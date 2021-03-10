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Более 33 тыс. казахстанцев получили вакцину "Спутник V"

09.03.2021 14419
Более 33 тыс. казахстанцев получили вакцину "Спутник V"
Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - По данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане первый компонент вакцины "Спутник V" получили более 33 тысяч человек, передает Kazakhstan Today.
 

Количество вакцинированных лиц первым компонентом - 33 279. Количество вакцинированных лиц вторым компонентом - 15 856", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

 
Напомним, 1 февраля в Казахстане началась вакцинация медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля в регионы началась отгрузка российской вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 1 марта в республике началась вакцинация "Спутником V" педагогов и сотрудников правоохранительных органов. 
 
Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.

 

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