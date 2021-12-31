Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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ОТТАВА. 30 ДЕКАБРЯ - Молодежный чемпионат мира по хоккею, проходивший в Канаде, отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили на сайте организации, чемпионат был отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников. Также в организации отметили, что из-за отмены матчей спортивная целостность мероприятия была поставлена под угрозу. Матчи переносились, а командам, в которых выявляли зараженных, засчитывали технические поражения, сообщает lenta.ru.
Согласно регламенту чемпионата, если хоть один из игроков получит положительный результат теста на коронавирус, вся команда должна уйти на карантин.
Первой с такой проблемой столкнулась сборная США. Матч между американцами и швейцарцами был отменен, так как в сборной США было выявлено два случая заражения коронавирусом. В соответствии с правилами IIHF американцам присудили техническое поражение. В результате игры зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0. 29 декабря отменили сразу два матча. Сначала не состоялась встреча Чехия - Финляндия, позже на лед не вышли сборные России и Словакии. В российской команде заразились два игрока, в том числе Матвей Мичков. После отмены трех матчей было проведено совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира. В итоге было принято решение отменить чемпионат", - пишет сайт.
Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. Он отметил, что в 2020 году было зарегистрировано 1,8 млн смертей от коронавируса, а в 2021 году уже 3,5 млн, но фактическое число намного выше.