В Нур-Султане запретили все массовые мероприятия

По словам главсанврача столицы Сархат Бейсеновой, всплеск заболевания наблюдается после праздников и является следствием нарушений санитарных норм, пишет Елорда Инфо.
Осознавая риск распространения и увеличения регистрации положительных результатов на коронавирус после праздничных дней, хотелось бы напомнить, что массовые мероприятия запрещены, в том числе массовые празднования Наурыза и (запрещено. - Прим. агентства) посещение объектов, чья деятельность не возобновлена. Необходимо соблюдать строгие санитарные нормы - носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Будет усилена работа мониторинговых групп в выходные, праздничные и другие дни", - подчеркнула Сархат Бейсенова.
Она уточнила, что рост числа заболевших наблюдается последнюю неделю, при этом эпидситуация по КВИ в городе оценивается как нестабильная. В сутки регистрируются от 70 до 143 заболевших. Уровень заболеваемости за последнюю неделю выше предыдущей на 9,9%.
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