Напомнить политикам о здравом смысле и предотвратить ядерный Армагеддон призвал Токаев лидеров мировых религий

Фото: Акорда
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Риск ядерного конфликта вызывает сильное беспокойство, заявил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене", - подчеркнул президент.


По его словам, ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев и наносят огромный ущерб мировой экономике.

Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств", - заявил Токаев.


В такой ситуации, по его мнению, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.

Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах - все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать", - призвал Касым-Жомарт Токаев.


Следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу, считает казахстанский лидер.

Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма", - заявил глава Казахстана.


Он также рассказал, какими видит Казахстан перспективные направления укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.

В их числе:

  • духовная дипломатия на уровне международных и региональных организаций, "Движение за мир" под эгидой съезда;

Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений", - подчеркнул Токаев.


  • работа ООН, которая остается незаменимой глобальной платформой;
  • усиление роли региональных структур, таких как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств;
  • создание Межрелигиозной комиссии по этике развития ИИ, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий.

Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер", - отметил Токаев.


Он напомнил, что съезд проходит в Астане уже восьмой раз.

Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей", - подытожил президент.

 
16.09.2025, 08:56

Страны глобального Юга должны разработать решения для сближения народов Шелкового Пути

Куньмин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмин провинции Юннань Китайской Народной Республики проходит Форум Медиа сотрудничества Пояса и Пути 2025, передает корреспондент агентства.

Страны Глобальный Юга обеспечивают совместное строительство Пояса и Пути и развите духа Шелкового Пути. The Мы должны разработать решения для сближения наших народов и общих достижений на благо народов Шелкового Пути", - заявил заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Ган. 

По его словам, "Необходимо сделать платформы более эффективными, сделать более частыми наши контакты и сотрудничество СМИ в освещении проектов Пояса и Пути. Добиться нового качества в развитии и строительстве Нового шелкового пути". 

Медиафорум пояса и пути играет важную роль в строительстве пояса и пути, редакция Жэньминь Жибао" проводит активную работу в этом направлении, укрепляются и совершенствуются взаимоотношения между СМИ. Мы, как СМИ, должны продвигать высококачественное строительство пояса и пути, нести ответственность за укрепление доверия, соответствовать интересам и чаяниям народов мира, продвигать сотрудничество на Поясе и Пути к всеобщему процветанию. Площадка Пояса и Пути является важной для развития многополярности, улучшения гуманитарных обменов и дружбы между народами, позволяет искать новое гуманитарное содержание сотрудничества между народами“, - отметил президент газеты "Жэньминь Жибао" Ю Шаолян в своем выступлении.

Современное интернет-пространство наполнилось новыми вызовами, в частности, появился искусственный интеллект... Нужно, чтобы Всемирнная Сеть служила распространению всего лучшего, в частности идеи Пояса и Пути, а не деструктивных и агрессивных тенденций", - отметил президент "Российской Газеты" Павел Негоица.
11.09.2025, 14:49

Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит

Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право" прокомментировал предложенную им реформу парламентаризма, сообщает Акорда.

Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС", - подчеркнул президент.


Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников и о других масштабных политических, экономических и конституционных реформах в Казахстане. Как подчеркнул президент, поправки в Основной закон укрепили роль представительной ветви власти и правозащитных институтов, одновременно повысив подотчетность исполнительной власти. Воссозданный Конституционный суд значительно расширил доступ к правосудию.

Президент венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан в качестве важного партнера Совета Европы принимает активное участие в различных конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы по усилению верховенства закона.

Председатель федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри дал высокую оценку стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Эмиратами.

Председатель конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба подчеркнул, что с интересом наблюдает общественно-политические преобразования в Казахстане.

Председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа сообщил, что прошлогодний визит Касым-Жомарта Токаева в Монголию придал существенный импульс всестороннему взаимодействию двух стран.

В завершение глава государства отметил, что Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества между органами конституционного надзора, и пожелал успехов предстоящему форуму.

Напомним, в ходе обращения с посланием народу Казахстана Токаев предложил создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам.
 
10.09.2025, 13:35

Президенты Казахстана и Конго обсудили развитие двусторонней торговли и сотрудничество в горнодобывающей и аграрной отраслях

При поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обсудили развитие двусторонней торговли, взаимодействие в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации, сообщает Акорда.

В ходе встречи Токаев отметил, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям, и призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.

Он также высоко оценил потенциал Конго в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок. На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана, также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

Президент сообщил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.

Феликс Чисекеди в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества

Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Республика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казахстана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить вам нашу искреннюю признательность", - сказал президент ДРК.


По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопасности и развития.

По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.
 
08.09.2025, 12:45

Токаев анонсировал реформу парламента

Глава государства предлагает в будущем создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам
Фото: Акорда
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.

Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.


По его мнению, реформа окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

На проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года.

В 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - считает глава государства.


Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции", - уточнил президент.


По его мнению, таким образом нынешний состав мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий, а сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов.

В свою очередь у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты, как настоящие государственники, подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием. В итоге все наши политические реформы станут неотъемлемой частью единой институциональной системы", - уверен глава государства.


Он выразил убеждение, что по таким судьбоносным вопросам нужно вести открытый диалог с народом.

Лишь тогда общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана", - резюмировал Токаев.

 
08.09.2025, 11:04

Президент США назвал Токаева хорошим человеком   

Дональд Трамп заявил о возможном визите в Казахстан
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком, передает корреспондент агентства.

Американский лидер заявил об этом в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.

Журналист спросил Трампа, что он думает о Казахстане и планирует ли посетить страну. Президент США ответил, что визит возможен.

Передавайте привет! Ваш президент - очень хороший человек", - сказал американский лидер.



 
07.09.2025, 10:25

Президент Казахстана поздравил президента Бразилии

Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений
Фото: Акорда
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Бразилии, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником - Днем независимости.

Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу - процветания и благополучия.
 
06.09.2025, 16:24

Казахстан с государственным визитом посетит президент Конго

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.


Напомним, 8 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
 
05.09.2025, 15:06

Токаев и глава парламента Монголии обсудили вопросы межпарламентской дипломатии и торгово-экономического сотрудничества двух стран

Фото: Акорда
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан обсудили вопросы межпарламентской дипломатии, торгово-экономического, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый визит Дашзэгвийна Амарбаясгалана в качестве председателя парламента в Казахстан будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Монголия - наш надежный и важный партнер в Азии. Прочная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют глубокие корни, что обусловлено схожестью наших традиций, культуры и общей историей. Поэтому мы готовы к совместной работе по углублению отношений", - сказал глава государства.


Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.
 

