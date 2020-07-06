Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане число летальных исходов от коронавируса выросло до 232, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

На сегодня у нас зарегистрирован 47 171 случай коронавирусной инфекции. За сутки - 1 452 заболевших. Прирост составил 3,2%. Умерло всего 232 пациента, за сутки порядка 18", - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Ранее сообщалось, что статистика по умершим от коронавируса будет публиковаться один раз в неделю.

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