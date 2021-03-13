В Нур-Султане запретили все массовые мероприятия

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Нур-Султан с 10 марта перешел в "красную" зону по темпам распространения коронавируса. В этой связи в городе запрещены все массовые мероприятия, в том числе на Наурыз, передает Kazakhstan Today.

По словам главсанврача столицы Сархат Бейсеновой, всплеск заболевания наблюдается после праздников и является следствием нарушений санитарных норм, пишет Елорда Инфо

Осознавая риск распространения и увеличения регистрации положительных результатов на коронавирус после праздничных дней, хотелось бы напомнить, что массовые мероприятия запрещены, в том числе массовые празднования Наурыза и (запрещено. - Прим. агентства) посещение объектов, чья деятельность не возобновлена. Необходимо соблюдать строгие санитарные нормы - носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Будет усилена работа мониторинговых групп в выходные, праздничные и другие дни", - подчеркнула Сархат Бейсенова.

Она уточнила, что рост числа заболевших наблюдается последнюю неделю, при этом эпидситуация по КВИ в городе оценивается как нестабильная. В сутки регистрируются от 70 до 143 заболевших. Уровень заболеваемости за последнюю неделю выше предыдущей на 9,9%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства