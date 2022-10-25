В Казахстане за сутки выявили 21 случай КВИ

Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На 25 октября лечение от коронавируса продолжают получать 910 человек (–749+ и 161 КВИ-), из них в стационарах находятся 97 пациентов, на амбулаторном уровне - 813 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента; в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За сутки в стране выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19 (КВИ+). Всего с начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 1 394 556 случаев заболевания КВИ.

По состоянию на 23 октября выявлено 11 случаев пневмонии с признаками коронавируса.

На сегодняшний день в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 10 841 936 человек, вторым компонентом - 10 602 870 человек. Ревакцинировано 5 599 079 человек.