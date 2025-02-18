17.02.2025, 12:00 4141
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Беларуси составила 5,2% г/г в январе 2025 года, сохранившись на уровне предыдущего месяца. Динамика изменения цен по ключевым компонентам корзины носила разнонаправленный характер. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,3% г/г в январе 2025 года после 3,4% г/г в декабре 2024 года. Продовольственная инфляция составила 6,5% г/г, сохранившись на уровне декабря 2024 года, при том что рост цен на сезонные овощи и фрукты снился до 2,7% г/г после 5,2% г/г месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 5,2% г/г. Существенное влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на регулируемые товары и услуги: 4% г/г в январе 2025 года после 4,4% г/г в декабре 2024 года. В ближайшие месяцы аналитики ожидают сохранение инфляции в диапазоне 5-5,5% г/г.
В Казахстане сохраняется рост деловой активности. Совокупный индекс PMI превысил нейтральный уровень в январе 2025 года, достигнув 51,3 п. Зафиксирован рост деловой активности в сфере услуг и в обрабатывающих отраслях. Компании расширили штат сотрудников на фоне увеличения объема новых заказов. Уровень оптимизма в отношении перспектив экономики самый высокий за девять месяцев. Индекс деловой активности, публикуемый НБРК, также свидетельствует о том, что экономика продолжила наращивать обороты. По оценке аналитиков ЕАБР, ВВП Казахстана в 2025 году вырастет на 5,5%.
ВВП Кыргызской Республики вырос на 10,6% г/г в январе 2025 года. Сильный потребительский спрос продолжает выполнять роль драйвера экономики. Динамика внутренней торговли объясняет 39% роста ВВП. Сфера услуг, исключая торговлю, обеспечила 23% роста ВВП, а обрабатывающие отрасли - 13%. ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП на 8,7% по итогам 2025 года, на фоне высокого внутреннего спроса.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Решение принято в условиях более выраженного охлаждения кредитной активности и повышения склонности населения к сбережению. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возврата инфляции к цели, обновленный прогноз Банка России предполагает снижение инфляции к 4% уже в следующем году. Тем не менее, риторика остается умеренно жесткой - регулятор не исключает повышения ставки на ближайшем заседании.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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13.02.2025, 11:21 14611
ЕФСР представил региональный экономический обзор "Зима 2024–2025"
Фото: Depositphotos
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Экономики государств - участников Евразийского фонда стабилизации и развития продолжили демонстрировать уверенные темпы роста в 2024 году. Поддержку экономической активности оказали увеличение внутреннего спроса и благоприятная внешняя конъюнктура, сообщает пресс-служба ЕФСР.
Быстрое расширение внутреннего спроса и фискальное стимулирование оказывают давление на динамику цен: для российской экономики реализация проинфляционного сценария остается основным риском отклонения от базового сценария. Проинфляционные риски отмечаются и в Казахстане. В других странах инфляция остается в пределах или ниже целевых параметров национальных и центральных банков: в Беларуси на инфляционные ожидания понижающее влияние оказывает ценовое регулирование, а в Армении, Кыргызстане и Таджикистане одним из ключевых факторов сохранения низкой инфляции, наряду с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой, стало укрепление курсов национальных валют.
В среднесрочной перспективе ожидается умеренное охлаждение экономической активности во всех странах присутствия ЕФСР на фоне нормализации денежно-кредитной и бюджетной политик, исчерпания влияния конъюнктурных факторов роста. Сохранение темпов роста выше потенциальных может привести к перегреву экономики и росту инфляционного давления, дополнительные риски связаны и с высокой неопределенностью относительно состояния глобальной экономики.
Особое беспокойство вызывает дополнительное стимулирование роста в ряде стран за счет процикличной бюджетной политики - это несет риски как для бюджетной устойчивости, так и для достижения показателей по инфляции. Нас беспокоит и переоцененность валютных курсов ряда стран, что снижает внешнеэкономическую устойчивость и конкурентоспособность экономик, а также осложняет процесс перехода к инфляционному таргетированию", - отметил заместитель исполнительного директора - главный экономист ЕФСР Сергей Улатов
По его словам, если новые риски в глобальной и региональной экономиках реализуются, экономическая активность и ключевые макроэкономические показатели в государствах - участниках ЕФСР могут оказаться хуже параметров базового прогноза.
В таких условиях могут сформироваться дополнительные риски для бюджетной устойчивости и платежных балансов государств - получателей средств ЕФСР.
Россия
Российская экономика по-прежнему демонстрирует признаки перегрева: поквартальная динамика указывает на сохранение высокой экономической активности. Повышенный спрос, увеличение бюджетных расходов и высокие инфляционные ожидания продолжают влиять на динамику цен - по итогам 2024 года инфляция ускорилась до 9,5%, что существенно превышает целевой ориентир Банка России. Повышение ключевой ставки охладило кредитование физических лиц, но корпоративный сегмент демонстрирует устойчивый рост. В этом году рост российской экономики по прогнозу фонда замедлится до 1,5% на фоне ужесточения финансовых условий и дефицита трудовых ресурсов.
Казахстан
Рост экономики Казахстана во втором полугодии 2024 года ускорился на фоне увеличения экспорта, потребления домохозяйств и госсектора, восстановления инвестиционной активности, но ценовое давление осталось повышенным как из-за более высокого спроса, так и на фоне ослабления курса тенге. Национальный банк Казахстана уже приступил к ужесточению денежно-кредитной политики, фискальная политика при этом остается стимулирующей. Прирост ВВП в 2025 году, как ожидается, составит 5,0%, а в 2026-2027 годах будет находиться вблизи 5%.
Армения
Темпы роста экономики Армении существенно снизились на фоне сокращения вклада конъюнктурных факторов, таких как объемы реэкспорта и приток туристов из России. Несмотря на то что экономика страны вышла из дефляции, рост цен остается низким, а курс драма по-прежнему переоценен. Согласно базовому сценарию, в 2025-2027 годах темпы экономического роста стабилизируются вблизи потенциальных - около 5%.
Беларусь
Экономика Беларуси продолжила расти высокими темпами, но по ряду макропоказателей отмечались признаки замедления экономической активности: в частности, это касается снижения темпов роста инвестиций и промпроизводства с III квартала 2024 года. Основным драйвером роста оставался внутренний спрос, поддержанный увеличением реальных доходов населения и потребительским кредитованием. Инфляция по итогам года снизилась до 5,2%. В среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение темпов роста вслед за замедлением российской экономики, а также на фоне нормализации макроэкономической политики.
Кыргызстан
Экономика Кыргызстана в 2024 году продолжала расти высокими темпами, однако из-за значительного пересмотра данных за 2023 год точное сопоставление динамики роста в сравнении с прошлым годом остается затруднительным. К концу года в отраслевой структуре строительство стало основным драйвером роста, сменив торговлю. Инфляция стабилизировалась в рамках целевого диапазона Национального банка на фоне замедления роста продовольственных цен. В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста кыргызской экономики до 4-5% в условиях постепенного охлаждения внутреннего и внешнего спроса.
Таджикистан
Рост экономики Таджикистана ускорился в III квартале 2024 года за счет увеличения объемов экспорта металлических руд, а также внутреннего спроса, расширению которого способствовал рост переводов трудовых мигрантов. Среднегодовая инфляция снизилась до 3,5% на фоне низкого роста цен на продовольствие и укрепления курса сомони. В 2025-2027 годах ожидается постепенное снижение темпов роста ВВП на фоне нормализации поступлений по счету оплаты труда и вторичных доходов, снижения темпов экономического роста основных торговых партнеров Республики Таджикистан, однако прирост экономики останется одним из самых высоких в регионе.
С полной версией обзора можно ознакомиться на сайте ЕФСР по ссылке.
10.02.2025, 14:25 48461
Мы дикие: группа молодчиков искалечила молодого парня и отделалась легким испугом
Фото: depositphotos.com
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В Алматы суд продемонстрировал почти нулевое сострадание к пострадавшим в жестоком избиении, передает корреспондент агентства из зала суда.
Алматинец Эрик Куватов, перспективный кинооператор и журналист информационного агентства Kazakhstan Today, которому на момент события был 21 год, навсегда ослеп на один глаз только потому, что "не надо было провоцировать". Примерно в таком духе в Бостандыкском районном суде Алматы в конце 2024 года проходил уголовный процесс над тремя студентами-спортсменами из Актау, беспричинно забившими в апреле 2023-го троих молодых людей. На скамье должны были оказаться пятеро, но двое все еще под следствием, спустя два года после происшествия.
В этой истории омерзительно все. И само преступление, беспринципное и жестокое, зафиксированное камерами видеонаблюдения. И 1,5-годовое расследование органами полиции, неприкрыто пытавшимися заволокитить дело. И судебный процесс, на протяжении которого подсудимые Мирас Аманкос, Бекжан Бакыт и Сабыр Адил вели себя настолько нахально и бессовестно, что потерпевшая сторона в какой-то момент хотела перестать посещать судебные заседания.
Я БОЯЛСЯ, ЧТО ОНИ МЕНЯ ПОБЬЮТ
Все случилось в ночь на 28 апреля 2023 года. Трое друзей Эрик Куватов, Максим Романов и Александр Ким стали случайными свидетелями ссоры на улице между парнем и девушкой. Решили не пройти мимо и заступились, предложили свою помощь. На что последовала ожидаемая реакция в стиле "идите, куда шли, сами разберемся". Но так как парень, а им оказался Бекжан Бакыт, вел себя с девушкой слишком агрессивно - толкал ее, давал пощечины, бил по рукам, отобрал телефон - друзья остановились неподалеку и решили понаблюдать, не вмешиваясь в разборки парочки. В какой-то момент Бакыт достал телефон и кому-то позвонил, а Куватову, Романову и Киму сказал: "Пять минут подождите, если мужики".
Они хорошо помнят, как Бакыт показал рукой какой-то жест, нанес удар Максиму Романову, и в этот момент с криком "Мы дикие!" на заступников из ниоткуда налетела толпа, сбила с ног всех троих и зипинывала, пока не вмешались прохожие. Компания быстро ретировалась с места событий. Позже в суде по сути главный зачинщик инцидента Бекжан Бакыт так и скажет, что не вступал в драку с тремя потерпевшими, опасаясь, что они его побьют, пока не подоспела подмога.
Троих, что в итоге сели на скамью подсудимых, задержали в тот же день, а еще двоих Бексултана Искакова и Нурболата Тлегенова установили значительно позже - в самом начале расследования квинтет драчунов отрицал знакомство друг с другом. Своих не сдавали, что называется. И вот уже почти два года Искакова и Тлегенова все никак не отправят под суд. Что за следователи работают в полиции, если никак не доведут до ума банальную драку со всеми известными участниками, представленными доказательствами и тяжкими необратимыми последствиями?
От удара ноги Мираса Аманкоса в голову Эрик Куватов получил тяжелейшую травму глаза, которая привела к полной потере зрения, несмотря на две перенесенные операции. Аманкосу в итоге вменили тяжкую статью 106 - было очевидно, что вред здоровью Куватова тяжкий, и отмазать уличного бойца от колонии никак не удастся. Зато двум другим участникам избиения досталось только групповое хулиганство.
ЧТОБЫ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ
Родственники Эрика Куватова все полтора года следствия настойчиво добивались адекватной квалификации деяний всех пятерых участников инцидента. Даже если тяжкий вред здоровью нанес один Аманкос, то действовал он по просьбе своего друга, которого почему-то следствие назначило всего лишь "хулиганом". Были написаны десятки обращений, семья дошла до Генпрокуратуры. Но было видно, что правоохранительная система не заинтересована наказать дерзких студентов по заслугам, и Куватовы своими жалобами портят всю картину. Был придуман гениальный ход - изменить язык судопроизводства на казахский. Ни один из потерпевших им не владеет, что сделало почти невозможным защиту права потерпевших на справедливое возмездие. А ведь все могло закончиться для подсудимых совсем иначе, имей сторона потерпевших хоть какое-то понятное им представление о проводимой следствием работе.
Судебный процесс тоже проходил на казахском языке с переводом не более 5% сказанного. И каждый раз Эрик Куватов, Максим Романов и Александр Ким напоминали судье Бахтияру Ногаеву, что им важно понимать смысл всего, что говорят подсудимые и их адвокаты.
А происходил настоящий театр абсурда. Подсудимые врали суду об обстоятельствах происшествия, вели себя нагло на допросе, всякий раз делая упор на то, что избитые ими парни сами спровоцировали конфликт, а они-то вообще прибежали на помощь Бекжану Бакыту, когда он по телефону сообщил, что его избивают! Видео подтверждение этой откровенной лжи заставило подсудимых признаться, что первый удар был нанесен ни Куватовым, ни Романовым, ни Кимом, а самим Бакытом.
Нет никаких сомнений - выставить пострадавших "провокаторами" идеологически придумали именно адвокаты подсудимых. Они, юридически грамотные люди, позволяли себе умозаключения, что, дескать, этот дерзкий Романов вел себя вызывающе, расхаживал по тротуару руки в брюки, нечего вообще было вписываться за девушку, когда никто не просил.
Виктимблейминг так прочно вошел в сознание казахстанского общества, что перекладывать вину за любой вид насилия на саму жертву стало нормой. Удивителен тот факт, что в "нормальность" такого поведения поверили даже самые образованные люди. Адвокатов даже можно понять - не обязательно они согласны с такого рода чудовищной логикой, это вполне может быть их тактика защиты своих клиентов. Но ведь и следователь еще до суда как-то бросил Эрику Куватову: "Стоило ли помогать девушке, в результате чего ты получил такую травму?".
ОДИН НЕМНОГО ПОСИДИШЬ
Самоуверенность и даже наглость подсудимых сбило в суде обвинение. Когда прокурор запросила для Аманкоса 4 года 6 месяцев лишения свободы, а для Бакыта и Адила - по 3, их спеси поубавилось. Они перестали называть потерпевших "провокаторами" и переобулись. Скажем даже больше - сразу научились говорить на чистом русском языке, понятном той стороне процесса. Наступило время "искреннего раскаяния и признания вины", обещаний помочь с лечением Эрика Куватова, хотя 1,5 года до возникновения угрозы отправиться по этапу ничего подобного в их поведении замечено не было.
Судья Ногаев оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Хотя статьи 106 и 293 что в редакции по состоянию на апрель 2023 года, что после внесения в них изменений, позволяли изолировать от общества всех троих, как это запрашивала прокурор.
Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
Когда судья разъяснял приговор, то так и сказал:
Для сведения сообщу семье Куватова. Если вы наблюдали онлайн-процесс в отношении Бишимбаева по убийству, обращаю внимание на судебную практику - по тому делу взыскан моральный вред в размере 10 млн тенге. То есть за смерть человека. Я все понимаю, что утрата глаза никак в будущем не будет восполнена, но суд также должен и обязан учитывать материальное положение подсудимых. С учетом этого положения суд взыскал такие суммы".
Семья Эрика Куватова считает, что этим приговором суд искалечил их сына второй раз. Потому что наказание для "диких", которые, как они сами признались в суде, были на каком-то адреналине и очень сожалеют о содеянном, чрезмерно мягкое. Почти "никакое" ни за зверство, с которым они избивали ничего не сделавших им парней, ни за убежденность в том, что их спровоцировали к насилию. Подсудимым на момент этого инцидента было чуть больше 20, и не дало ли им мягкое наказания понять, что быть на адреналине и совершить общественно опасное преступление - не такое уж и зло? Не убили же, как Бишимбаев Нукенову, вот и поживете пару лет с некоторыми ограничениями.
Аманкос больше года сидит в следственном изоляторе, скоро сможет подать на УДО и вернуться к полноценной жизни. А Эрик Куватов к ней уже не вернется никогда. Может считаться наказание, назначенное судом актауским уличным бойцам, неотвратимым и не стать триггером вседозволенности? Они же такие легко провоцируемые...
Корреспондент агентства из зала суда
От редакции:
Редакция Kazakhstan Today на протяжении всего процесса с интересом наблюдала за тем, как на разных этапах дело передавали из рук в руки четырем следователям, как процессы следствия и контроля за ним волокитились в следственном отделе Бостандыкского УП, городском департаменте полиции, прокуратуре. В результате неоднократных обращений и писем ДП Алматы никаких изменений не произошло. В целом, события и поведение всех участников истории вызвали очень большое удивление и интерес.
Стоит отметить прежде всего, что в материале из зала суда не были упомянуты некоторые немаловажные моменты этой истории.
Во-первых, молодые люди, которые поспешили на помощь кричащей миниатюрной девушке, терпящей насилие со стороны здоровенного парня в центре города на оживленном проспекте, прежде всего призвали агрессора к прекращению беззакония и сразу вызвали полицию. Полиция прибыла уже после нападения организованной группы на стоявших на расстоянии молодых людей - предательского, без повода и предупреждения, сзади - и зверским садистским забиванием ногами уже лежащих на земле ребят. Преступники бежали, но были сразу задержаны нарядом полиции и… даже не освидетельствованы в наркологическом центре, а затем отпущены.
Во-вторых, два из четырех активных участника боевой группы поддержки своего лидера - героя по раздаче пощечин девочкам Бакыта Бекжана - непостижимо были выведены следствием из общей группы обвиняемых в нападении и стали… свидетелями с правом защиты. При том, что один из них на запечатлен на видео при попытке обрушить лежащему на земле Максиму Романову булыжник, чему помешал подбежавший прохожий.
В-третьих, также по абсолютно необъяснимой причине, в материалах следствия не было обнаружено видео с камер видеонаблюдения на проезжей части улицы Розыбакиева, которое снимало все происходящее практически в упор. Это несмотря на запрос адвоката потерпевших, который поступил в следствие Бостандыкского УП в первые дни после произошедшего и который не был отклонен. Таким образом, видео просто не попало в материалы следствия или исчезло из них без объяснения причин.
И еще ряд интересных моментов, о которых речь пойдет в следующих публикациях, ожидают своего прояснения.
Между тем, с самого начала этой криминальной драмы в социальных сетях мелькнула информация о том, что будто бы за группой этих начинающих криминальных персонажей стоит какая-то влиятельная в городе Актау фигура с очень большими финансовыми возможностями. Корреспонденты агентства продолжают журналистское расследование и будут информировать читателей обо всех обстоятельствах, которые остались за сценой этого следствия и судебного процесса.
01.02.2025, 08:00 235231
Что ждет казахстанцев в феврале
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Повышение тарифов
Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 февраля
Приказом главы Минэнерго в Казахстане утверждены новые предельные
на электрическую энергию по следующим группам компаний:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) - с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.
- третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) - с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.
- четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) - с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.
- пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) - с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.
- шестой группы (Караганда Энергоцентр) - с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.
- седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) - с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.
- восьмой группы (Севказэнерго) - с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.
- девятой группы (АО "Астана-Энергия") - с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч и т.д.
- Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) - с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.
В Алматы с 1 февраля изменятся тарифы на холодную воду
С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м3; на водоотведение - 83,54 тенге/м3.
Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м3, а на водоотведение - 83,54 тенге/м3. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов.
Средний чек по новым тарифам составит:
1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;
2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;
3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.
Повышение цен на бензин и дизтопливо
В Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Насколько вырастут цены на бензин в Казахстане, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По нашим прогнозам, первое повышение будет не больше 5 тенге. На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут достаточно резко", - заявил министр.
Предельные цены на автогаз вырастут с февраля
Новые предельные розничные цены на литр сжиженного газа вводятся с 1 февраля 2025 года и в зависимости от региона составят:
- Астана - 102 тенге;
- Алматы - 102 тенге;
- Шымкент - 90 тенге;
- ЗКО, Актюбинская, Атырауская области - 77 тенге;
- Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская, Павлодарская области и область Абай - 102 тенге;
- Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области - 90 тенге;
- Мангистауская область - 65 тенге.
Казахстанские спортсмены примут участие в Азиаде-2025 в Харбине
Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай). Спортсмены Казахстана в шестой раз примут участие в зимних Азиатских играх.
Сборную Казахстана представят 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин. Наши соотечественники выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.
В играх примут участие более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей. Впервые в программу зимних Азиатских игр включен ски-альпинизм.
Знаменосцами сборной Казахстана станут Адиль Бекетаев (хоккей с шайбой) и Ольга Тихонова (шорт-трек).
Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, а закрытие Игр - 14 февраля. Обе церемонии пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.
Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини. Девиз игр: "Зимняя мечта и любовь в Азии".
Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.
Торжественные мероприятия и соревнования пройдут на 7 спортивных объектах: хоккейная арена Харбина; Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина; хоккейная арена района Пинфан; ледовая арена Харбинского спортивного университета; многофункциональный зал Хэйлунцзян; зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного центра; горнолыжный курорт Ябули.
Казахстанские первоклассники отдохнут 7 дней на дополнительных зимних каникулах
III четверть, состоящая из 10 учебных недель, началась в казахстанских школах 9 января 2025 года. Ученикам первых классов положены дополнительные каникулы. Они продлятся 7 календарных дней - с 10 по 16 февраля 2025 года.
Для остальных школьников III четверть продлится 10 учебных недель, а весенние каникулы - 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
Сколько дней казахстанцы отдохнут в феврале
В феврале 2025 года тех, кто работает пять дней в неделю, ждет 8 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает 6 дней в неделю, - 4 выходных и 24 рабочих дня.
В феврале в Казахстане отмечаются следующие профессиональные праздники:
День работников гражданской авиации Республики Казахстан (1 февраля) и Национальный день печати (2 февраля).
Кроме того, 15 февраля отмечается День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.
В Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков
Премьер-министр РК Олжас Бектенов в сентябре прошлого года поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах.
С 1 февраля начнется проверка владельцев кодов маркировки лекарств
С 1 февраля 2025 года в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) планируется включение функции проверки владельца кода маркировки. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств.
Перемещение через КПП "Тажен" на границе с Узбекистаном приостановят на три месяца
По согласованию с узбекской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска - таможенный пост "Тажен" на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Ограничение в работе КПП связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала и в целом модернизации пункта пропуска "Тажен".
Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет осуществляться через следующие пункты пропуска:
- "Б.Конысбаев" (РК) - "Яллама" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны);
- "Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы);
- "Сырдарья" (РК) - "Малик" (РУз), а также "Целинный" (РК) -"Ок олтин" (РУз) (легковые автотранспортные средства, физические лица).
Кроме того, пересекать границу физлица могут поездами международных пассажирских перевозок.
По данным 24.kz, на казахстанско-узбекской границе с 5 февраля начнут работать автомобильные пункты пропуска "Капланбек" и "Навои". Они построены по передовым международным стандартам и оснащены современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении контроля. Пересечь границу физическим лицам можно пешим порядком, на легковых машинах и автобусах. В последующем будет осуществляться пропуск грузового транспорта. Ожидается увеличение пропускной способности до 20 тысяч человек и 800 автомобилей в сутки.
Какая погода ожидается в феврале
По данным Казгидромета, в начале февраля прогнозируется облачная погода со смешанными осадками в виде снега и дождя, в северной половине страны - с метелями. По территории республики ожидаются порывистый ветер, туманы и гололед.
На большей территории республики в первые дни февраля ожидается повышение температуры воздуха:
- на западе и юге страны днем до 0,+10°С;
- в северной половине республики ночью до -2-7°С, днем до -4+1°С.
На востоке и в центре страны ночью основной фон температуры прогнозируется в пределах -12-20°С, днем потеплеет до 0,-8°С.
Во второй половине первой декады с влиянием холодного антициклона с районов Салехарда в Казахстане прогнозируется понижение температуры воздуха:
- в северной половине страны ночью до -28-35°С, днем до -20-25°С;
- в южной половине ночью до -13-20°С, днем до -5-12°С, в горных районах и на севере южных регионов ночью до -30°С, днем до -20°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах февраля, морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).
При холодных вторжениях антициклона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится:
- в северной половине и в центре РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С;
- в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.
А в периоды циклонической активности ожидается повышение температуры воздуха:
- в северной половине Казахстана днем до -5+3°С,
- в южной половине и на юго-западе страны днем до +5+15°С.
20.01.2025, 11:52 62981
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Армении составила 1,5% г/г в декабре после 1,4% г/г месяцем ранее. Продукты питания продолжали дорожать: 2,0% г/г в декабре после 1,7% г/г месяцем ранее. В декабре рост цен на услуги сохранился на уровне 2,5% г/г. Дезинфляция в непродовольственном сегменте замедлилась. Мы прогнозируем дальнейшее ускорение роста цен в ближайшие месяцы и формирование инфляции вблизи цели ЦБ РА. В этих условиях повышается вероятность завершения текущего цикла снижения ставки рефинансирования в I квартале 2025 года.
Инфляция в Беларуси замедлилась до 5,2% г/г в декабре 2024 года после 5,5% г/г в ноябре. Замедление отмечается по всем ключевым компонентам корзины: цены на продукты питания выросли на 6,5% г/г в декабре 2024 года после 6,7% г/г месяцем ранее, на непродовольственные товары - на 3,4%, на услуги - на 5% г/г. Существенное влияние на замедление инфляции оказал более медленный темп роста цен на регулируемые товары и услуги, который составил 4,4% г/г в декабре 2024 года после 5,1% г/г в ноябре 2024 года. Вместе с тем в устойчивом компоненте инфляции замедления пока не наблюдается: базовая инфляция составила 5,5% г/г в декабре, сохранившись на уровне предыдущего месяца. В целом, за год в Беларуси было обеспечено достижение цели по инфляции.
Национальный банк Республики Казахстан сохранил базовую ставку на уровне 15,25% на январском заседании. Несмотря на сохранение инфляции в рамках прогнозного коридора, регулятор отмечает повышение проинфляционных рисков. Внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне роста мировых цен и ускорения инфляции у одного из ключевых торговых партнеров - России. Ослабление курса тенге повысило инфляционные ожидания населения. При этом сохраняется высокий уровень деловой активности. В этих условиях регулятор будет оценивать необходимость повышения ставки на следующем заседании в марте 2025 года.
Инфляция в Кыргызстане повысилась до 6,3% г/г в декабре с 5,7% г/г месяцем ранее. Ключевым фактором стало ускорение роста цен на продукты питания: продовольственная инфляция ускорилась до 5,4% г/г в декабре после 4,1% г/г в ноябре. Во многом это обусловлено ростом мировых цен на продукты питания, а также некоторым ослаблением курса сома в последние месяцы. Рост цен на услуги и непродовольственные товары был близок к показателям предыдущего месяца. В целом инфляция по итогам 2024 года сохранилась в целевом диапазоне Национального банка Кыргызстана.
В России инфляция сохранилась на повышенном уровне, достигнув 9,5% г/г в декабре по сравнению с 8,9% г/г в ноябре. Рост цен ускорился по всем основным группам потребительской корзины, при этом наибольший вклад в его ускорение вносит продовольствие: цены на продукты выросли на 11,1% г/г в декабре 2024 года, что выше ноябрьского значения. Продолжается ускорение роста цен и в устойчивом компоненте инфляции: базовая инфляция составила 8,9% г/г в декабре 2024 года после 8,3% г/г месяцем ранее. Сохранение повышенной инфляции будет ограничивать возможности для смягчения денежно-кредитных условий и снижения ключевой ставки Банком России.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
17.01.2025, 18:04 71621
Потребительская уверенность в ЦА в декабре 2024 года: небольшое улучшение инфляционных и девальвационных настроений
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Восемнадцатый месяц Freedom Finance Global изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба компании.
В декабре 2024 года фиксируется неоднозначная динамика потребительской уверенности. Рост в Казахстане был омрачен падением в Таджикистане, тогда как в двух других странах отмечается нейтральная динамика. Тем не менее в динамике инфляционных настроений заметно небольшое улучшение почти во всех государствах после резкого ноябрьского ухудшения. Девальвационные ожидания в регионе в целом снизились, но в этом аспекте Казахстан продолжает выделяться на фоне ослабления тенге.
Завершившийся 2024 год прошел для региона с умеренно негативными тенденциями. Если Кыргызстан показал значительный годовой прогресс в потребительской уверенности, то в других странах подобное не наблюдается. Для узбекистанцев прошедший год явно было не лучшим, и на фоне улучшения у стран-соседей по Центрально-Азиатскому региону Узбекистан уступает вторую строчку по итогам года. Таджикистан, хоть и продолжает держать пальму первенства, также завершил последний год переходом на умеренно негативные тенденции. А вот для Казахстана 2024 год был нейтральным, потребительская уверенность практически не изменилась. И все же CCI стран Центральной Азии все равно находится выше нейтральной границы в 100 пунктов, что указывает на преобладание позитивных ответов над негативными.
В Казахстане и Узбекистане аналитики ежемесячно собирают по 3 600 анкет, в Кыргызстане - 1 600, в Таджикистане - 1 200, соразмерно объему населения в исследуемых странах. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных - телефонный опрос. Анкета опроса адаптирована: исследование проводится на родном языке респондентов.
Казахстан
Индекс потребительской уверенности в Казахстане в декабре показал заметное восстановление после ноябрьского падения, составив 104,8 пункта, что стало вторым самым высоким показателем за все время исследования. Улучшение настроений респондентов произошло по всем пяти субиндексам. Отметим, что за 2024 год потребительская уверенность жителей практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,1 пункта. В целом казахстанцы стали более пессимистичны в вопросе личного материального положения, но это было компенсировано улучшением оценок благоприятности условий для крупных покупок.
Восстановление прогнозов по личному материальному положению
Субиндекс прогноза изменений личного материального положения в горизонте следующих 12 месяцев восстановился на 4,5 пункта, и снова вернулся к октябрьскому уровню в 132,5 пункта. Доля тех, кто считает, что их личное материальное положение улучшится, выросла с 47,2% в ноябре до 50,8% - в декабре. Но в сравнении с концом 2023 года этот показатель оказался заметно ниже. Год назад доля оптимистов составляла 53%.
В возрастном разрезе месячный рост оптимизма происходит по всем группам. Самое заметное улучшение фиксируется среди молодежи до 29 лет, где доля позитивно настроенных респондентов выросла с 61,3 до 66,5%. Этот показатель с большим отрывом является лучшим среди всех возрастных групп. Хуже всех ответили представители старшего поколения от 60 лет. Однако среди них также отмечается рост оптимизма: 35,9% казахстанцев выбрали положительные варианты ответов против 32,5% - в ноябре.
В региональном плане наибольшее увеличение оптимизма по прогнозам изменений личного материального положения наблюдается в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, где доля положительных ответов выросла на 13 и 11 п. п. соответственно. В итоге именно представители южной области показали наилучший результат в декабре. Хуже всех ответили жители Северо-Казахстанской области, где доля прогнозирующих улучшение личного материального положения в ближайшие 12 месяцев составила лишь 37,6%. Причем показатель снизился на 8,3 п. п. относительно ноября.
Восстановление условий для крупных покупок
Субиндекс оценок благоприятности крупных покупок восстановился на 4,1 пункта в сравнении с ноябрем и достиг 74 пунктов. Этот результат оказался лучшим за последние 4 месяца и на 3,3 пункта превысил показатель конца 2023 года. Доля казахстанцев, считающих, что текущие условия для крупных покупок благоприятны, выросла с 30 до 31,8%. При этом год назад этот показатель достигал лишь 29,3%.
Среди возрастных групп заметный рост оптимизма показали лишь респонденты 30-44 лет. Доля положительных ответов среди них выросла с 27,8 до 31,8%, и это стало вторым результатом среди возрастных групп. Лучше всех ответила молодежь до 29 лет - 38,1%, но этот показатель немного выше, чем было в ноябре. Хуже всех продолжают отвечать люди старше 60 лет - с результатом в 26,8%, что, однако, на 1,8 п. п. выше показателя ноября.
В региональном разрезе самое заметное улучшение показала Западно-Казахстанская область, где доля положительных ответов выросла с 19,7 до 37%. Тем не менее лидером декабря оказалась Мангистауская область с результатом в 39,6%, что существеннее выше - на 11%, чем в ноябре. Также заметное месячное улучшение фиксируется в Костанайской, Атырауской и Абайской областях, где рост аналогичной доли оптимистов составил 6-8 п. п. С другой стороны, худший результат показали респонденты из Жетысуской области, где доля позитивных ответов составила лишь 22,4%, что заметно ниже среднереспубликанского показателя.
Инфляционные оценки и ожидания показали разную динамику
Инфляционные оценки жителей Казахстана второй месяц подряд показывают рост. В горизонте прошедшего месяца 42,6% опрошенных (в ноябре - 40,9%) указали на сильный рост цен. А в горизонте года доля заметивших быстрое увеличение цен выросла похожими темпами: с 49,9% в ноябре до 52,4% на момент последнего сбора данных. Тем не менее в сравнении с прошлым годом, когда инфляция была несколько выше, эти показатели упали на 5-6 п. п.
А вот инфляционные ожидания казахстанцев показали снижение в отличие от оценок после годовых максимумов в ноябре. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, резко упала с 30,6 до 24,7%, в горизонте же следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен снизилась с 27,5% в ноябре до 25,6% - на момент последнего анкетирования.
Аналогичное исследование Национального банка РК по инфляционным оценкам и ожиданиям продемонстрировало схожую динамику в вопросе оценок, но не в вопросе ожиданий. Согласно представленным данным, доля ожидающих сильного роста цен в течение года резко выросла с 22 до 30,2%. Тогда как в горизонте одного месяца аналогичный показатель увеличился с 27,1 до 32,8%. Оба эти показателя оказались самыми высокими с декабря 2022 года. Инфляционные оценки также показали более заметный рост. Если по оценке роста цен за последний месяц произошел рост доли респондентов с 32,4 до 37,8%, то доля указывающих на быстрый рост цен за предыдущие 12 месяцев выросла с 40,2 до 45%.
Среди отдельных товаров и услуг большинство казахстанцев продолжает волновать существенный рост цен на продукты питания. Топ-4 наиболее заметно подорожавших, по мнению населения, товаров остается неизменным шестнадцатый месяц подряд. В него входят категории "Мясо и птица", "Молоко и молочные изделия", "Хлеб и хлебобулочные изделия" и "Овощи и фрукты". Доля людей, заметивших сильное увеличение цен на все вышеперечисленные продукты, в среднем выросла на 1,9 п. п. в сравнении с ноябрем, что соответствует опросу инфляционных оценок. Заметнее всего выросла доля отметивших сильный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия - с 21,1 до 23,6%. Тем не менее наиболее сильные темпы роста показали следующие товары: растительное масло, мука и чай с кофе. Согласно официальной статистике, цены на хлеб выросли в декабре лишь на 0,2% м/м, а на растительное масло - на заметные 2,9% м/м. Отметим также более значительный месячный рост цен на кофе - 0,8% м/м.
Девальвационные ожидания вновь бьют рекорды
Девальвационные ожидания казахстанцев растут третий месяц подряд и обновили рекордные значения за все время исследования на фоне увеличения курса доллара на 1,5% за месяц и достижения новых максимумов. Согласно результатам опроса, доля казахстанцев, ждущих ослабления тенге в горизонте одного года, выросла с 60,7 до 64,2%. А в горизонте месяца - с 44,9 до 46,1%. Отметим, что в сравнении с декабрем 2023 года доля пессимистов выросла на 12,4 п. п. по первому вопросу и на 15,4 п. п. - по второму.
Узбекистан
Индекс потребительской уверенности узбекистанцев в декабре показал незначительное месячное снижение, достигнув 129,2 пункта. Снижение случилось по трем субиндексам из пяти, которые определяют индекс. Наибольшее снижение показал субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок, в то же время значительно улучшились прогнозы по экономической ситуации. Завершившийся 2024 год для Узбекистана оказался негативным: CCI за год снизился на 6,1 пункта, причем заметное падение произошло почти по всем субиндексам.
Условия для крупных покупок ухудшаются второй месяц подряд
За декабрь субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок упал с 84,2 до 79,5 пункта. Это оказалось худшим результатом за все время исследования. За год показатель снизился на 7,2 пункта. Почти 36,9% опрошенных узбекистанцев считают, что условия для крупных расходов являются благоприятными, что на 2,4 п. п. меньше, чем в ноябре, и на 4,2 пп. меньше, чем год назад.
Негативная динамика вновь наблюдается не во всех возрастных группах. Исключением в декабре стала молодежь до 29 лет, среди которой доля оптимистов выросла с 39,4 до 41,9%. Этот показатель и оказался наилучшим среди всех возрастных групп. Наибольшее падение зафиксировано у лидера ноября - людей 45-59 лет, 35,6% которых отмечают благоприятность текущих условий для крупных покупок, тогда как в ноябре таких респондентов насчитывалось 42%. Тем не менее в очередной раз хуже остальных ответили участники опроса 30-44 лет с аналогичной долей в 34,2%.
В региональном плане в сравнении с ноябрем наиболее заметное ухудшение фиксируется в Сырдарьинской области, где доля положительных ответов упала на 13,5 п. п., составив 35,6%. Тем не менее хуже остальных ответили жители Ташкентской области с результатом лишь в 27,5%. С другой стороны, отметим значительное восстановление оптимизма в Навоийской области. Там доля людей, указывающих на благоприятность текущих условий для крупных покупок, выросла с 33,1 до 44,7%. И все же лидером вновь оказалась Хорезмская область с долей положительных ответов в 46,8%, что, правда, на 3,8 п. п. меньше, чем в ноябре.
Рост оптимизма по прогнозам экономической ситуации
Нейтральный декабрь предваряет субиндекс прогноза экономической ситуации, который компенсировал ухудшение условий для крупных покупок. Данный субиндекс вырос на 3,2 пункта, достигнув 157,2 пункта, что является лучшим показателем с марта (когда он достиг отметки в 159,2 пункта). Также за 2024 год этот субиндекс показал наименьшее ухудшение среди всех других - лишь на 1,8 пункта, тогда как другие упали на 5-9 пунктов. Примерно 65,6% жителей Узбекистана ждут улучшения экономической ситуации, тогда как в ноябре таких было 63,6%. Однако год назад этот показатель был выше, составив 68,9%.
Положительную динамику показали все возрастные группы, кроме самых старших респондентов от 60 лет. Если в предыдущем месяце доля положительных ответов последних достигала 71,1%, то в декабре она упала до 68,5%. Но это все равно является самым лучшим результатом среди всех опрошенных категорий. Лучшую месячную динамику показали узбекистанцы 30-44 лет, среди которых набралось 65,1% оптимистов, что на 4,3 п. п. больше, чем в ноябре. Хуже всех в этот раз ответила молодежь до 29 лет с аналогичным показателем в 63,4%, что указывает на месячный рост в 2,4 п. п.
В региональном разрезе наибольшее улучшение показателя произошло в Ташкенте. Там доля респондентов, выбравших позитивные варианты ответов, подскочила с 52,5 до 61,8%. Однако это не стало лучшим результатом декабря, так как он был зафиксирован в Наманганской области, которая с показателем в 70,1% перехватила лидерство у Ферганы. Снижение в сравнении с ноябрем отмечается лишь в 4 регионах, а хуже всех ответили жители Ташкентской области. Там лишь 58% ожидают улучшения экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев.
Инфляционные ожидания и оценки заметно улучшились
Инфляционные оценки и ожидания жителей Узбекистана в декабре показали заметное снижение после ноябрьского роста. Так, за прошедший год очень сильный рост цен в декабре ощутили 46,7% жителей против 50,7% - в ноябре. Правда, в горизонте прошедшего месяца доля незначительно выросла - с 30,8 до 31,1%.
А вот инфляционные ожидания показали значительное улучшение в сравнении с ноябрем. Доля ждущих сильного роста цен в следующем месяце упала с 26,5% до 18,5%. А в горизонте одного года 22,5% респондентов ожидают более быстрого роста цен, что на 3,7 п. п. меньше ноябрьского показателя. Эти показатели оказались ниже октябрьских значений, что, вероятно, говорит о единовременном характере ноябрьского ухудшения инфляционных ожиданий.
Согласно официальной статистике, в декабре зафиксирован месячный рост цен на 1%, что является исторически низким показателем для этого месяца. Годовая инфляция на указанном фоне снизилась с 10 до 9,8%. Цены на мясо как главный ньюсмейкер последних месяцев выросли на 0,6-0,7% м/м, что значительно ниже, чем в августе - сентябре, но все равно ощутимо. И это продолжает оказывать заметное влияние на настроение респондентов. Почти 55% из них указали мясо и птицу как товар, по которому заметен сильный рост цен, что является самым высоким значением в декабре. Отметим, что в топ-3 продолжают входить растительное масло и услуги ЖКХ. Снижение доли по ним было незначительным. А официальная статистика указывает на небольшой рост тарифов на услуги ЖКХ в 0,2% м/м. Но по итогам года тарифы выросли на 38,2% в среднем, что, естественно, отразилось на динамике ответов в течение прошедшего года. Что касается масел и жиров, то в декабре рост цен на них оказался существенным и составил 5,2% м/м, это почти в два раза больше темпов роста ноября. Вероятно, в следующем месяце мы увидим всплеск доли указанного товара в опросе. В целом же месячные изменения показателей были незначительными.
Девальвационные ожидания наконец снизились
В декабре девальвационные ожидания жителей Узбекистана снизились в сравнении с ноябрем и оказались самыми низкими за последние 4 месяца. Узбекский сум продолжает слабеть в декабре. Это происходит пятый месяц подряд, к тому же темп роста курса доллара достиг 0,5%. Доля тех, кто ждет ослабления национальной валюты по отношению к доллару в течение следующих 12 месяцев, упала с 60,5% в ноябре до 58,6% - в декабре. В горизонте одного месяца доля пессимистов резко снизилась с 43,5 до 39,6%. Эти показатели хоть и не самые низкие в 2024 году, но все равно заметно ниже уровней декабря 2023 года.
Кыргызстан
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в декабре показал нейтральную динамику. CCI за месяц упал лишь на 0,1 пункта, достигнув 138,5 пункта. Тем не менее, значительное снижение показали оценки жителей по благоприятности условий для крупных покупок. Но это снижение было компенсировано общим улучшением прогнозов. Прошедший 2024 год для Кыргызстана оказался успешным, а рост индекса потребительской уверенности составил значительные 8,3 пункта, во многом за счет улучшения оценок экономической ситуации.
Ухудшение оценок благоприятности условий для крупных покупок
За декабрь субиндекс благоприятности текущих условий для крупных покупок упал на 5,4 пункта, достигнув уровня в 99,5 пункта, что является самым низким значением с апреля 2024 года (когда он был на уровне 90,4 пункта). Тем не менее Кыргызстан продолжает оставаться лидером в Центральной Азии по этому вопросу. Да и за прошедший год этот субиндекс вырос на неплохие 9,3 пункта. Доля людей, указывающих на благоприятность условий для крупных расходов, упала с 43,5% в ноябре до 40,4% - в декабре. В сравнении с концом 2023 года этот показатель довольно высокий, ведь тогда он составлял лишь 36,8%.
Причем все возрастные группы продемонстрировали месячное снижение оптимизма. Худшая динамика отмечена у молодежи до 29 лет. Там доля людей, считающих текущие условия для крупных покупок как минимум более благоприятными, упала с 51,1% в ноябре до 45,1% - к концу 2024 года. Несмотря на такое падение, молодежь все равно показывает лучший результат среди всех возрастов. У остальных же возрастных групп падение составило небольшие 1-1,7 п. п. Хуже всех вновь ответили респонденты 45-59 лет: доля оптимистов среди них достигает лишь 35,5%.
А вот в разрезе регионов динамика не столь однозначная. Сразу в двух регионах (Джалал-Абадская и Ошская области) фиксируется снижение доли положительных ответов более чем на 10 п. п. Тем не менее хуже остальных вновь отвечали жители Чуйской области. Правда, там доля тех, кто считает текущие условия для крупных покупок благоприятными, выросла с 29,3 до 35,8%. Лидер в декабре также не изменился, и им остается Таласская область, где аналогичная доля составила 48%, что на целых 7,5 п. п. меньше, чем в ноябре. Отметим, что единственным регионом, показавшим ухудшение за 2024 год, оказалась Джалал-Абадская область.
Прогнозы экономической ситуации выросли до рекордов
Субиндекс прогнозов изменений экономической ситуации в горизонте следующих 12 месяцев вырос на 2,8 пункта за декабрь. Показатель достиг 160,7 пункта, что является рекордным за все время исследования. Почти 69,5% жителей считают, что экономическая ситуация улучшится, тогда как в ноябре их доля составляла 67%. За 2024 год этот показатель вырос на 4,4 п. п.
В возрастном разрезе рост наблюдается по всему спектру. Лучшую месячную динамику показали кыргызстанцы 45-59 лет, среди которых 70% ожидают улучшения экономической ситуации. В ноябре этот показатель достигал 66,7%. Но лучший результат продолжает показывать старшее поколение от 60 лет. Среди них доля положительных ответов достигла 74,6%, что на 1,7 п. п. выше ноябрьского показателя. Меньше всего оптимистов оказалось среди молодежи до 29 лет. Там аналогичный показатель достиг 67,2% что чуть выше, чем месяцем ранее - 66,1%.
В региональном разрезе месячная динамика в прогнозах изменений экономической ситуации не столь однозначна. Сразу пять регионов из девяти показывают негативную динамику. Однако снижение, за исключением Иссык-Кульской области было небольшим. В этом регионе доля позитивно настроенных людей снизилась с 76,4 до 69,3%. Тем не менее худший результат в этот раз показала Таласская область - 61%. С другой стороны, почти на 11 п. п. выросла доля положительных ответов в Джалал-Абадской области. Там этот показатель достиг 78,8%, что стало высоким значением в декабре. Также на неплохие 8 п. п. выросла доля оптимистов в Нарынской области. Отмечаем, что за 2024 год против общего тренда выступили Баткенская и Таласская области, где произошло заметно падение показателя.
Инфляционные оценки и ожидания остались на прежнем уровне
Инфляционные оценки кыргызстанцев в декабре показали нейтральный результат после значительного роста в ноябре. Если в прошлом месяце 32,7% опрошенных ощущали очень сильный рост цен за прошедший месяц, то в декабре таких набралось 32,3%. Оценки роста цен за прошедшие 12 месяцев незначительно выросли. В декабре 51,1% кыргызстанцев отметили ускорение их роста, тогда как в ноябре этот показатель составлял 49,6%. Отметим, что ноябрьское ухудшение инфляционных оценок вполне совпадает с официальными данными, которые не были доступны на момент публикации месяц назад. В ноябре годовая инфляция ускорилась с 4,8 до 5,7% во многом из-за подорожания овощей.
Инфляционные ожидания кыргызстанцев показали незначительное снижение и продолжают оставаться относительно низкими. Доля респондентов, ожидающих более быстрого увеличения цен в следующие 12 месяцев, упала с 13,8 до 12,4%. Доля тех, кто считает, что цены вырастут очень сильно в следующем месяце, снизилась с 10,2 до 9,7%.
Среди отдельных товаров и услуг, по которым жители заметили наибольший рост цен, продолжаем отмечать категорию "Мясо и птица", удерживающую первую строчку четвертый месяц подряд. Доля респондентов, выбравших ее, за месяц упала лишь на 1 п. п., составив 46,9%. В целом же среди товаров-лидеров месячные изменения были незначительными, за исключением сахара и соли. Снижение доли по этой категории составило 3,1 п. п. В остальном же топ-5 товаров, по которым заметен наибольший рост цен, не меняется 16 месяцев подряд. Кроме вышеупомянутых продуктов, в декабре 46,3% респондентов заметили сильный рост цен на растительное масло, 44,9% - на муку и 41% - на овощи и фрукты.
Девальвационные ожидания заметно улучшились
Кыргызский сом в декабре ослаб лишь на 0,2% после более заметного падения в октябре - ноябре. В итоге девальвационные ожидания кыргызстанцев несколько улучшились после двух месяцев роста. Если в предыдущем месяце 30,1% жителей ждали ослабления национальной валюты через год, то в декабре доля таких упала до 27%. А в вопросе роста доллара в горизонте одного месяца доля пессимистов снизилась с 21,8 до 18,3%.
Таджикистан
Индекс потребительской уверенности в Таджикистане в декабре показал резкое снижение со 150,9 до 145,1 пункта. Все пять субиндексов продемонстрировали месячное снижение, но особенно отмечаем значительное ухудшение оценок благоприятности текущих условий для крупных покупок, которые резко упали до рекордного минимума. За 2024 год потребительская уверенность в Таджикистане немного снизилась - на 3,5 пункта, достигнув 145,1 пункта (показатель декабря 2024 г. по отношению к показателю декабря 2023 года).
Условия для крупных покупок резко ухудшились
Субиндекс, касающийся вопроса благоприятности текущих условий для крупных покупок и расходов, в декабре резко упал на 14,5 пункта в сравнении с ноябрем, достигнув 69,5 пункта. Этот стало рекордным минимумом за все время исследования. За 2024 год ухудшение этого субиндекса составило внушительные 23,7 пункта. В декабре лишь 33,5% респондентов дали положительные ответы, тогда как в предыдущем месяце таких было 40,9%. Год назад целых 45,6% жителей считали текущие условия для крупных покупок благоприятными.
В разрезе возрастных групп наблюдалась полностью негативная динамика. Наиболее заметное падение было зафиксировано среди людей 30-44 лет. Если в ноябре доля оптимистов в этой возрастной группе достигала 39,6%, то в декабре она упала до 29%. Это значение и стало самым низким в конце 2024 года. Лучше всех ответило старшее поколение от 60 лет. Правда, доля оптимистов упала с 43,1 до 36,5%. Также значительное месячное ухудшение (на 8,4 п. п.) наблюдается среди молодежи до 29 лет. С другой стороны, отметим незначительную негативную динамику группы респондентов 45-59 лет. Среди них аналогичный показатель упал с 35,9 до 35,4%.
В разрезе регионов ухудшение наблюдается не везде. В Горно-Бадахшанской автономной области доля людей, считающих текущие условия благоприятными для крупных покупок, выросла с 51,8 до 53%. Это значительно выше показателей всех других регионов, где произошло месячное падение доли на 7-10 п. п. Заметнее всего доля оптимистов упала в районах республиканского подчинения - с 40,2 до 30,1%. Этот результат и стал худшим среди всех регионов страны.
Ухудшение оценок личного материального положения
Оценки жителей касательно произошедших изменений личного материального положения в Таджикистане также показали значительное ухудшение в сравнении с ноябрем. Данный субиндекс упал с рекордных 153,7 до 147,5 пункта, что тем не менее является вторым лучшим результатом и на 2 пункта выше, чем в конце 2023 года. Доля оптимистично настроенных таджикистанцев в декабре составила 66,3% против 73,2% - в ноябре. Год назад этот же показатель достигал 64%.
В возрастном разрезе уменьшение доли оптимистов зафиксировано у всех возрастных групп. Сильнее всего это проявляется у жителей страны 45-59 лет, где доля тех, кто позитивно оценил изменения в личном материальном положении, упала с 73,1 до 62,5%. Почти такое же падение показали ответы респондентов 30-44 лет - с 68,9 до 58,6%, что стало худшим результатом в декабре. Лучше остальных ответила молодежь до 29 лет, где доля положительных ответов за месяц упала с 77,7 до 74,2%.
И в этом вопросе во всех регионах зафиксировано месячное падение доли оптимистов, за исключением Горно-Бадахшанской автономной области. Там доля отметивших улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев выросла с 75,7 до 87,7%, что на десятки процентных пунктов выше значений всех других регионов. С другой стороны, наибольшее падение доли наблюдается в районах республиканского подчинения, где она снизилась с 69,1 до 57,5%. Это и стало худшим показателем месяца, а регион сохранил за собой звание аутсайдера.
Инфляционные настроения слегка улучшились
Инфляционные оценки таджикистанцев в декабре показали небольшое снижение после такого же незначительного роста в ноябре. Доля респондентов, отметивших сильный рост цен за последний месяц, упала с 26,4 до 23,8%. В горизонте последних 12 месяцев доля тех, кто ощутил более быстрый рост цен, снизилась с 28 до 27,2%. Инфляционные ожидания жителей Таджикистана показали менее значительную месячную динамику. Около 11,7% жителей ждут очень сильного роста цен в ближайший месяц, тогда как в ноябре таких было 11,6%. А в горизонте следующих 12 месяцев доля пессимистов упала с 13,7 до 12,4%.
Официальные данные по инфляции за декабрь еще не были опубликованы, но годовая инфляция в ноябре вновь ускорилась с 3,6 до 4,1%. Среди отдельных товаров жителей Таджикистана продолжают сильно беспокоить цены на мясо и птицу. За последний месяц доля людей, заметивших сильный рост цен на эту категорию, практически не изменилась, составив 50,8%. А вот по остальным продуктам питания уровень беспокойства заметно вырос после ноябрьского падения. По растительному маслу - с 26 до 33,2%, по муке этот показатель увеличился с 26,4 до 30,1%, а по фруктам и овощам - с 15 до 21,7%. Отметим, что эта четверка продуктов питания продолжает оставаться в лидерах на протяжении всего времени нашего исследования. Согласно официальной статистике, в ноябре рост цен на мясо и мясную продукцию показал замедление, увеличившись на 1,2% м/м, а отдельно по говядине - на 2,2% м/м, что позитивно сказалось на доле отметивших это респондентов. Тем самым за год мясо в целом подорожало уже на 17,3%, а говядина - на 29,3%. Среди остальных продуктов питания месячное снижение цен показали фрукты (-2,6% м/м) и мука (-1,3% м/м). С другой стороны, вновь происходит удорожание растительного и животного масла на 2,6% м/м.
Девальвационные ожидания немного снизились
Девальвационные ожидания в Таджикистане в декабре показали небольшое снижение после заметного роста в ноябре. Напомним, что курс доллара по отношению к сомони в декабре вырос более чем на 0,6%, что заметно ниже, чем в ноябре, когда рост составил 2%. Доля тех, кто ждет ослабления нацвалюты в течение месяца, выросла с 19,5 до 19,6%. А вот в горизонте одного года ослабления ждут 26,8% населения страны (28,8% - в ноябре).
Выводы
Последний месяц 2024 года оказался умеренно позитивным для стран Центральной Азии по части инфляции и ожиданий ослабления национальных валют. В Казахстане зафиксировано восстановление индекса потребительской уверенности после ноябрьского снижения. В итоге 2024 год для Казахстана завершился нейтрально. Потребители показали чуть большую уверенность в благоприятности условий для крупных покупок, чем годом ранее. С другой стороны, слегка ухудшились прогнозы на 12 месяцев вперед. В Узбекистане месячная динамика была нейтральной после слабого ноября. В целом в 2024 году потребительская уверенность в Узбекистане значительно снизилась, уступив вторую позицию условного рейтинга Кыргызстану. Узбекистанцы показали повсеместное уменьшение оптимизма по всем пяти вопросам. Слабее всего жители страны уверены в улучшении личного материального положения в ближайшие 12 месяцев. Да и в целом за год уменьшилась доля респондентов, позитивно оценивающих фактическое улучшение как личного материального положения, так и экономической ситуации.
В Кыргызстане в декабре CCI также показал нейтральную динамику после неплохого роста в ноябре. В итоге прошедший год для Кыргызстана оказался позитивным, так как заметно больше жителей показывают более высокую потребительскую уверенность, чем в 2023 году. Значительно превышает прошлогодний показатель и количество людей, заметивших улучшение экономической ситуации, а также условий для крупных покупок. Да и в целом больше кыргызстанцев имеют позитивные прогнозы как по личному материальному положению, так и по экономике. В итоге Кыргызстан заканчивает год на второй строчке в Центральной Азии. У регионального лидера по CCI - Таджикистана - в декабре произошло резкое месячное снижение потребительской уверенности. Да и в целом за 2024 год произошло довольно заметное падение индекса. Тем не менее отрыв Таджикистана все еще значителен, несмотря на его сокращение в декабре. Отметим, что тогда, как и в целом за прошедший год, намного меньше жителей страны считали условия для крупных покупок благоприятными. Причем годовая динамика сразу трех показателей была положительной, но сильное и резкое снижение оптимизма по вышеупомянутому вопросу потянуло общую потребительскую уверенность вниз.
Динамика инфляционных оценок и ожиданий в декабре носила позитивный оттенок по всему региону после пессимистичных ноября, сентября и августа. Отметим, что инфляционные настроения как минимум остались на прежнем уровне или слегка улучшились в регионе. В Казахстане произошло заметное снижение инфляционных ожиданий после многомесячных максимумов в ноябре. С другой стороны, инфляционные оценки продолжили незначительное снижение. В Кыргызстане также небольшое понижение инфляционных оценок было компенсировано умеренным снижением ожиданий сильного роста цен. В Узбекистане инфляционные настроения респондентов значительно улучшились, особенно в вопросах ожиданий. Ноябрьский всплеск был единовременным, и доли ожидающих сильного роста цен вернулись на прежние уровни. Инфляционные оценки в Узбекистане также улучшились, но в меньшей степени. В Таджикистане динамика инфляционных настроений аналогично позитивная, но ее темпы не такие высокие, как в исследуемых странах Центральной Азии. Значительно снизились инфляционные оценки жителей, также заметно упали ожидания скачка цен на год вперед.
Девальвационные ожидания в странах Центральной Азии в целом показали снижение, кроме Казахстана, в котором рост указанных ожиданий продолжается третий месяц подряд на фоне новых исторических рекордов курса доллара к тенге. Показатели вновь обновили рекорды за все время нашего исследования. В Кыргызстане после двух месяцев роста девальвационных ожиданий произошло некоторое улучшение на фоне медленного ослабления сома в декабре. В Таджикистане после резкого ноябрьского роста доля ожидающих роста доллара в горизонте года в декабре уменьшилась. Но все же показатели остаются завышенными, особенно в сравнении с концом 2023 года. В Узбекистане после нейтрального ноября девальвационные ожидания снизились впервые с августа после небольшого ослабления сума в декабре. В целом 2024 год оказался позитивным в этом вопросе, так как доли пессимистов в стране упали примерно на 8 п. п.
Восемнадцатая волна исследования потребительской уверенности населения четырех стран Центральной Азии в целом показала относительно позитивные результаты в разрезе государств и основных вопросов. В двух странах фиксируется нейтральная динамика потребительской уверенности, тогда как в двух других происходят и рост, и падение. Минувший 2024 год же завершился для региона не слишком хорошо, так как две страны показали снижение потребительской уверенности. Если падение результатов Таджикистана было не самым резким, то в Узбекистане снижение уверенности жителей было куда более заметным. На фоне резкого улучшения настроений кыргызстанцев это привело к потере Узбекистаном второй строчки в рейтинге стран. Казахстан же, занимая последнее место, в целом продолжает показывать нейтральную годовую динамику. Отметим, что в целом все четыре страны завершили год в позитивной зоне, и в общем позитивные ответы жителей значительно превалируют над негативными, кроме Казахстана, где эта разница несущественна. Что же касается инфляционных настроений, то они заметно ухудшились в конце лета по всему региону. В особенности инфляционные ожидания довольно заметно выросли в сравнении с 2023 годом. Девальвационные ожидания в 2024 году показали в среднем нейтральную динамику. Если в Казахстане и Таджикистане наблюдался рост, то в двух других странах жители оказались более оптимистичными, чем в конце 2023 года.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
11.01.2025, 15:52 86971
Казахстан стал лидером в ЦА по военной мощи в рейтинге Global Firepower
Фото: gov.kz
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Сайт Global Firepower опубликовал обновленный рейтинг военной мощи за 2025 год, в котором Казахстан вновь укрепил свои позиции, сообщает АО "Центр военно-стратегических исследований".
Страна поднялась с 58-го на 57-е место, подтвердив позицию ведущей военной силы Центральной Азии. Этот прогресс отражает активное развитие оборонного потенциала страны и ее стратегическое лидерство в регионе", - говорится в пресс-релизе
По данным источника, в прошлом году страна занимала в рейтинге 58-е место, а в 2023-м - 63-е. Таким образом, страна демонстрирует динамичное укрепление своей обороноспособности.
Ключевые показатели, которые обеспечили стране столь высокую позицию:
- Современное вооружение
Казахстан занимает 17-е место в мире по числу ракетных систем залпового огня (РСЗО), имея 407 единиц. По количеству самоходной артиллерии страна находится на 21-м месте, что подчеркивает ее огневую мощь.
- Экономическая стабильность
Военные расходы Казахстана составляют около 1,3 трлн тенге, что позволяет проводить регулярные учения, модернизировать технику и развивать оборонную промышленность.
- Геостратегические преимущества
Казахстан - девятая по территории страна в мире (2,7 млн кв.км), что обеспечивает стратегическую глубину и доступ к обширным природным ресурсам, таким как нефть и уголь. Протяженные водные пути (4-е место в мире) и развитая транспортная инфраструктура повышают логистические возможности страны.
По мнению военного эксперта, полковника запаса Серкпаева Мухтара, президента Академии военных наук, доктора исторических наук, действительного члена АВН РК и РФ, Казахстан активно усиливает свои вооруженные силы, акцентируя внимание на модернизации и повышении боеспособности.
Регулярные военные учения, проводимые как на национальном уровне, так и с участием международных партнеров, помогают стране улучшить координацию, оперативную готовность и боевые навыки. Значительные инвестиции направлены на обновление парка военной техники, включая авиацию, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Особое внимание уделяется повышению мобильности и технологической оснащенности войск. Богатые запасы нефти, газа и других ресурсов обеспечивают стабильное финансирование оборонного бюджета, что позволяет Казахстану развивать оборонную промышленность и поддерживать высокий уровень боеготовности", - говорится в информации.
Эти достижения позволили Казахстану уверенно занять первое место среди стран Центральной Азии, опередив:
- Узбекистан (58-е место).
- Туркменистан (77-е место).
- Кыргызстан (105-е место).
- Таджикистан (108-е место).
Казахстан четко выделяется на фоне других стран Центральной Азии благодаря своей стратегии наращивания военных ресурсов и инвестиций в будущее своей армии. В то время как соседи сталкиваются с различными вызовами, Казахстан уверенно укрепляет свои позиции лидера региона, активно модернизируя армию и адаптируясь к новым вызовам глобальной безопасности", - резюмирует источник.
В целом обновленный рейтинг Global Firepower выявил ряд интересных изменений среди стран мира:
Украина (20-е место)
Украина, находящаяся в состоянии войны, демонстрирует высокий уровень мобилизации и военного потенциала. Ее позиция укрепилась благодаря внешней поддержке и модернизации армии.
Иран (17-е место)
Иран продолжает усиливать свои позиции, демонстрируя стабильный рост благодаря развитию ракетных технологий и значительным военным расходам.
Значительный рост показали:
Азербайджан (60-е место)
Страна улучшила свои позиции благодаря модернизации армии и укреплению стратегического партнерства с Турцией.
Саудовская Аравия (8-е место)
Значительный рост произошел благодаря высоким военным расходам и закупкам современной техники.
Сильное снижение показали:
Беларусь (70-е место)
Падение на несколько позиций связано с экономическими трудностями и уменьшением военных расходов.
Грузия (94-е место)
Снижение связано с ограниченными военными ресурсами.
Лидеры рейтинга
Традиционно верхние строчки рейтинга занимают мировые державы, которые определяют глобальную повестку в области безопасности и военных технологий:
США (1-е место)
Абсолютный лидер благодаря крупнейшему военному бюджету в мире, который превышает 800 миллиардов долларов. США обладают высокотехнологичными вооружениями, мощной ядерной триадой и глобальной военной сетью баз.
Россия (2-е место)
Удерживает второе место благодаря значительному ядерному потенциалу, многочисленной армии и развитой оборонной промышленности. Несмотря на санкции, страна сохраняет лидерство в производстве вооружений.
Китай (3-е место)
Быстро модернизирует свои вооруженные силы, уделяя особое внимание созданию современных военно-морских сил и кибервозможностей. Китайская армия является крупнейшей в мире по численности.
Индия (4-е место)
Активно развивает свою оборонную промышленность и увеличивает военный бюджет, что позволяет модернизировать вооружения и укреплять границы.
Южная Корея (5-е место)
Лидер в регионе благодаря современным технологиям, включая передовые системы ПРО, а также тесному военному сотрудничеству с США.
Для справки
Global Firepower представляет рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира. Рейтинг составлен американским блогером Дэниэлом Пучеком.
08.01.2025, 20:01 94096
Первый город в США ввел плату за поездки в центр
Фото: Depositphotos
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Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час пик.
Плата составит $9. В менее загруженные часы сумма снизится до $2,25 для водителей, въезжающих в Манхэттен с 21.00 до 5.00 по будням и с 21.00 по 9.00 по выходным. Водители небольших грузовиков будут платить $14,40 в час пик, водители более крупных автомобилей - $21,60, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
Ожидается, что схема позволит сократить количество автомобилей, въезжающих в центр города, примерно на 10%, а также поможет собрать $15 млрд на развитие общественного транспорта в Нью-Йорке.
По словам председателя и генерального директора городского транспортного управления Янно Либера, план готовился на протяжении пяти лет.
Адвокаты штата Нью-Джерси предпринимали попытку предотвратить введение тарифа на проезд, подав ходатайство на судебный запрет, однако после слушаний судья отклонил его.
Будущее введенной схемы на оплату проезда остается неопределенным. Республиканцы призывают избранного президента Дональда Трампа отозвать федеральное одобрение программы.
Напомним, количество машин на дорогах Республики Казахстан выросло на 12,3% за год. В частности, на 1 июня 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5,5 млн автотранспортных средств. Больше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Алматы.
Также стоит отметить, что количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия".
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
В декабре 2024 года Алматы вошел в рейтинг IQAir самых загрязненных крупных городов мира. Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Между тем, Алматы становится популярной дестинацией для иностранных туристов. По данным ranking.kz, каждый четвертый турист в Казахстане - путешественник, который любуется красотой гор Алматы. Южная столица аккумулирует почти треть объема услуг в гостиничном бизнесе.
Ранее председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай рассказал журналисту Kazakhstan Today о проблемах туризма в городе Алматы. По его словам, в Алматы не хватает специальных инфраструктур для туристов.
Кроме того, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?".
По предварительным результатам опроса, 52% респондентов ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру"; 15% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 22% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией и 11% ответили: "Мне все равно".
01.01.2025, 08:00 276851
Что ждет казахстанцев в январе
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Выходные дни
В январе 2025 года казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 11 дней отдыха, включая праздничные и выходные дни.
Благодаря переносу выходного дня на новогодние праздники казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдыхают 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
7 января казахстанцы отдохнут в честь праздника Рождества. В 2025 году праздник выпадает на вторник.
Напомним, что до 8 января 2025 года включительно у школьников продлятся зимние каникулы.
Кого освободят от обязательного декларирования в 2025 году
Напомним, четвертый этап декларирования должен был охватить порядка 8 млн человек, в том числе пенсионеров, домохозяек, студентов и других. В конце прошлого года было предложено освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах, за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны.
Обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) сохраняется для лиц, имеющих активы за рубежом, кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним, а также для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.
Также гражданам будет предоставлено право добровольно представить декларацию об активах и обязательствах.
По данным КГД, обязанность по представлению ежегодной декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) для госслужащих, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25% и более), их супругов, также лиц, имеющих активы за пределами Республики Казахстан и (или) получивших доход, облагаемый самостоятельно, сохраняется.
Дополнительно предложено установить аналогичную обязанность для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге).
Ранее в рамках трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли более 4 млн человек, в том числе госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, представители бизнеса и их супруги.
Граждане могут сдавать декларации через электронные сервисы - "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), веб-портал электронного правительства (egov.kz), мобильные приложения e-Salyq Azamat (налоговый кошелек), eGov mobile, Halyk, "Банк ЦентрКредит" и Kaspi.
МРП и МЗП на 2025 год
С 1 января 2025 года установлены следующие ключевые социально-экономические показатели:
- МЗП - 85 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
- минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
- МРП - 3 932 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
С 2025 года вводится лицензирование спецсоцуслуг в сфере социальной защиты населения
Это создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере. По результатам предлицензионного анализа, проведенного Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты, установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, требованиям соответствуют 72,3%", - отметили в Минтруда и соцзащиты населения.
Введение лицензирования является одним из этапов модернизации системы оказания спецсоцуслуг и направлено на: повышение качества предоставляемых услуг; гарантию безопасности и защиты прав услугополучателей; установление единых стандартов для организаций, предоставляющих ССУ.
Одними из основных условий для получения лицензии определены: наличие здания, пригодного для предоставления ССУ и соответствующего Санитарным правилам, Правилам пожарной безопасности; наличие необходимой материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых услуг; наличие штата сотрудников; обеспечение доступности зданий для маломобильных групп населения и др.
На сегодняшний день по республике насчитывается 12,7 тыс. соцработников в сфере социальной защиты населения. Из них всего 12% имеют профильное образование и 88% - медицинское, педагогическое, экономическое и др. Для повышения качества кадров разработан профстандарт, устанавливающий требования к социальным работникам. Более 8,3 тыс. соцработников уже в т.г. прошли профильное обучение и получили сертификаты.
С 2025 года внедряется реестр соцработников, где будут отражаться все данные, касающиеся их профессиональной компетенции. Также соцработники смогут пройти переподготовку и повышение квалификации на базе 14 вузов республики, имеющих специализированные кафедры, с которыми Министерством труда и соцзащиты заключены меморандумы.
В Казахстане повысили социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца
С 1 января 2025 года произойдет повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат.
Санитарные книжки в Казахстане с 1 января будут выдаваться в электронном формате
Личные медицинские книжки граждан перейдут полностью в онлайн-формат, что позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе, сообщили в Минздраве.
Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия
При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты, сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам. В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.
С 2025 года в Казахстане перестанут функционировать передвижные цирки и зоопарки
Норма о запрете передвижных зоопарков, передвижных океанариумов и цирков вступает в силу с 1 января 2025 года.
Международный аэропорт Алматы с 1 января 2025 года вводит новые тарифы на парковку
С января 2025 года дошкольные организации Астаны перейдут на ваучерное финансирование
На данный момент проект ваучерного финансирования внедрен в Таразе, Шымкенте и Туркестане.
Если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером. Теперь выбор детского сада также осуществляется за родителем. Ранее государственный образовательный заказ был закреплен за детским садом, а сейчас ваучер следует за ребенком", - сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.
По данным акимата столицы, в системе ваучерного финансирования очередь делится на 18 категорий в зависимости от возраста ребенка и его социального статуса. У каждой категории будет своя очередь. Ваучер выдается по итерации (повторению), а очередь автоматически обновляется дважды в год.
Базовая ставка
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 17 января 2025 года в 12.00. Напомним, в конце ноября Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка повысил базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?