Важно соблюдать жёсткий контроль за здоровьем вахтовиков - Касымбек

Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today -Сегодня на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал о мерах по недопущению распространения КВИ на предприятиях, передает Kazakhstan Today.

Так как мы являемся промышленным регионом, экономика которого во многом зависит от бесперебойной работы наших крупных предприятий, нам важно соблюдать жёсткий контроль за здоровьем работников на вахте. Мы проводим предвахтовое и послевахтовое тестирование, чтобы не допустить вспышек КВИ на предприятиях и не выносить инфекцию за их пределы", - сказал Женис Касымбек.

По его словам, на основных магистралях по периметру области установлено восемь санитарных постов, где дежурят сотрудники полиции и медики. Они проверяют состояние здоровья водителей и пассажиров. Контроль включает в себя термометрию и анкетирование.

Продолжают свою работу и 116 мониторинговых групп, куда входят представители власти, депутаты и общественный контроль.

За 4 месяца, с июля по ноябрь 2020 года, мобильные группы провели 16 715 рейдов. Выявили 1486 нарушений карантинных требований. Всего было наложено 1065 административных штрафов на общую сумму более 40 миллионов тенге.

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