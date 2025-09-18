Напомнить политикам о здравом смысле и предотвратить ядерный Армагеддон призвал Токаев лидеров мировых религий
Фото: Акорда
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Риск ядерного конфликта вызывает сильное беспокойство, заявил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене", - подчеркнул президент.
По его словам, ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев и наносят огромный ущерб мировой экономике.
Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств", - заявил Токаев.
В такой ситуации, по его мнению, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.
Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах - все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать", - призвал Касым-Жомарт Токаев.
Следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу, считает казахстанский лидер.
Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма", - заявил глава Казахстана.
Он также рассказал, какими видит Казахстан перспективные направления укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.
В их числе:
- духовная дипломатия на уровне международных и региональных организаций, "Движение за мир" под эгидой съезда;
Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений", - подчеркнул Токаев.
- работа ООН, которая остается незаменимой глобальной платформой;
- усиление роли региональных структур, таких как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств;
- создание Межрелигиозной комиссии по этике развития ИИ, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий.
Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер", - отметил Токаев.
Он напомнил, что съезд проходит в Астане уже восьмой раз.
Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей", - подытожил президент.