Карантинную зону в Карагандинской области создадут по периметру пяти городов

Караганда. 31 марта. Kazakhstan Today -Со 2 апреля пять городов Карагандинской области будут закрыты по периметру на въезд и выезд. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

По словам акима, карантинная зона будет создана по периметру пяти городов: Караганды, Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абая. Но при этом, учитывая большую трудовую миграцию, проезд между этими городами будет разрешен.

Аким также сообщил, что в области не стоит вопрос о введении комендантского часа.

Отвечая на вопрос журналистов касательно отсрочки кредитов и наполняемости банкоматов, глава региона рассказал, что планируется отсрочить на период карантина все выплаты по пеням, штрафам и по основному долгу по ранее выданным кредитам.

Что касается наполняемости банкоматов, Нацбанк гарантирует, что недостатка в наличности не будет", - отметил аким.

Инфекция подтвердилась у шестерых студентов, которые прилетели в Караганду 18 марта. Все пассажиры рейса сразу были помещены на карантин. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное", - сообщили в Минздраве.

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