В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 473 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1,

в городе Алматы - 4,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 009 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 480 188 человек, 2-м компонентом - 9 234 609 человек.

В "зеленой" зоне находятся все регионы.