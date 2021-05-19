Казахстан находится в "желтой" зоне по темпам распространения КВИ

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Республика Казахстана находится в "желтой" зоне по темпам распространения КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, в "красной" зоне находятся шесть регионов: города Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "желтой" зоне находится 5 регионов: Актюбинская, Алматинская, Павлодарская области, Костанайская, Шымкент.

Остальные регионы в "зеленой" зоне.

По его словам, в настоящее время наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации.

За последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость снизилась на 20 процентов", - заключил министр.

Занятость инфекционных коек по республике составляет 36%, реанимационных - 28%. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Нур-Султане (49%), Алматинской области (45%). Реанимационных коек - в Нур-Султане (52%), Алматы (47%).

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