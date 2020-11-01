Казахстан проявляет большой интерес к выставке CIIE

Пекин. 31 октября. Kazakhstan Today - Казахстан придает большое значение выставке China International Import Expo (CIIE), инициированной председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов в интервью Синьхуа, передает Kazakhstan Today.

В этом году мы участвуем в этом мероприятии в третий раз. Из 35 казахстанских компаний 27 являются участниками программы QazTrade "Экспортный акселератор". Наши компании участвуют в выставочной зоне "Продовольственная и сельскохозяйственная продукция", - сказал Еренов.

Казахстанские компании продемонстрируют на выставке экологически чистые продукты: высококачественный шоколад, бисквиты, печенье, стейки из говядины, баранину, консервы, йодированную соль, муку и продукты из пшеницы, макаронные изделия, лапшу быстрого приготовления, хлебцы, сливочное масло, майонез, кетчуп, рапсовое и сафлоровое масло.

Также китайским покупателям предложат воду, соки, водку, вино, мороженую рыбную продукцию, полуфабрикаты, филе карпа, змееголова, сгущенное молоко с сахаром, сухое кобылье и верблюжье молоко и мед.

Компании знакомы с китайским рынком и имеют опыт экспорта в Китай. Министерство торговли и интеграции Казахстана решило организовать онлайн-выставку в связи с ситуацией, вызванной COVID-19. Поэтому наши компании будут участвовать в выставке дистанционно. У каждой компании на стенде будет закреплен специалист, который представит продукцию. При этом у каждого специалиста будет оборудование для связи с представителем компании-участницы в Казахстане", - пояснил глава Внешнеторговой палаты Казахстана.

В этом году в связи с пандемией китайская сторона строго запрещает продажу и дегустацию продуктов на выставке. Все образцы продукции будут опечатаны таможенными органами и по окончании выставки отправлены на утилизацию.

Несмотря на ограничения для наших предпринимателей, интерес к выставке очень большой. Мы планируем, что это будет успешная выставка даже в дистанционном формате", - считает Еренов.

Китайский рынок всегда был и остается одним из ключевых рынков для Казахстана, в том числе и в экспорте. Географическое положение, общая граница, схожесть вкусовых предпочтений приграничных регионов - все это влияет на экспорт. Наш бизнес это понимает, поэтому первые шаги экспорта в Китай казахстанские компании в основном начинают с Урумчи", - продолжил Аян Еренов.

По словам Еренова, в 2019 году площадь павильона Казахстана на CIIE была увеличена до 180 квадратных метров, тогда в мероприятии приняли участие 30 казахстанских компаний. За последние два года казахстанские компании подписали контракты на сумму 280,75 млн долларов.

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