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За сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией

14.06.2020, 09:40 10747
За сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией
Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 июня 2020 года в Казахстане выявлено 14 496 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, сообщает портал coronavirus2020.kz.
 
В разрезе регионов:
 
Карагандинская область - 56 (3,9%);
 
город Нур-Султан - 39 (1,5%);
 
город Алматы - 31 (1,0%);
 
Западно-Казахстанская область - 24 (2,6%);
 
Восточно-Казахстанская область - 18 (7,7%);
 
Актюбинская область - 14 (2,8%);
 
Павлодарская область - 13 (3,9%);
 
Северо-Казахстанская область - 12 (14,3%);
 
город Шымкент - 10 (0,9%);
 
Атырауская область - 9 (0,7%);
 
Алматинская область - 7 (1,4%);
 
Жамбылская область - 7 (1,5%);
 
Мангистауская область - 7 (1,9%);
 
Акмолинская область - 3 (1,6%);
 
Костанайская область - 3 (1,4%);
 
Туркестанская область - 3 (0,7%);
 
Кызылординская область - 2 (0,4%).
 
Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, 9056 человек выздоровели от заболевания, 73 человека скончались.
 

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