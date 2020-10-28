В Карагандинской области открылась новая ПЦР-лаборатория и появились передвижные медкомплексы

Караганда. 27 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в рамках подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции открылась новая лаборатория для ПЦР-тестирования и появились передвижные медкомплексы, передает Kazakhstan Today.

В Караганде в рамках государственно-частного партнёрства открылась социальная медицинская лаборатория. Автоматизированное оборудование позволяет проводить до 2 тыс. ПЦР-тестов в сутки, сообщили в пресс-службе акима области.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой и аким Карагандинской области Женис Касымбек посетили новую лабораторию.

В связи с подготовкой к возможной второй волне КВИ увеличение объёмов ПЦР-тестирования особенно актуально. С учётом работы новой лаборатории в области можно проводить до 10 тыс. тестов", - рассказал Женис Касымбек.

Помимо ПЦР-исследования, которое определяет, есть COVID-19 в организме человека или нет, в современной лаборатории установлен анализатор компании Siemens, который позволяет проводить анализ на КВИ с помощью выделения иммуноглобулинов G и М. Другими словами, это экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Он показывает, находится ли пациент в острой стадии, либо переболел, либо у него уже выработаны антитела.

Это социальная медлаборатория. Цены у нас будут доступны для всех слоёв населения. Нам государство предоставило помещение, мы сделали ремонт, установили современное оборудование таких мировых производителей, как Siemens и Beckman Coulter. Наша техника позволяет проводить все виды клинических исследований, также у нас есть полностью автоматизированная ПЦР-лаборатория", - рассказала директор компании Sanguis Карлыгаш Сыдыкова.

По информации пресс-службы, лаборатория готова работать и по госзаказу. Здесь проводят обычные иммуноферментные и все клинико-диагностические исследования. Мощность нового медучреждения - 800 тыс. анализов в год.

Также в рамках подготовки системы здравоохранения Карагандинской области к возможной новой волне коронавирусной инфекции в регион прибыли три передвижных медицинских комплекса. Директорам центральных больниц Абайского, Осакаровского и Жанааркинского районов вручили ключи от ПМК.

Область готовится к возможной второй волне КВИ. Развёрнуты дополнительные койки, улучшено материально-техническое оснащение медучреждений. И эти комплексы станут хорошим подспорьем врачам, особенно в отдалённых населённых пунктах. Если введут карантин, выезд будет ограничен, а эти ПМК как раз и смогут работать на местах и помогать населению сёл", - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев.

В акимате уточнили, что мобильный диагностический медицинский комплекс позволяет проводить широкий спектр исследований в выездных условиях. Благодаря ПМК бригады медиков теперь смогут выезжать в отдалённые населённые пункты для проведения скрининга, обследований и на профосмотры, а также оказывать на месте необходимую медпомощь.

Передвижные медицинские комплексы произведены на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром". Кузов машин имеет термо-, шумо- и виброизоляцию, водонепроницаемое напольное покрытие. Также ПМК оснащён умывальником с электронасосом и диспенсером для дезинфицирования рук.

Специальный автомобиль состоит из семи кабинетов с цифровым оборудованием. Это кабинет общего приёма, зона врача общей практики, отсек приёма анализов, кабинеты акушера-гинеколога, функциональной и лучевой диагностики, аптечный пункт.

В ПМК установлена свинцовая комната, где можно сделать рентген и флюорографию. Кроме того, комплекс оснащён пандус-лифтом для доступного приёма людей с ограниченными возможностями.

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