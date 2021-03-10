Более 33 тыс. казахстанцев получили вакцину "Спутник V"

Количество вакцинированных лиц первым компонентом - 33 279. Количество вакцинированных лиц вторым компонентом - 15 856", - сообщили в пресс-службе Минздрава.
Напомним, 1 февраля в Казахстане началась вакцинация медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля в регионы началась отгрузка российской вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 1 марта в республике началась вакцинация "Спутником V" педагогов и сотрудников правоохранительных органов.
Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.
Ранее сообщалось, что в Казахстане не зарегистрировано неблагоприятных проявлений от "Спутник V". Напомним, вакцина "Спутник V" стала второй в мире по числу одобривших ее стран.
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