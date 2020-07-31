Тугжанов рассказал, при каких условиях бизнесменам разрешат работать

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Правительство совместно с акиматами на ежедневной основе продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и все необходимые оперативные решения для улучшения ситуации, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-премьер Ералы Тугжанов, уже сформирован предварительный перечень субъектов МСБ, работу которых планируется возобновить первым этапом после завершения карантинных мер. Это ТРЦ, торговые дома и сети, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, дежурные группы в детсадах, салоны красоты.

Предстоящие 2 недели - это возможность субъектам предпринимательства провести усиленную подготовительную работу для этого. Мы накануне на заседании комиссии эти вопросы рассмотрели, обсудили с НПП "Атамекен", договорились о дальнейшей тесной работе. По каждому объекту конкретно будут приняты меры санитарного режима. До 5 августа Министерство здравоохранения разработает и опубликует санитарные требования по возобновляемым объектам. В соответствие с ними субъекты бизнеса будут обязаны обеспечить соблюдение строгих санитарных норм, касающихся масочного режима, дезинфекции, наличия разметок, санитайзеров, заполняемости объектов и социального дистанцирования. Каждый объект перед открытием будет тщательно обследован руководством акимата, санитарных служб, представителей общественности, НПП "Атамекен", профсоюзных организаций. Только в случае соблюдения всех требований будут выдаваться положительные заключения актов обследования, без чего субъекты бизнеса не смогут работать", - констатировал Тугжанов.

Посткарантинный контроль соблюдения требований мобильные группы будут вести ежедневно. За нарушение предпринимателей могут наказать штрафом, или закрытием.

Напомним, 30 июля по поручению Касым-Жомарта Токаева госкомиссия под председательством премьер-министра приняла решение о продлении карантинных мер на две недели.

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