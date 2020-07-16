Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 375, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, в настоящее время в республике зарегистрировано 375 летальных случаев от КВИ.

На сегодняшний день в РК зарегистрировано 63 514 случаев заболевания КВИ. По данным НЦОЗ, темп роста заболеваемости за 7 дней в среднем составляет 3,1%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства