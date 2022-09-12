В Казахстане за сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 391 552 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 29,
в городе Алматы - 18,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 19,
в Актюбинской области - 7,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 2,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 30,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 19,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 7,
в СКО - 9,
в Туркестанской области - 3.
На 10 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 589 621 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 378 343 человек.
В Казахстане за сутки 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 362 138 человек.