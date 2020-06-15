За сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, сообщает портал coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 56 (3,9%);
город Нур-Султан - 39 (1,5%);
город Алматы - 31 (1,0%);
Западно-Казахстанская область - 24 (2,6%);
Восточно-Казахстанская область - 18 (7,7%);
Актюбинская область - 14 (2,8%);
Павлодарская область - 13 (3,9%);
Северо-Казахстанская область - 12 (14,3%);
город Шымкент - 10 (0,9%);
Атырауская область - 9 (0,7%);
Алматинская область - 7 (1,4%);
Жамбылская область - 7 (1,5%);
Мангистауская область - 7 (1,9%);
Акмолинская область - 3 (1,6%);
Костанайская область - 3 (1,4%);
Туркестанская область - 3 (0,7%);
Кызылординская область - 2 (0,4%).
Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, 9056 человек выздоровели от заболевания, 73 человека скончались.
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