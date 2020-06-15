За сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 июня 2020 года в Казахстане выявлено 14 496 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, сообщает портал coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 56 (3,9%);

город Нур-Султан - 39 (1,5%);

город Алматы - 31 (1,0%);

Западно-Казахстанская область - 24 (2,6%);

Восточно-Казахстанская область - 18 (7,7%);

Актюбинская область - 14 (2,8%);

Павлодарская область - 13 (3,9%);

Северо-Казахстанская область - 12 (14,3%);

город Шымкент - 10 (0,9%);

Атырауская область - 9 (0,7%);

Алматинская область - 7 (1,4%);

Жамбылская область - 7 (1,5%);

Мангистауская область - 7 (1,9%);

Акмолинская область - 3 (1,6%);

Костанайская область - 3 (1,4%);

Туркестанская область - 3 (0,7%);

Кызылординская область - 2 (0,4%).

Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, 9056 человек выздоровели от заболевания, 73 человека скончались.

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