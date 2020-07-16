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Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 375

15.07.2020, 10:42 8020
Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 375
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в Казахстане выросло до 375, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, в настоящее время в республике зарегистрировано 375 летальных случаев от КВИ.
 
 
На сегодняшний день в РК зарегистрировано 63 514 случаев заболевания КВИ. По данным НЦОЗ, темп роста заболеваемости за 7 дней в среднем составляет 3,1%.
 

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