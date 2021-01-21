Синьцзянский университет опроверг данные немецкого исследователя о демографической политике провинции

Синьцзян. 19 января. Kazakhstan Today - Крупнейший университет СУАР - Синьцзянский университет на своем официальном сайте опубликовал доклад "Вмешательство США в дела Синьцзяна в контексте прав человека - с демографической точки зрения", который опровергает немецкого исследователя Адриана Зенца, передает Kazakhstan Today.

Крупнейший университет СУАР - Синьцзянский университет на своем официальном сайте опубликовал доклад "Вмешательство США в дела Синьцзяна в контексте прав человека - с демографической точки зрения", который опровергает клевету немецкого исследователя Адриана ЗенцаВ этом "отчете" на основе данных, опубликованных Национальным статистическим бюро Китая и Статистическим бюро Синьцзян-Уйгурского автономного района, установлено, что с 2015 по 2017 год естественный прирост населения в Синьцзяне был в основном стабильным и составлял более 11%. Хотя естественный прирост населения Синьцзяна снизился до 6,13% в 2018 году по сравнению со средним уровнем естественного прироста населения Китая, темпы естественного прироста населения в Синьцзяне все еще находятся на относительно высоком уровне и ни коем образом нет данных о "резком снижении" прироста населения по данным Адриана Зенца", - сообщает газета " Silk Road Today ".

Согласно данным, опубликованным Статистическим бюро Синьцзян-Уйгурского автономного района, естественный прирост населения на юге Синьцзяна в 2018 году составил 11,45% в Кызылсу-Кыргызском автономном округе, 6,93% в Кашгаре, 5,67% в Аксу и 2,96% в Хотане. За исключением Хотана, естественный прирост населения трех других районов в 2018 году был выше, чем "4,06%", как указал в "Исследовательском отчете" Адриан Зенц. Кроме того, естественный прирост населения в Кашгаре и Хотане также не соответствует значению "2,58%", о котором солгал немецкий исследователь.

Исследование также показало, что с 2010 по 2018 год общая численность населения Синьцзяна увеличилась на 13,99% к концу года. Население национальных меньшинств увеличилось на 22,14%, из них уйгурское население увеличилось на 25,04%. За тот же период население китайцев выросло всего на 2%. Таким образом, темпы роста уйгурского населения не только выше, но также превышают темпы роста других этнических меньшинств, и даже более значительно превышают прирост китайцев.

В приведенном анализе отчета утверждается, что "так называемый исследовательский отчет немецкого ученого Адриана Зенца размыл концепцию и источник расчетов, а цитируемые им правительственные документы не указывают на источник, надежность и подлинность, что делает всё его исследование весьма сомнительным".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства