11.08.2025, 19:08 20881
Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации об установлении мира
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.
Подписание этого документа, имеющего историческое значение, стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства.
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.
Поблагодарив за поздравления и теплые слова поддержки, Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив исключительно важную посредническую роль президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве.
11.08.2025, 13:54 27151
Помощник военного атташе Казахстана арестован в Польше по подозрению в шпионаже - СМИ
Задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Польше арестован помощник военного атташе посольства Республики Казахстан по подозрению в шпионаже, сообщает издание "Казинформ".
По данным "Казинформа", задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине. Как сообщили источники, арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.
09.08.2025, 09:16 64586
Токаев назвал исторически важным достижением подписание Арменией и Азербайджаном соглашения о мире
Фото: Акорда
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением, рассказал пресс-секретарь главы президента РК Руслан Желдибай.
Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира", - написал Желдибай.
По мнению главы государства, "подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность".
Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора. Там состоялись министерские переговоры.
Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление сторон к миру, но не фиксируют его детали, сообщает ТАСС.
В первом пункте отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.
Во втором пункте стороны приветствуют подписание совместного обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы. При этом указывается, что соответствующее письмо с призывом распустить Минскую группу ОБСЕ уже подписано представителями министерств иностранных дел Азербайджана и Армении. Стороны призывают страны ОБСЕ принять соответствующее решение. В третьем пункте стороны подчеркивают важность открытия коммуникаций в регионе, а именно сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением самой Армении преимуществ от работы этого маршрута.
Четвертый пункт гласит, что Армения будет работать с США, а также определенными третьими сторонами для разработки проекта транспортного коридора, связывающего основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и его реализации. Пятый пункт фиксирует, что "созданы условия для народов заняться созданием добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ и недопустимости применения силы для приобретения территории". Стороны "исключают любую попытку мести сейчас или в будущем".
В шестом пункте стороны отмечают значение встречи в Вашингтоне для установления мира на Южном Кавказе, в седьмом, заключительном пункте благодарят Трампа за его посреднические усилия.
08.08.2025, 14:44 79306
Путин рассказал Токаеву о диалоге с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса
Фото: Акорда
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за информацию и приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.
Также лидеры двух стран обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике.
Вместе с тем были затронуты вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне.
05.08.2025, 17:36 124086
Лидеры Казахстана и Туркменистана подтвердили приверженность курсу на развитие стратегического партнерства
Президенты обсудили вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах
Фото: Акорда
Аваз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана также поблагодарил Сердара Бердымухамедова за приглашение принять участие в третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.
Ранее президент РК выступил на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
05.08.2025, 13:16 128181
Нехватка воды, опустынивание, ограниченные транспортные связи - Токаев озвучил проблемы не имеющих выхода к морю стран
Фото: Акорда
Аваз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, проживает более полумиллиарда человек. Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки. Об этом на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Туркменистане, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю. Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами. Эти ограничения влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия. Тем не менее Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество - глубже, а коллективные амбиции - смелее", - сказал глава Казахстана.
Он подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому инклюзивному и устойчивому будущему.
Это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура", - заявил президент.
Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.
Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития", - отметил глава государства и пригласил участников конференции на региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в апреле следующего года.
Президент сообщил, что Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту.
В завершение Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил твердую приверженность нашей страны целям и принципам группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Напомним, в Алматы открылся региональный центр ООН.
05.08.2025, 09:15 130471
Токаев прибыл на конференцию ООН по не имеющим выхода к морю развивающимся странам Дополнено
Фото: Акорда
Ашхабад. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарта Токаева встретил председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Конференция проходит в Туркменистане 5-8 августа. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с трудностями в плане торговли, транспортной доступности и развития, обусловленными отсутствием прямого доступа к морю. Конференция открывает возможности для поиска решений и налаживания партнерств, призванных служить преодолению трудностей и реализации потенциала этих стран в полной мере в интересах более справедливого и благополучного будущего, отметили в ООН.
Дополнено. 05.08.2025, 11.02.
Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии. В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона", - сообщила пресс-служба Акорды.
03.08.2025, 15:51 156266
Создание центра ООН в Алматы является стратегически важным шагом - Токаев
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в региональном центре Организации Объединенных Наций в Алматы отметил, что создание центра является своевременным и стратегически важным шагом, сообщает Акорда.
Сегодня Центральная Азия демонстрирует беспрецедентное единство и твердую приверженность принципам добрососедства и общего прогресса. Страны региона проводят политические и социальные реформы, принимают решительные меры по диверсификации экономик, инвестируют в развитие человеческого капитала и создают более инклюзивные институты. Мы стремимся раскрыть потенциал Центральной Азии как активного посредника в решении ключевых международных вопросов и последовательно продвигаем конструктивную и ориентированную на будущее повестку на глобальной арене. В этом контексте создание регионального центра ООН в Алматы является своевременным и стратегически важным шагом", - подчеркнул он.
Президент полагает, что центр станет катализатором скоординированных действий по укреплению устойчивости и динамичности экономик, развитию региональных инноваций и углублению сотрудничества.
Полномочия и функции данного центра не будут пересекаться с деятельностью других организаций как в пределах региона, так и за его пределами. Напротив, центр будет дополнять уже предпринимаемые усилия, внося дополнительную ценность благодаря тому, что будет сфокусирован на реальных потребностях жителей всего региона. Печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря. Для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН", - сообщил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что долгосрочный мир и устойчивое развитие Афганистана имеет решающее значение для обеспечения региональной безопасности.
Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности. Объем торговли между нашими странами неуклонно растет. Мы убеждены, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку. Человеческое достоинство и международное право неразрывно связаны между собой. Без усилий, направленных на их обеспечение, невозможно достижение прочной стабильности", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии. Президент призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. Только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.
В завершение своей речи президент выразил искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за проявление высокой дипломатии и лидерства в непростое время. Он заверил, что Казахстан и впредь будет поддерживать усилия Генерального секретаря во главе всемирной Организации.
В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность всем присутствующим и заявил, что открытие данного Центра означает начало новой главы для региона на пути к достижению целей устойчивого развития.
Центр может стать важным новатором в реализации программы действий для таких государств. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Казахстан больше не является страной, не имеющей выхода к морю. Благодаря автомобильным и железнодорожным коридорам, оптоволоконным сетям Казахстан стал центром глобальной торговой системы, мировой логистики, транспорта и телекоммуникаций. Ваша страна действительно является мостом. Мостом между востоком и западом, севером и югом", - сказал Антониу Гутерриш.
В завершение своей речи Генеральный секретарь высоко оценил внутриполитический курс Казахстана и его внешнюю политику.
Ранее Токаев подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН.
03.08.2025, 13:16 146221
Токаев подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем подтвердил приверженность страны основополагающим принципам организации, сообщает Акорда.
От себя лично и от имени народа Казахстана я выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает Ваши усилия по реформированию ООН и разделяет Ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций", - сказал президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.
Антониу Гутерриш высказал признательность за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.
Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад - это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", - отметил Генеральный секретарь.
Участники встречи обсудили перспективы деятельности регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.
Дополнено 03.08.2025, 14.02
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер РК и Генеральный секретарь ООН приняли участие в церемонии подписания соглашения между правительством Казахстана и ООН о создании регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Ранее сообщалось, что президент РК примет участие в конференции ООН по не имеющим выхода к морю развивающимся странам.
