОАЭ в оборонной промышленности, а также обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций.
Президент также подчеркнул динамичное развитие отношений между Астаной и Абу-Даби по всем направлениям и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.
В свою очередь министр передал главе государства слова приветствия от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и премьер-министра, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
Он также выразил уверенность в том, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию в военной сфере.
30.09.2025, 15:34
Казахстан приветствует план Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа - Акорда
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа, сообщили в Акорде.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе, рассказали в пресс-службе главы государства.
План президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и сектором Газа включает 20 пунктов, сообщает РБК.
Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались", - приводит издание два первых пункта плана.
В следующих двух описаны первые шаги к перемирию: это отвод сил Израиля "на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников" с приостановлением "всех военных операций, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы" и заморозкой линии фронта "до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск". В то же время на возвращение заложников, в том числе погибших, отводится 72 часа "с момента публичного принятия Израилем данного соглашения".
29.09.2025, 13:53
Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы
Фото: Акорда
Алматы. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 28 сентября в Алматы состоялся II Российско-Казахстанский медиафорум с участием представителей СМИ, госструктур и экспертных кругов двух стран, сообщает Акорда.
С приветственным словом к участникам форума обратились государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Карин обратил внимание, что президенты России и Казахстана постоянно подчеркивают образцовый характер сотрудничества двух стран.
Это очень высокая планка, сохранение которой требует методичной каждодневной работы по всем направлениям двустороннего взаимодействия", - отметил он.
Говоря о партнерстве СМИ, госсоветник подчеркнул, что в условиях кардинальных сдвигов в мире и постоянно меняющей информационной повестки "надо сохранять и развивать то, что объединяет нас и содействует общему прогрессу".
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ отметил, что в последние годы и Россия, и Казахстан развиваются темпами выше, чем у США, у стран Евросоюза.
При правильном регулировании, организации экономического процесса, при извлечении взаимной выгоды из нашего сотрудничества мы можем поддерживать такие темпы развития и в дальнейшем. Это даст нам возможность дальше идти вместе с взаимной выгодой, хранить нашу общую историю и извлекать дивиденды для народов наших двух стран. Потому что каждое из наших государств работает именно для этой цели", - цитирует Пескова пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
Дмитрий Песков акцентировал внимание на стратегическом значении партнерства в контексте долгосрочных интересов двух стран.
Россия и Казахстан - это две разные страны, два отдельных государства. Но это одно прошлое. И, если мы хорошо поработаем, это одно блестящее будущее для двух стран", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Участники форума обсудили роль традиционных СМИ в эпоху цифровой трансформации, механизмы информационного партнерства, использование искусственного интеллекта в медиасфере.
29.09.2025, 13:13
Нас связывают прочные экономические контакты - Токаев на переговорах с президентом Италии Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, прибывшим с официальным визитом в Астану.
Токаев отметил, что визит Серджо Маттареллы в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. По его словам, визит подтверждает особые узы дружбы и давнего партнерства между Казахстаном и Италией, сообщает Акорда.
Это ваш первый официальный визит в Казахстан, и он очень важен, поскольку, без сомнения, откроет новую главу в наших взаимоотношениях. Мы испытываем теплые чувства к вашей стране. Поступательно развивается взаимная торговля. Нас связывают прочные экономические контакты. В самых разных областях и сферах мы добиваемся высоких результатов в нашем сотрудничестве. Как президент я готов внести свой личный вклад в укрепление наших отношений", - отметил глава государства.
Серджо Маттарелла поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей.
Я рад быть здесь и общаться с вами после вашего визита в Рим в январе прошлого года. Как вы отметили, между нами сложились превосходные отношения, они постоянно укрепляются, становясь все более интенсивными и плодотворными. Из года в год активно развивается наше экономическое, торговое и культурное сотрудничество. Мы видим, что крепнет взаимодействие между нашими университетами. Благодарю вас за вашу дружбу", - сказал президент Италии.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Италии Джордже Мелони.
Дополнено 29.09.2025, 13.30
Позже президенты Казахстана и Италии провели переговоры в расширенном формате.
Италия остается одним из трех крупнейших торговых партнеров Казахстана. Наше экономическое сотрудничество развивается очень динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. Мы приветствуем планы вашей страны по дальнейшему увеличению экспорта. За последние 20 лет Италия инвестировала в нашу экономику до 7,6 млрд долларов. В Казахстане успешно работают 250 итальянских компаний", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства обозначил перспективные направления углубления сотрудничества, среди которых критически важные сырьевые материалы, нефтехимия, машиностроение, транспорт и логистика, легкая промышленность, переработка продуктов питания, искусственный интеллект, финансы, туризм и образование.
Отдельный блок переговоров был посвящен культурно-гуманитарному взаимодействию. В этом контексте глава нашего государства проинформировал о решении назвать одну из улиц в центре Астаны именем Марко Поло, что станет символом прочной дружбы между Казахстаном и Италией.
27.09.2025, 18:38
Логистика, IT и цифровизация: Токаев провел переговоры с главой Мьянмы
Стороны также подчеркнули перспективность взаимодействия в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и финансы
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел переговоры с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщает Акорда.
Глава Казахстана подчеркнул, что рассматривает рабочий визит главы Мьянмы в Астану как возможность для налаживания сотрудничества между странами.
Он подчеркнул, что Мьянма обладает самобытной культурой, уникальными традициями и важным геостратегическим месторасположением. Две страны расположены на пересечении глобальных транспортных маршрутов.
Стороны подчеркнули перспективность взаимодействия в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы, IT и цифровизация.
Токаев сообщил, что Казахстан выступает в качестве ключевого евразийского транзитного узла, активно участвует в развитии мегапроекта "Один пояс, один путь", транспортных маршрутов Север - Юг и Среднего коридора.
В этой связи собеседники отметили важность налаживания транспортной взаимосвязанности между странами, что будет способствовать укреплению торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.
Также глава Казахстана рассказал об инициативе Астаны по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
В свою очередь Мин Аун Хлайн поблагодарил главу Казахстана за теплый прием и выразил готовность к совместной работе по укреплению конструктивного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
26.09.2025, 16:45
Президент Казахстана обсудил с Путиным предстоящий визит в Россию
Фото: Акорда
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудил подготовку к своему предстоящему государственному визиту в Россию, сообщает Акорда.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества. Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, Токаев в ноябре посетит Москву с государственным визитом.
25.09.2025, 10:20
Регулирование электронной торговли: сенат одобрил изменения в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сенат одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, передает корреспондент агентства.
В документе закреплены понятия "оператор электронной торговли" и "товары, приобретенные в электронной торговле". Теперь такие товары можно будет оформлять в упрощенном порядке с использованием электронной таможенной декларации. Кроме того, вводится возможность применения специальных таможенных процедур для участников электронной торговли. Это позволит сократить сроки оформления товаров и снизить административную нагрузку", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Он отметил, что закон обеспечит единые подходы в странах ЕАЭС и упростит трансграничные операции для предпринимателей и покупателей.
Протокол был подписан 25 декабря 2023 года главами государств - членов Евразийского экономического союза в городе Санкт-Петербурге.
Протоколом предусматривается утверждение положения, регулирующего порядок перемещения через таможенную границу товаров, приобретаемых в рамках электронной торговли. Данные изменения предусматривают правовое закрепление механизма оформления, декларирования, временного хранения и выпуска товаров, приобретаемых физическими лицами через электронные торговые площадки, а также определение порядка взимания таможенных платежей по данным категориям товаров.
Протоколом предусмотрено следующее:
- выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров - товары электронной торговли;
- введение понятия "оператор электронной торговли" - это почтовый оператор, осуществляющий доставку товаров электронной торговли;
- таможенное декларирование всего объема товаров электронной торговли, с введением нового вида таможенной декларации - декларация электронной торговли.
Ратификация Протокола позволит создать правовую базу для регулирования электронной торговли, улучшить таможенное администрирование товаров электронной торговли, усилить контроль за соблюдением технических регламентов и обеспечением безопасности ввозимых товаров, а также увеличить поступления в бюджет за счет сбора таможенных платежей и налогов", - говорится в заключении Комитета по финансам и бюджету.
