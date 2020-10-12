Карантин в Шымкенте продлили на две недели

Шымкент. 9 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санврач Шымкента подписал постановление о продлении ограничительных мер на территории города, передает Kazakhstan Today.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с ноля часов 12 октября до ноля часов 26 октября", - говорится в документе.

Кроме того, постановлением разрешена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, с режимом работы с 06.00 до 18.00. Деятельность крытых рынков в выходные и праздничные дни должна быть приостановлена.

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